跑满雷电3？Lexar雷克沙推出新款移动固态硬盘 传输速度高达2000MB/s

作者：Lord_ViTa

众所周知，USB接口的认证和命名标准让人时常摸不着头脑，对多数人而言更直观的方式是看传输速率，例如当前协议为USB3.2 Gen2x2的接口可以达到20Gbps。此外，USB接口中的另一个重要成员雷电协议，相对而言有着更高的辨识度，且实现了PCIe与DP两种传输技术的整合。

从传输速率来看，USB3.2 Gen2x2对标的是雷电3/4，后者虽然具有40Gbps带宽，但其中有近一半分配给用于视频信号传输的DP协议，传输数据时最高速率也在20Gbps上下，这就是当前USB接口家族在数据直传方面所拥有的最高性能。

存储设备的传输速率时常以接口、线材、目标存储性能等为瓶颈，而对移动固态硬盘而言，USB协议的每次进步几乎都能带来翻倍的性能提升，从10Gbps的USB3.1 Gen2到20Gbps的USB3.2 Gen2x2就是最好的例子。

近期，Lexar雷克沙就推出了一款新品移动固态硬盘SL660 BLAZE，可选512GB/1TB两种容量，搭载NVMe高速协议与USB3.2 Gen2x2高速传输标准，连续读取速度达2000MB/s、写入速度达1900MB/s，可随时随地为智能手机、PC、游戏主机等设备提供高速存储、备份、访问内容等强劲性能。

这款雷克沙SL660 BLAZE采用全新外观设计，稳固有型的金属机身搭配RGB流光炫彩氛围灯战斗感十足，搭配专属定制桌面底座可将其固定在桌面，成为硬核电竞用户的搭档。此外，它也支持Windows To Go功能，运用强大读写性能成为另一个完整的操作系统载体，不占用PC存储，将双系统随身携带、即插即用。

在配件方面，SL660 BLAZE也附赠Type-C与Type-C转Type-A双数据线，兼容各类移动与桌面设备连接扩容，还另附高质感毛毡收纳袋，提供出行时的简易收纳与高效保护。

随着USB接口规格的进步，我们逐渐能发现移动固态硬盘这类外接存储设备的性能正在接近上一代板载级的PCIe 3.0固态硬盘水平，这也使其成为又一种不错的高性能存储方案，且兼容便捷携带移动的需求，值得有扩容需求的消费者考虑。但我们依旧要关注接口规格，硬件适配等老生常谈的问题，只要其中一个环节存在不统一的标准，USB3.2 Gen2x2移动固态硬盘的高性能就只能存在于纸面上。