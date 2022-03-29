更时尚、更环保的“五色战队” 罗技G新一代ASTRO A10游戏耳机有哪些亮点

作者：Lord_ViTa

提起游戏耳机等外设产品时我们总能想到各种潮流、战斗的外观风格，当然还有无穷无尽的RGB灯。罗技G可以说是电竞游戏外设领域的头部品牌，罗技G系列的鼠标、耳机等外设产品也以黑色与“罗技蓝”相间的配色深入人心，不过一个接一个的“罗技蓝”和RGB风格外设总归让人产生了一些审美疲劳。2017年，罗技收购北美电竞潮牌ASTRO，将其别具一格的游戏耳机产品线与外观设计风格引入了G系列。

作为知名的游戏技术和设备领域的创新者，罗技旗下外设品牌罗技 G在3月22日推出新一代ASTRO A10游戏耳机麦克风。与上一代版本相比，新一代A10多达5种潮流配色的选择，同时专注游戏玩家的实际需求，旨在提升用户的佩戴使用体验。升级版ASTRO A10的使用感更加舒适，并拥有高品质的音质表现和多方面考量的设计巧思。

新一代ASTRO A10 耳机采用全新的工业风设计，各种材质、纹路与耳垫、头垫的配色组合相得益彰，提供铁艺黑，机甲白，翠晶绿，机械灰和能量紫5种颜色，带来更多个性化选择，更别具一格的潮流时尚氛围。

另一个亮点在于重量，新一代A10采用轻量化设计，自重仅约为246克，相比上一代减重约30%，以轻量化的机身带来轻柔、舒适、底负担的佩戴感。减重提升佩戴体验的同时新一代A10也没有缩减头梁的佩戴调节能力，大小头围均可自如适配、均匀贴合，搭配记忆海绵耳垫与封闭式设计，多角度的人体工学优化带给佩戴者不同于以往游戏耳机的底负担体验。

游戏耳机也不能仅仅“听个响”，新一代A10配备了定制调音的 32 毫米动态驱动单元，能够输出更为考究的高保真音质，带来更沉浸的游戏体验。同时针对多人游戏场景连麦开黑的通话需求，A10配备了可翻折静音的一体化麦克风，充分保护用户隐私的同时，以6.0毫米的单向麦克风输出清晰透亮的语音，让团队沟通更顺畅。

说完核心性能，我们注意到这款新一代A10还是一款“环保产品”，它的塑料部分至少有35%使用了可回收原料，纸质包装的木材来自FSC森林认证，即符合“可持续发展”的森林木材资源。同时，罗技还为其出资达到了高质量且符合标准的碳补偿，也就是将每一件产品生产过程中产生的碳排放通过植树造林等方式进行等量的吸收，从而实现碳排放的中和。选择这款耳机，在某种程度上也是为碳中和目标尽了绵薄之力，在电竞外设产品中也是十分新颖的概念。