一款首发价超值的高端商务笔记本 2022款华硕灵耀14水墨蓝

作者：Lord_ViTa

4月11日 华硕发布2022款全新灵耀14水墨蓝配色，其采用全新logo及外观设计，搭载12代英特尔酷睿i7处理器，配备高素质低蓝光OLED好屏，并拥有英特尔EVO认证，75Wh大容量电池，让使用者无论置身何种场景都能享受稳定的长续航、高性能的使用体验。

灵耀14 2022水墨蓝搭载了全新12代Intel酷睿i7-1260P，采用4性能核+8能效核的异构设计，配以18MB L3缓存与锐炬核显，整体性能可达上一代的2.5倍，在运行大型应用、设计类软件时释放超强生产力;英特尔Thread Director智能动态分配指令或能效核，助力Windows 11流畅运行，并通过严苛英特尔EVO认证，还拥有快速唤醒、超长续航、多功能双雷电4接口、双天线WiFi 6E等在内的多项突出特性。

此外，它还拥有12代平台独享的LPDDR5高频内存，并标配高性能PCIe 4.0固态硬盘，全方位满足日常办公、轻度娱乐需求。ErgoSense灵逸键盘与独特的数字触控板解决了办公人群在使用小尺寸笔记本时的痛点，凭借清晰的键程反馈、触感优异的二合一触控板，无论身处何地都能为用户提供优质的输入体验。

屏幕也是这款华硕灵耀14 2022的亮点：配备14英寸2880*1620分辨率OLED屏，刷新率达到90Hz，拥有100%DCI-P3色域、10bit色深、600nit峰值亮度以及OLED屏固有的超高对比度与低至0.2ms响应时间等特性，并且支持无频闪的类DC调光。同时，这块高规格好屏也通过了Pantone色彩认证，TUV莱茵硬件级低蓝光认证，SGS Eye Care护眼认证，以及DisplayHDR TrueBlack 600认证。

这款最新的高端商务本还有轻量化精工机身、180°开合、哈曼卡顿音效、杜比全景声认证、视频语音双降噪、华硕管家MyASUS软件等多种突出特性，它的首发价格也十分惊喜：官方自营店到手价仅为5899元。不过我们既然强调说“首发价超值”，其实也就意味着当前它的自营店标价――7499元显得不是那么有说服力。

在笔者看来，当前有越来越多笔记本厂商开始将高端商务视作一个重要的细分市场，这一类产品通过外观设计、轻量处理和一些其他独特优势，能够使我们消费者逐渐摆脱只看“绝对性能”的思维惯性，同时许多已有的高端品牌和系列也通过价格或技术下放的方式贴近普通消费者。

以前我们想要选择高端商务笔记本时，可供考虑的备选不多：MacBook、ThinkPad、XPS、Spectre等等产品系列。但如今则有更多入局者以相对较低的价格出现在消费市场中，华硕旗下主打游戏电竞的品牌ROG玩家国度，也推出了性价比还不错的幻系列全能本。

灵耀14 2022如果以首发价作为标准，它必然是一款高端商务本中的超值选择，但以现价来看在竞品中也有一定优势，不知道你会怎么选择？