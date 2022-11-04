DP2.1设备将登场：AMD正式发布RX 7900系列显卡

2022年11月4日，AMD正式揭晓了早在锐龙7000系列处理器发布会上就有预热的RNDA 3显卡产品，首发阵容由RX 7900 XT与RX 7900 XTX这两款旗舰产品组成，将于12月13日正式上线。

新一代AMD Radeon显卡最引人注目之处，除了RNDA 3新架构、发布会上反复强调的高能效，以及充满惊喜的899/999美元首发售价(国内建议零售价为7399/7999元)以外，就是宣布了对新一代高带宽接口DisplayPort 2.1的支持，其最高视频信号输出规格能够达到8K165Hz、4K480Hz或其它同级水平。

我们在过去的内容中提到过DP 2.0，作为DP 1.4/1.4a标准的后继者它主要实现了高达80Gbps比特率的传输带宽，并带来了视频电子标准协会(VESA)最喜欢的新认证：UHBR产品，涵盖显卡、扩展坞芯片、显示器标量芯片、PHY中继器芯片以及DP40/DP80数据线等等。

DP 2.1则是在不改变DP 2.0基本性能规格的前提下，针对USB Type-C接口、线材与USB 4标准进行适配后的新标准，目的是确保市面上宣称支持VESA标准的产品符合VESA建立的高质量基准并实现稳健应用。

无论如何，AMD RX 7900系列显卡产品开始支持DP 2.1，意味着新的高性能接口应用终于有了一个开头。毕竟如果没有人开这个头，整个行业就可能在类似“先有鸡还是先有蛋”的问题里犹豫，所幸AMD与三星达成了某些一致，发布会上同期透露了支持DP 2.1的Odyssey Neo G9这类8K超宽屏显示器的消息。

至于有多少场景能用得上，或是怎样的显卡性能才能配得上DP 2.1的高带宽？我们还是可以用发展的眼光来看问题。

无独有偶，国内GPU芯片公司摩尔线程于11月3日发布了一款面向游戏用户的显卡――MTT S80，以国产显卡的身份成为业内首款配备PCIe 5.0x16接口的产品，具备双向128GB/s的传输能力。与DP 2.1接口略有不同的是，PCIe 5.0已经在CPU、主板、固态硬盘等产品上有应用，因此拥有相对更好的推广环境。

对当下的显卡产品而言，接口的性能似乎仍然维持着领先硬件性能一代的水平，从好的角度来看它提供了足够高的上限，而不是和其他性能相关因素一样时不时成为瓶颈。也期待在即将到来的2023年，我们能够迎来新一代接口与高性能硬件的完整生态。