3DMark Time Spy成绩曝光 RTX 4080 16GB领先RTX 3080约60%

作者：景博健

【天极网DIY硬件频道】尽管目前距离RTX 4080正式发售还有一个多月的时间，但外媒已经陆续曝出了16GB版本的测试成绩，继前两天的FireStrike Ultra和TimeSpy Extreme后，又有人放出了这款卡的TimeSpy测试结果。

根据放出的图片看，这块RTX 4080 16G在TimeSpy测试中取得了28929的高分，与FireStrike Ultra(DX11)和TimeSpy Extreme(DX12)针对4K分辨率相比，该测试主要针对的2K分辨率(DX12)的游戏性能测试，负载要稍低一些。而这个测试成绩比RTX 3090 Ti高出了32%，前面两项的分别是高25%和30%，领先幅度更大了一些，理论上它在更低分辨率下的性能表现会更好。而相较于前代对位的RTX 3080 12GB领先更是达到57%，这个性能提升还是蛮明显的。

不过值得注意的一点是，在测试中，这块显卡的最高频率飙到了3000MHz，比公版标称的2510MHz加速频率高了490MHz，不过显存没有超频，而其总功耗则达到了333W，比标称TBP的320W高了一些，这块卡可能是进行了超频的。

从目前放出的测试成绩来看，RTX 4080 16G对比RTX 3080 12GB的提升是蛮大的，甚至完胜了前代的顶级旗舰RTX 3090 Ti，当然万元的价格还是让不少普通消费者难以承受，相比之下其前代产品已经在5000块徘徊了，看起来也是个不错的选择。而关于RTX 4080 12GB的测试成绩尚没有什么消息，相较于16GB版本，不仅显存被砍，核心数量也得到了较大的削减，在发布时不少玩家都吐槽它其实是“RTX 4070”或者“RTX 4060Ti”，看看后续的实际表现能否为其“4080”正名吧