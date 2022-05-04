单条128GB！戴尔移动工作站专用CAMM DDR5内存发布

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】戴尔在不久前发布全新的Precision 2022移动工作站产品线，除了首发英特尔顶级的12代Alder Lake-HX系列酷睿移动版处理器外，还提供最高RTX 3080 Ti的显卡选项，同时带来全新的CAMM DDR5内存形态。

CAMM全称为“Compression Attached Memory Module”，是戴尔联合内存厂商、Intel共同打造的标准，是传统的SO-DIMM笔记本内存的新形态。

在CAMM技术下，内存的厚度变薄57%，单条最高容量达128GB，非常适合需要大容量内存的工作站。但使用128GB容量的CAMM DDR5时，其频率只有3600MHz，而64GB、32GB、16GB则是标准的4800MHz。不仅如此，CAMM DDR5不支持ECC内存自检，对工作站也会造成一定损失。

在物理层面，CAMM是一块面积更大的PCB电路板，双面均可安装内存颗粒，并使用上下两个压板(bolster plate)固定在特殊的CAMM Compress接口上。容量方面，128GB、64GB需要双面PCB，32GB、16GB则是单面;单颗内存颗粒的容量均为2GB，实现128GB、64GB、32GB合16GB分别使用64颗、32颗、16颗、8颗芯片。

如果用户不需要特殊内存，戴尔Precision 2022系列提供标准的DDR5 SO-DIMM，包括单条8GB、16GB，双条8GB、16GB、32GB，频率均为4800MHz，可选是否支持ECC。

戴尔为Precision 2022移动工作站提供了CAMM内存选项外，同时还提供转换成SO-DIMM的支架，让移动工作站可以同时兼容标准的笔记本内存。

编辑点评：作为移动工作站，戴尔Precision 2022在使用CAMM内存时不支持ECC功能，或多或少影响到用户的选择，按照单挑最高32GB的容量来看，最多可实现64GB的总容量，也已经基本满足使用需求。