端游仓库 想装就装 Lexar雷克沙NM620 2T NVMe固态硬盘上机体验

作者：Lord_ViTa

前段时间笔者体验了一款来自MLC时代的固态闪存盘，作为老产品的它虽然性能高信仰足，但终究是一块受限于USB接口和高集成度颗粒、主控等元件的U盘，并且用久了还挺烫，因此与固态硬盘仍然不在一个赛道上。真正通过SATA 3、NVMe M.2或者更专业化的PCIe接口搭载在PC上的固态硬盘才能够为我们的PC带来连续与随机读写俱佳、大容量、高稳定性的体验。

笔者最近就将关注点放在了SATA固态与PCIe 3.0规格的NVMe固态上，原因无它，笔者数年前购入的老笔记本配备的存储来到今天实在显得有些落后。包括一条三星PM961 OEM固态，用作系统盘的同时256G的容量显得有些捉襟见肘;以及一块日立1T机械硬盘，容量和性能都不太尽如人意。寻找一款高性价比SATA固态作为仓库盘，又或是选择一条大容量NVMe固态作为主力，存储设备的升级已经迫在眉睫。

最近几天，我们收到了一款和笔者的需求比较类似的产品：Lexar雷克沙NM620 2T NVMe固态硬盘。正式开始评测之前笔者也提前安装在办公室的测试平台上体验了一段时间，这个平台的部分配置如下：

CPU：Intel 12代酷睿i9-12900K

主板：七彩虹Z690 Gaming Pro

显卡：七彩虹RTX 3050 Ultra W

内存：七彩虹捍卫者DDR4 3200 8G*4

硬盘1：三星980 PRO 1T

硬盘2：Lexar雷克沙NM620 2T

电源：长城巨龙1250W金牌

虽然这只是一个比较因时制宜的PC配置，但也不妨碍笔者对这块雷克沙大容量PCIe 3.0固态进行体验，毕竟它有着不错的CPU、不错的系统盘、拥有固态位散热装甲的主板、以及管够的电源。笔者使用CrystalDiskMark简单进行了一次测速，更多测试结果会在之后的评测文章中展示。

简单评价一下就是Lexar雷克沙NM620 2T的理论读写性能测试结果达到了标称水平，也几乎是PCIe 3.0通道性能的上限，对于不少老平台用户的升级扩容需求而言是一个比较不错的备选项。

不过笔者比较看重NM620作为端游仓库盘的实战性能，因此找出了Steam库里两个比较常玩的策略类与沙盒模拟类游戏，看看它在面对这类因为各种优化问题和第三方MOD时不时卡加载的游戏时能不能带来更快速流畅的体验。

首先是知名的P社太空题材、单核优化、创意工坊MOD狂魔、爱与和平、7+策略类游戏群星Stellaris，许多玩家因为给这款游戏打上了各种各样的MOD而使它在加载速度和后期运行流畅性上都大打折扣，并且许多时候与PC配置高低关系不大，也可以说是另一种意义上的“硬件杀手”。

这次因为众所周知的原因我们没有进入创意工坊给它打MOD，而是以纯净版进入游戏，将开局设置中与游戏内容量有关的星系尺寸(地图大小)、电脑帝国(BOT数量)、宜居星球数量等都拉满，测试从点击“开始征程”到真正进入游戏主界面的时间。

以笔者的过往经历来看，即使是纯净版群星，安装在机械硬盘中也需要平均1-2分钟的加载读条时间，上图呈现的设置更是一种较为极端的情况，受地图大小和BOT数量的影响，整局游戏可能在一开始就有30个以上拥有建筑、地貌、产出等信息的星球，以及上百个自然生成的外星种族与它们的各种参数。对固态硬盘而言这就是最恼人的那类“随机小文件”。

测试结果倒是出乎意料的好：从结束设置到读条结束进入主界面仅用时不到9秒(人工计时)。

可以类比推测，安装了来自创意工坊各式MOD的群星有望通过NM620这样一块性能不错的仓库盘，将5分钟以上的地图加载时间(亲身经历，取决于硬盘性能、MOD数量和类型)压缩至1分钟以内，游戏后期调用各种资源时也能够提升速度降低延迟。





另一款游戏是前段时间才推出，并且仍处于“抢先体验”也就是我们所说的内测阶段的游戏：Ultimate Admiral:Dreadnoughts(终极海军上将：无畏舰)，游戏名比较直白而没有特色，但它的内容玩法却属于相对“硬核”的那类。这是一款以模拟海战为题材的沙盒游戏，主要内容是设计包括战列舰、巡洋舰、驱逐舰等在内的舰船，随后将它们投入到一些战斗场景中。

但又因为它是游戏，所以有着既“硬核”又不太符合严肃历史，比较天马行空的部分，因此玩家也能获得一些独特的乐趣，比如不同年代的对决、实力悬殊的对决、设计一些“奇葩”舰船等等。

首先是进入自定义战斗的开局设置，此处可以设定阵营、年代、开局距离、舰船数量等，我们选择了一对老对手，在相同的年代、2km极近距离、相同数量的舰队阵容来进行对决。但为了确保能打赢，还需要调整一些细节，也就是笔者觉得比较有趣的舰船设计部分。

这里就是这款游戏既硬核又天马行空的部分，它很想给玩家“我们把一艘船方方面面的细节都交给你来调整”的印象，又给了足够的空间来让玩家尝试一些现实中不可能存在的架空设计，比如笔者的这艘9万吨排水量、最高航速26.9节、航程仅有8534km的英式布局战列舰，总之一切为了打赢这场2km距离的舰队战。舰船设计结束后，点击画面上方的“Launch”即可进入加载读条阶段，我们依然对游戏加载进行人工计时。

可能这个游戏的制作组也属于“小作坊”一类，因此当游戏安装在机械硬盘中时，视玩家设定的舰队数量、舰船设计等因素，加载时间也会长到让人很难不去干别的事。而NM620在以上开局设置下的加载成绩是不到半分钟，再次展现出NVMe固态硬盘相比机械硬盘的飞跃性提升。

接下来要做的自然就是欣赏一场炮火横飞的15VS15模拟海战了。

小结

在这次Lexar雷克沙NM620 2T固态硬盘上机体验中演示的两款Steam游戏都只是比较平常的娱乐消遣类游戏，它们即不是正儿八经的3A巨作，也没有动辄上百G的容量需求，但它们可以代表数量最多的一部分普通端游，乃至独立制作人小游戏。受限于他们的制作水平(或者干脆是懒)，这些游戏可能存在着各种各样的优化问题，或者“*山代码”，加载时间长甚至卡加载的问题屡见不鲜。

固态硬盘作为用户角度的硬件虽然无法彻底解决这类问题，但也能带来一些提升流畅度、减少负面体验的效果。此外PCIe 3.0规格的大容量固态硬盘对于多数PC硬件消费群体而言仍然有着十分不错的性价比，因为它们既相比机械硬盘和SATA固态有足够性能提升，又不至于为“仓库盘”这一用途提供过剩的性能，在价格方面也有相当的竞争力，笔者十分建议想要升级PC存储的消费者认真审视自身的需求，考虑这一类已经迎来市场下沉的“仓库盘”固态产品。