8K硬核电竞 新卡皇AX电竞叛客RTX3090Ti 首发测试

作者：疯狂BOBO

【天极网DIY硬件频道】在4K高刷显示器成为标配，8K电视全面量产的时候，GEFORCE RTX 3090Ti 无疑是近期最令人期待的一款发烧级显卡。作为全新卡皇的存在，GeForce RTX 3090 Ti采用NVIDIA Ampere --第二代RTX架构，拥有创纪录的10,752个CUDA核心，并拥有78 RT-TFLOPs、40 Shader-TFLOPs和320 Tensor-TFLOPs的能力。它还配备24GB最快的21Gbps GDDR6X显存，面对超高分辨率游戏一样可以轻松应对，无愧市上最强皇者的称号。

GeForce RTX 3090 Ti也是内容创作者的理想工具，为高级创作者量身定做，允许他们编辑超大的模型，处理产品级视频，或同时在多个应用中进行编辑。在Blender、Maya或Cinema4D等应用中进行渲染，这不仅需要更强大的GPU，还需要更多的GPU显存。视频编辑人员也将在如DaVinci Resolve中看到巨大的优势。

8K游戏也是GeForce RTX 3090 Ti的强项。GeForce RTX 3090 Ti让一些渴望在最高分辨率下进行游戏，并启用一切功能的用户在卓越的8K HDR下畅玩、录制和观看自己的游戏，以DLSS超性能模式用于8K游戏，HDMI 2.1用于单线连接8K电视，GeForce Experience支持8K HDR游戏录制，AV1解码用于高效播放8K HDR流视频。

此次首发测试，笔者拿到手的是这款RTX 3090Ti为AX电竞叛客 GeForce RTX3090Ti X3W 24G显卡。看到它的第一眼，相信很多玩家们都会被它迷彩涂装外观所吸引，9叶10cm大尺寸三风扇，超常规的尺寸规格带来了极强的视觉冲击。

在接下来的文章当中，笔者将通过AX电竞叛客 GeForce RTX3090Ti X3W 24G显卡的产品拆解与实测，带大家一起开启对RTX3090Ti的全面认知。它的游戏性能到底有多强？大家往下看便是了。

GEFORCE RTX 3090Ti参数概览

从规格来看，RTX 3090 Ti采用了GA102-350-A1核心，无论CUDA核心及频率，还是光追、Tensor单元的数量，甚至显存的带宽，都远超RTX 3090显卡。集成10752个CUDA核心，24GB 21 Gbps GDDR6X显存(384bit位宽)，功耗高达450W，使用单个16-pin电源接口。GPU基础频率1560MHz、加速频率1860MHz，着色单元算力40T，光追单元算力78T，AI单元算力320T，连英伟达都直呼这是个性能怪兽。

RTX显卡搭配DLSS技术，双剑合璧畅玩光追游戏

RTX光追技术是必然的配备，而DLSS，则是现如今畅玩光追游戏不可或缺的关键技术。

NVIDIA发布了DLSS 2.0技术，其能够更加充分地释放GeForce RTX系列显卡的性能，进而令新时代的光追游戏运行更顺畅，画质更精湛。

DLSS 2.0在哪些方面获得了提升?第一就是效率和处理速度。根据NVIDIA的介绍，DLSS 2.0的速度可以达到DLSS 1.0的两倍，且支持所有的GeForce RTX系列显卡和分辨率。实际游戏中，在同样的设置下可以提高更多的帧数，让游戏运行更加顺畅。

第二就是更好的图像超采样质量。DLSS 2.0支持4倍的超分辨率技术，采用更高等的连续帧时序反馈。直观点说 ，在1080p分辨率下，开启DLSS 2.0性能模式即可获得4K分辨率，不仅大幅节约了GPU资源，相对于DLSS 1.0来说，还能带来更鲜明清晰的图像质量。

第三就是DLSS 2.0采用的是同一个AI模型适配所有游戏渲染，而原来的DLSS 1.0需要为每个新游戏单独训练AI模型。此举极大地降低了游戏开发商使用DLSS技术的门槛，加快了游戏整合进程。

上述三点就是DLSS 2.0重大提升。NVIDIA最近还发布了DLSS 2.1，算是对DLSS 2.0的进一步完善，主要增加了对8K分辨率以及动态分辨率的支持，并兼容VR虚拟现实游戏。

AX电竞叛客 GeForce RTX3090Ti X3W 24G外观及拆解

AX电竞叛客 GeForce RTX3090Ti X3W 24G采用全白色迷彩军事风格设计，尺寸为330×137×60mm。此外，全白色迷彩涂装配勾勒下，显得更加的棱角分明，一切都昭示着这款显卡的硬核猛兽气质。

AX电竞叛客 GeForce RTX3090Ti X3W 24G拥有内嵌炫彩RGB灯效(默认白色电竞信仰灯)，支持炫光同步RGB，在开启灯效后玩家也可以进行一系列的操作，为显卡的外观带来更加出彩的视觉效果。

显卡背面则是处配备了一个高强度的金属背板，其上面有一些镂空设计，能起到提升显卡PCB基板支撑力和辅助散热的作用。

输出接口为3个DP 1.4以及一个HDMI 2.1。这些输出接口全部采用了镀金设计，经久耐用。

显卡顶部设计更是独特，拥有加固型显卡支架，更加有助防止PCB弯曲变形;风扇顶部印有“AX GEFORCE RTX”的字样。尾部还有着3pin的RGB同步接口，能与支持RGB灯效同步的主板光效联动。在供电方面，显卡需要新式12针供电接口辅助供电，最高供电能力450W。

同时显卡还配送一根NVIDIA认证的3*8Pin转12Pin的电源线，玩家在装机时一定要接上这部分的供电线缆。

显卡散热器整体十分厚实，采用直触式全覆盖式8500mm2超大面积VC均热板散热底座，8根纯铜镀镍复合热管保障最佳导热效率，轻松压制450W高功耗，保障显卡即使在满载超频环境下也能保持稳定。

显卡使用的是GA102-350-A1核心，拥有10752的CUDA，满血GA102表现，显存则配置了12颗美光GDDR6X芯片，组成24GB 384-bit的G显存规格。

显卡基准测试

通过GPU-Z我们可以看到，AX电竞叛客 GeForce RTX3090Ti X3W 24G的频率从公版的1860MHz超频到了1890MHz，TDP设定则是与公版一致的450W。

而我们也通过搭建一套高性能的测试平台来进行实际的测试，看看AX电竞叛客 GeForce RTX3090Ti X3W 24G的实力。

测试平台配置单如下：

对于想超频或者玩灯的玩家可以使用电竞叛客同门师兄映众的INNO3D TuneIT超频软件。

INNO3D TuneIT超频软件

官方下载地址：//www.inno3d.com.cn/support_download.php?refid=3

游戏性能测试：

笔者选择了3DMark基准测试，以及几款光追游戏大作，对显卡的游戏性能进行了测试。游戏主要会在2K和4K这两种分辨率下进行测试。

3DMark基准测试：

3DMark是目前应用最为广泛的游戏显卡测试软件，有着无与伦比的权威性。现已发行了3Dmark99、3Dmark2001、3Dmark2003、3Dmark2005、3Dmark2006、3Dmark vantage、3Dmark 11和The new 3DMark。

从3DMark基准测试的成绩来看，AX电竞叛客 GeForce RTX3090Ti X3W 24G相比RTX3090 FE在Time Spy中的表现没有拉开特别大差距，而在其他的测试中都与RTX3090拉开约10%左右差距。

本次游戏测试均选择2K、4K分辨率且在预设最高画质的情况下将光线追踪效果开至“高”，支持DLSS技术的均开启DLSS，支持DLSS 2.1的均开启至“质量模式”。

AX电竞叛客 GeForce RTX3090Ti X3W 24G显卡的游戏性能可以说是相当强大的，在目前的多数3A大作面前也可以在4K分辨率、最高画质、高级光追效果下借助DLSS达到畅玩体验，即便是《极速地平线》暂不具备DLSS功能的光追游戏也可以达到流畅水平的平均80帧，可以提供很好的游戏体验。

温度测试：

温度测试使用的是裸机，测试时的环境温度约为23℃，待机温度是开机以后记录10分钟，满载温度则是在运行FurMark拷温。

AX电竞叛客 GeForce RTX3090Ti X3W 24G显卡在待机时会处于风扇停转的状态，因此散热器上的热量会逐渐累积，最终GPU温度会稳定在68℃左右。

专业设计更需要AX电竞叛客 GeForce RTX3090Ti X3W 24G卡皇

RTX 3090TI相对RTX 3090规格又提升了一大截，它配备了10752个CUDA核心，以及第二代RT Core光追核心与第三代Tensor Core张量核心。而在显存部分，它更是搭载了高达24 GB的GDDR6X显存，显存频率高达21Gbps，带来了明显的性能提升。

很多高精度、高负载的内容创意工程需要显卡具备20 GB以上显存才可保证高效率。

测试总结：

AX电竞叛客 GeForce RTX3090Ti X3W 24G作为RTX 3090Ti显卡中的旗舰级产品，面对多款4K分辨率的热门游戏中都有着相当不错的表现，甚至可以尝试体验8K的感觉，完全满足骨灰级玩家对于游戏性能的极限追求! 凭借全新全白色迷彩军事风格设计外观、出色的散热设计、豪华的供电与用料给人留下深刻印象。从实测来看，无论是从整体规格还是性能方面，AX电竞叛客 GeForce RTX3090Ti X3W 24G都可以称得上是目前当之无愧的旗舰卡皇，配合NVIDIA STUDIO驱动可以打造出当下最为强大的专业设计主机，是专业设计师用户的首选利器。而在价格方面，AX电竞叛客 GeForce RTX3090Ti X3W 24G定价为原厂标准的14999元，也相当有吸引力的!