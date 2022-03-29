卡皇归位？前所未见的“90Ti”在30系将迎来正式首发

作者：Lord_ViTa

不知道读者们是否有印象，在30系推出前的很长一段时间以来，代表英伟达GEFORCE最高性能水平的“90”系在名义上都是空缺的。也就是自GTX 690之后，定位于每一代显卡的80Ti之上的都是各种各样的“泰坦”，这一系列在这段时间代替原本的90系成为消费级显卡性能的顶端，直至RTX 30系正式推出。

在大家都习惯了80Ti之上的“泰坦”后，英伟达突然一反常态地推出了RTX 3090这张顶级性能显卡，这唤醒了许多DIY爱好者的“远古记忆”，即使双芯显卡已经一去不复返，RTX 3090想必也能接任泰坦的地位，使“90”重新成为卡皇的代名词。

只不过英伟达再次不按常理出牌，在1月份的CES 2022大会上透露了GEFORCE RTX 3090 Ti显卡的存在，玩家们不得不感叹究竟是刀法太精准还是RTX 30系列采用的安培架构远未达到性能的上限。在3月29日，这款真“卡皇”、硬核性能猛兽终于揭开了神秘面纱。

GeForce RTX 3090 Ti采用NVIDIA“安培” --第二代RTX架构，拥有创纪录的10,752个CUDA核心，并拥有78 RT-TFLOPs、40 Shader-TFLOPs和320 Tensor-TFLOPs的能力。它还配备24GB最快达21Gbps GDDR6X显存。类似许多爱好者对RTX 3090的定位，RTX 3090 Ti也是一块内容创作者的梦想GPU，为高级创作者量身定做，允许他们编辑超大的模型，处理产品级视频，或同时在多个应用中进行编辑。在Blender、Maya或Cinema4D等应用中进行渲染，这不仅需要更强大的GPU，还需要更多的GPU显存。视频编辑人员也将在如DaVinci Resolve中看到巨大的优势。

它也同样适合8K游戏。GeForce RTX 3090 Ti让一些渴望在最高分辨率下进行游戏，并启用一切功能的用户在卓越的8K HDR下畅玩、录制和观看自己的游戏，以DLSS超性能模式用于8K游戏，HDMI 2.1用于单线连接8K电视，GeForce Experience支持8K HDR游戏录制，AV1解码用于高效播放8K HDR流视频。

GeForce RTX 3090 Ti的建议零售价为人民币14,999元起，与同为英伟达顶级性能显卡的RTX 3080Ti、RTX 3090形成一定的差异化。“公版皮”延续了30系家族设计风格，兼具科技质感与散热性能。

值得一提的是，作为英伟达NVIDIA全球核心战略合作伙伴，映众INNO3D在第一时间推出了基于GeForce RTX 3090TI的GeForce RTX 3090TI GAMING X3 OC版以及GeForce RTX 3090TI GAMING X3 版显卡，将会为游戏发烧友提供顶级显卡所拥有的统治级体验。

优异的散热性能对这块标准功耗达到450W的显卡必不可少，映众GeForce RTX 3090TI GAMING X3采用三个大尺寸定制扇叶散热系统，配合8热管、VC真空腔均热板，高效处理GPU核心与显存工作时产生的高热量，带来更稳定、高效的性能。

从这张结构图中我们还能看到映众GeForce RTX 3090TI GAMING X3采用的镂空背板等设计细节，同时还注意到它配备了新式的12Pin供电接口，单束线材即可满足以往3*8Pin线材的供电需求，为装机时的灵活走线与机箱内部美观提供了一些便利。

作为一款从命名到规格都前所未见的高性能卡皇，RTX 3090 TI 搭载了全新的RT Core、Tensor Core及多单元流处理器，可令光线追踪和AI性能翻倍。此外，24GB GDDR6X 显存也同样惊艳，完全满足了骨灰级玩家对于游戏性能的极限追求。同时作为生产力工具，无论是人工智能深度学习，还是基于Omniverse平台的3D设计，GEFORCE RTX 3090 Ti从各个角度衡量都无可挑剔，将性能提升到了新的层级。