玩转世界杯！iGame G-ONE Plus悦享版双十二首发价仅8499元

【天极网DIY硬件频道】2022年卡塔尔世界杯激战正酣,梅西、C罗、内马尔等足球巨星相继闪耀赛场,凌晨C罗领衔的葡萄牙队6:1大胜瑞士队将本届世界杯推入高潮。虽然不能亲临比赛现场呐喊助威,但只要有足够强悍的电脑装备,既能舒舒服服的看球,又能流畅游玩大型游戏,照样可以享受世界杯!今天给大家推荐一款集大屏高刷加硬核配置的七彩虹iGame G-ONE Plus悦享版高性能一体机,能够同时满足游戏、观赛、办公多种场景需求。

相比传统台式机和笔记本,一体机拥有集成度高,节省空间的优点,不用外接显示器就能得到大屏体验,而iGame G-ONE Plus系列也是今年一体机市场的性能标杆,超强核芯外加高刷大屏成为了最受游戏玩家青睐的一体机产品。在双十二期间,iGame G-ONE Plus悦享版首发价低至8499元,同其他配置一起支持24期免息优惠。

高刷大屏 沉浸观赛

要想看球爽,屏幕是关键。iGame G-ONE Plus 悦享版采用一块31.5英寸2K高清分辨率IPS屏,拥有240Hz的超高屏幕刷新率(i5版本),支持100% sRGB高广色域以及高动态色彩显示,不用外接显示器就能畅享大屏游戏沉浸视感,视觉观感出色,流畅无拖影;再加上内置的专业调校大功率双扬声器,能带来沉浸式的观赛体验!

强悍性能 畅玩游戏

观赛之余,再玩两把足球游戏回味比赛,那更是 iGame G-ONE Plus 的拿手好戏。iGame G-ONE Plus 悦享版搭载了第12代英特尔酷睿处理器,最高可选配i7-12700H处理器,14核20线程设计,睿频可达4.7GHz;同时也搭载了一颗140W满功耗 RTX 3060游戏显卡,拥有比笔记本性能更好的性能释放,并且支持独显直连,可以带来强大的游戏、办公、创作性能。拥有16GB内存和1TB M.2固态硬盘,内存支持拓展到64GB,还预留一个PCIe 4.0 硬盘插槽。

操作简单 装机无忧

对于电脑新手来说,装机可能是个麻烦事儿,但 iGame G-ONE Plus 没有这个烦恼。iGame G-ONE Plus 系列是一体成型的整机方案,不需要自己装机,不需要购买显示器和音箱等外设。一根电源线插上,连接好鼠标和键盘,即可开机畅玩。如果使用过程中遇到电脑问题,只需联系官方售后,三年免费上门服务就能帮你解决。

既能沉浸式看球,又能畅玩游戏,这样的 iGame G-ONE Plus,可谓是世界杯桌面神器!双十二期间,在七彩虹京东自营旗舰购买iGame G-ONE Plus 任意配置,参与晒单还可领取限定游戏键鼠套装;12月1日至12月20日期间下单的用户还可参加G-ONE Plus悦享版、将星笔记本、爱奇艺影视会员+京东金豆E卡免费抽奖活动,有兴趣的小伙伴不要错过。