RX 7900系列系列显卡首销秒没 第三方平台现货得加价千元

【天极网DIY硬件频道】上月初的时候，AMD正式发布了采用RDNA 3架构的RX 7900系列显卡桌面显卡，首批包含RX 7900 XTX 24G和RX 7900 XT 20G，公版售价分别为7999元和7399元。今天凌晨0点在国内迎来了首销，首批产品均为非公版，包含蓝宝石、盈通、讯景等厂商等品牌的产品，其中很多型号的定价和公版相同，XTX最贵的为9999元。但正如之前所曝料的一样，这批的供货并不多，基本上是秒没。

而且抢购的除了普通消费者外，也有肯定有不少黄牛，目前在一些第三方平台已经可以看到加价售卖的产品。笔者大概看了加个，基本上是要加价数百块甚至1000+，差不多和一些比较便宜的RTX 4080价格接近了。当然，这种问题并不尽在国内市场，国外的一些玩家也反馈，上架几分钟，产品就被一扫而空。

根据目前已有测试显示，RX 7900 XTX在理论性能上对比RTX 4080 16GB确实有着一定领先，但实际游戏方面则和RTX 4080 16GB差距不大，算稍有领先，而加上光追这块还是要略逊一筹，考虑到目前还在发售的初期，后续上了新驱动可能还有提升空间，但与RTX 4090之间的差距还是比较大的。

虽然价格确实要比RTX 4080 16GB便宜，但目前最大的问题在于供货不足，买不到的显卡对于消费者来说，即便再好也没有什么意义，加价上千块购买的话那就非常不合算了，甚至不如选隔壁的RTX 4080。据了解，目前供应链端正在调整配货，加大订单生产，来满足更多消费者的购买需求。