一“盾”输出 三星T7 Shield带来移动固态硬盘新选择

作者：夏初

【天极网DIY硬件频道】在目前的移动存储设备中，移动固态硬盘正逐渐成为消费者选择的主流。相较于传统的移动机械硬盘，移动固态硬盘体积更小，传输速度更快，其读写速率能快上数倍甚至十倍;同时由于没有机械结构，移动固态硬盘的整体性更好，防震抗摔性更为出色，也更容易保护数据存储的稳定。

提到移动固态硬盘品类一定绕不开三星，三星品牌存储一直是行业中的开拓者和领军者。三星移动固态硬盘T系列也是市面上用户接受度最高的移动固态盘硬盘之一，三星移动固态硬盘T5、T7相信不少用户现在正在使用。而移动固态硬盘T7这一代也是三星进行不同版本尝试的一代产品，除了移动固态硬盘T7，T7家族还拥有支持指纹识别解锁功能的T7 Touch，方便小团队数据存储与传输使用，提升数据安全性。最近，一款针对严苛外部使用环境的T7 Shield也新鲜出炉，被冠以“盾”的名号，这款产品也是受到了不少用户的关注。

对于三星T7 Shield来说，防护性能是它最为出彩的特性。通常来说，移动固态硬盘会采用金属或工程塑料作为机身材料，而三星T7 Shield在外层采用了橡胶外壳，带来了出色的缓震能力，能有效的减少跌落时对硬盘造成的冲击。

外层缓震，内层支撑。三星T7 Shield内部采用了铝合金支架，保护硬盘内部的核心部件，进一步增强了机身的支撑与耐用性。在内外双重防护的加下，三星T7 Shield可以承受3米的跌落冲击，能有效防止用户日常使用、或者是在户外严苛环境下使用时因跌落造成硬盘损坏、丢失数据的问题，为用户提供更可靠的数据保护。

在防摔防震特性以外，三星T7 Shield还支持IP65级别的防尘防水，可抵御雨水、飞溅物和灰尘的侵袭，平时不小心打翻水杯、掉入水坑中或是在下雨天被淋到也不必担心损坏。这极大方便了户外工作者的使用，在一些恶劣的环境和天气中，像是潮湿的雨林、风沙漫天的戈壁，能够极大帮助摄影师、探险者等正常存储拷贝素材，保护数据安全性。

在现实中和很多艺术创作中，“盾”不仅仅可以作为防具，同样也能作为武器，这也是“盾”作为工具的多样性。“快”正是三星T7 Shield的一项“武器”。

我们采用CrystalDiskMark8.0软件进行实测。从测试结果看，三星T7 Shield的顺序读取速度达到了1072MB/s，顺序写入速度为1019MB/s，能够达到传统机械移动硬盘速度的十倍左右。

使用ATTO Disk Benchmark软件进行连续读写测试，根据结果我们可以看到，三星T7 Shield在数据包来到512KB后读写速度都可以维持在1000MB/s左右，表现非常出色。

传输9GB大小的单个电影用时不到15秒，300张RAW格式照片仅用时29秒，传输速率基本都稳定在630MB/s左右。

三星T7 Shield与其它T7系列产品一样，支持三星移动固态硬盘管理软件，官方还很贴心的在硬盘中为用户准备了WIN和MacOS版本的安装包，可以直接安装到电脑上;此外，在包装内还附带了两根数据线，分别为USB-C To USB-A以及USB-C To USB-C，可以应对用户不同设备的连接需求。93.8g的重量，名片夹大小的机身尺寸，橡胶外壳搭配铝合金支架，支持IP65级别的防尘防水，这些都十分适合随身携带的户外使用场景。整体来说，你需要一块性能出色、稳定性高、耐用性强的移动固态硬盘，三星T7 Shield绝对值得你尝试，它非常适合风景摄影师、影像工作者选择。

随着618的临近，三星移动固态硬盘T7 Shield也迎来火热促销。6月9日限时特惠1TB到手价仅需799元，有意向的朋友记得提前加购哟!

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