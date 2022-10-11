NVIDIA悄悄上架新版RTX 3060 Ti显卡 故技重施为哪般？

作者：夏初

【天极网DIY硬件频道】10月11日早些时候消息，一款新版NVIDIA RTX 3060 Ti显卡日前悄悄在英国零售商Scan网站上架，或为此前传闻中“NVIDIA计划推出改版的RTX 3060 Ti显卡”本尊。全新的RTX 3060 Ti在频率方面升级并不大，主要提升在于更换了GDDR6X显存。

10月10日，这张新版RTX 3060显卡突然出现在了英国零售商Scan的网页上，标价为369英镑,约合人民币2928元，这个价格要比目前市面上的非公版RTX 3060 Ti显卡要更便宜。新版RTX 3060 Ti显卡具体升级了那些部分，我们一起来了解一下。

根据Scan零售商品页的信息，新款RTX 3060 Ti显卡将沿用GA104-200 GPU核心，基础频率仍然保持了1410MHz，最明显的提升是显存颗粒从此前的GDDR6升级到了GDDR6X。得益于这一升级，新版显卡的加速频率达到了1670MHz，比GDDR6显存的版本高出5MHz，显存频率也来到了与RTX 3070 Ti相同的19Gbps，比旧版高5Gbps;显存带宽608GB/s，较旧版提升160GB/s。

虽然提升不是特别大，但是作为一款“旧版”显卡的升级版本，以比非公版更低的价格出现的话，相信还是会吸引不少用户的目光。但是NVIDIA此举也确实是稀有操作了。毕竟RTX 40系列显卡已经正式发布，在新一代显卡正式发布之后还为旧版显卡进行迭代的情况确实不多见。

细细想来，这种操作在业内的确不多见，但是也并非没有先例。上一次好像是……

没错，就还是NVIDIA。

此前RTX 2060 12GB版本同样发布于RTX 30系列之后，并且没有展现出任何竞争优势。当时NVIDIA对其定价显然有些过于自信，至少从国内上市的产品来看，新版的RTX 2060 12GB价格相当高，但更糟糕的是它的性能其实远远达不到RTX 3060的水准，怕不是真把用户当韭菜了。

如果帮助NVIDIA开解一下，从某种程度上来说，NVIDIA此次推出新版RTX 3060 Ti也有“避矿”层面的考虑，至少这些显卡能够让用户比较放心地购买，毕竟矿潮逐渐褪去，市面上的翻新矿卡多如牛毛，令人防不胜防。此时推出新版显卡似乎也有助于提振消费者的信心――至少从售价来看，NVIDIA没有再犯RTX 2060 12GB的错误。

值得一提的是，此前还有爆料消息显示，除了升级GDDR6X显存的RTX 3060 Ti外，NVIDIA还在准备新版的RTX 3070 Ti与RTX 3060显卡。预计也不会采用官方通告的形式发布，而是像这次一样“悄咪咪”地在零售市场上线。官方钦定的“非矿卡”认证以及更低廉的售价显然是为了进一步加快清理库存的速度，为接下来RTX 40系列显卡的大规模上市做准备。

在此前结束的NVIDIA GTC秋季开发者大会上，NVIDIA CEO黄仁勋曾表示，NVIDIA在最近将不会发布与RTX 30系列定位冲突的RTX 40系列显卡――但这并不意味着不会推出新款的RTX 30系列显卡，属实是逻辑自洽了。

清库存也好、让利消费者也罢，NVIDIA此次推出的RTX 3060 Ti GDDR6X显存版本能否得到消费者的认同，还需要留待市场的检验。而对于NVIDIA来说，目前已经公布的RTX 40系列中，由于相当没有诚意的刀法，价格最高的RTX 4090反而被网友认可为“最值得买的40系显卡”，这显然是不合常理的。

刀法固然重要，清库存也是“人之常情”，但是消费者终归是用脚投票的。