iGame Advanced系列全新姿态登场 “引力之环”引领设计美感

前不久，七彩虹旗下高端硬件品牌iGame首发GeForce RTX 4080/4090系列显卡，包括闻名遐迩的火神Vulcan以及水神Neptune旗舰系列，以及iGame家族次旗舰Advanced系列。iGame Advanced凭借金属外甲与标志性的“红圈”，在DIY领域有很高的知名度，如今，随着NVIDIA GeForce RTX 40系显卡正式发售，它也以全新的姿态出现在各位DIY玩家面前。

Advanced的背景故事与Vulcan及Neptune设定于同一世界观当中，人类为找寻新家园，向太空发射了空间探测器“Advanced”，它的目的是找到宜居星球，在浩瀚的宇宙当中航行探索。地底人类能够通过Advanced所拍摄的宇宙空间，使用图形技术构造出宇宙题材的游戏场景，让生活在地底的人类“云体验”宇宙空间。为了能够创建极度拟真的虚拟宇宙，以宇宙探测器同名的图形硬件“Advanced”诞生!

金属质感仍然是Advanced 系列所保留的核心设计思想，大面积的金属元素的引用让它更具旗舰硬件的质感。与上代产品最大的区别为全新RTX 40系列AD引入了一定面积的漆黑配色，iGame产品设计师在深色区域采用了众多零星的三角元素设计，能够根据环境光的不同呈现出若隐若现的反光效果，如同宇宙星河中亮起的点点繁星。

对玩家而言，Advanced还有一大让人印象深刻的设计元素，那么便是广为人知的“大红圈”。RTX 30系列产品采用的是能量核心的设计理念，而在全新RTX 40系列的AD当中，将设计灵感进一步扩展，以神秘天体“黑洞”为设计灵感，打造全新设计语言“引力之环”，以玩游引力吸引着玩家以及内容创作者。产品设计师在设计之初围绕了引力之环设计了多版本的提案，最终拍板了采用更多弧形线条的方案，体现球状天体的柔美及神秘感。圆环RGB灯组配合iGame Center能够实现多样的灯效玩法，其出名的视觉停留的效果，能够展现以静制动的美感。

作为一款热门的次旗舰硬件装备，他的散热能力自然不容小觑。以“引力”为名的散热装置将搭载众多iGame的散热黑科技，由正面看，左、右的风扇采用了与Vulcan同样规格的聚风镰环扇叶，九翼扇叶环环相扣，在增加强度的同时增加进风量。无论是RTX 4090或是RTX 4080规格的AD，均采用7*8mm+2*6mm的豪华热管配置，配合大面积鳍片与iGame真空冰片技术实现高效的热能传递，金属镂空背板将更利于风道流通，给予用户优良的散热效果。

既然提及到金属背板，那就不得不提到背板的设计元素。较上代RTX 30系列的AD对比，新AD很明显的区别是使用了GPU金属支架，能够为核心平均压力。而在背板镂空处的位置，设计师将iGame的Logo图案设计在此处，并通过规整的圆将Logo紧密包裹。如果玩家仔细观察，能够发现无论是在大红圈上或是背板的圆形镂空四周，都印刻着“Gravity Rim”引力之环的英文，整卡遵循着引力之环的灵感进行设计，而背板中，有一块由不规则三角形所构造的区域，印刻着“宇宙图腾”，设计师想通过图腾表达在浩瀚宇宙中，人类并不孤独，通过Advanced，人类能够在宇宙空间中发现并创造更多的可能性。

秉持着“玩游引力”理念，iGame Advanced显卡凭借别具一格的外观设计与强大的硬件、散热组合，为用户不断开拓更多高性能应用场景。在光线追踪、DLSS 3等技术加持下畅享沉浸式游戏大作，借助新架构大幅提升生产力工作效率，iGame Advanced系列注定是显卡中的全能选手，潮玩青年的硬核选择。