手腕疲劳通过换鼠标解决？垂直鼠标究竟靠不靠谱

作者：Lord_ViTa

我们也许不是医生，但基本都听过“腕管综合征”和“腱鞘炎”这两个名词，它们可以说与“腰椎间盘突出”齐名，成为人们心目中“不是(法定)职业病的职业病”。这当然是一句玩笑，以上三种疾病不能说和哪种职业有绝对关联，但也和我们工作、学习、娱乐中普遍存在的行为有紧密联系，因此成为多数人会担心的问题。

比较直观的例子是，当下许多人的工作和娱乐都离不开电脑，自然也免不了使用最基础的交互方式：键盘和鼠标。而在使用键盘鼠标时，我们的手臂摆放和手腕姿势都不是特别自然，多数人可能因为长期的习惯而没有注意到这一点。我们现在就可以实际感受一下，将左臂和手掌垂直于桌面放置，右手手掌轻放在左臂中间位置，随后顺时针转动左臂，感受小臂中靠近大拇指一侧的桡骨移位情况。

简单来说，当我们的手臂和手掌垂直于桌面放置时(站立时则是自然垂下，掌心朝向身体一侧)，小臂中的桡骨和尺骨是上下平行的;而当我们的双手以操作键盘鼠标时常用的手掌向下姿势放置时，桡骨与尺骨是相互交错的状态，也许在我们看来只是普通地放置在桌面上，但小臂各处的肌肉与骨间膜都处在一个相对紧绷的状态，可能更容易积累疲劳。

手臂的问题还不是主要矛盾，对长期使用键盘鼠标的人群而言更需要关注手腕。在“腕管综合征”中包含我们更常听到的“鼠标手”，这是一种由于手腕的不良姿势对腕管内正中神经造成长期压力引发的症状，常见拇指食指中指的麻木、痛感等。

怎么定义“手腕的不良姿势”？根据资料，手掌过度向掌心弯曲，或是过度向手背伸展都会对腕管与正中神经产生压迫，现在再将我们的手放在鼠标上，就会发现造成“鼠标手”的不良姿势主要是手臂和手腕紧贴桌面，而手掌因为鼠标向上抬起，也就是向手背方向伸展，并在数小时以上的使用中保持同一姿势。而一些外形扁平的鼠标则尽可能减少了手腕弯曲的角度，这也是为什么早期有“更扁平的鼠标利于保护手腕”的说法。

不过来到人体工学鼠标的时代，为了兼顾游戏娱乐等需求，扁平化鼠标也没能成为主流趋势，取而代之的是以左高右低的设计将鼠标左右键与滚轮为核心的控制面向右侧倾斜。这样一来，就以倾斜小臂与手腕的方式，使作用在腕管垂直方向的力得到了分散，在一定程度上转移了自重对腕管造成的负荷。继续提升倾斜的角度，也就得到了独特的新品种：垂直鼠标。

事实上，多数垂直鼠标也不是真正将控制面垂直布置的鼠标，而是相对而言有着更大的倾斜角度，以接近侧握的握持方式将手臂与手腕还原到较为舒适的姿态，减轻手臂肌肉与腕管正中神经的压力。从某种程度上说在长期使用传统鼠标后转用垂直鼠标，有助于减轻疲劳、缓解“鼠标手”症状，当然要想解决腕管综合征问题还是需要向医院寻求诊断和治疗。

那么，所有人都可以通过更换垂直鼠标来一劳永逸地获得更健康的办公和娱乐生活吗？我们也不能忽视另外一些问题，例如学习成本、使用体验、适配场景等。垂直鼠标在操作手感方面与传统鼠标有很大区别，这来自于它接近握持的控制面倾斜特性，对鼠标而言常见的平移和点击操作都会以另一种控制手部动作的方式进行，要想达到同样的控制精准性，仍需要用户在使用中逐渐适应。

另一方面，垂直鼠标的点击操作是从侧面受力的，意味着用户在点击的同时需要用大拇指从另一面顶住鼠标，使其不位移或是按操作的需要从手臂发力位移。也就是说在垂直鼠标上每一次点击都像是调用多个手指的力量去“捏”鼠标，如果在游戏娱乐等需要鼠标频繁点击的场景，垂直鼠标的这种特性就会成为负担。

总的来说，垂直鼠标更大的意义在于使我们减少保持相同操作姿势的时间，毕竟我们在使用键盘时的手腕弯曲程度也与常规鼠标差不多，但垂直鼠标本身并不能保证不带来其它由于姿势固化导致的问题。想要预防或是缓解“鼠标手”，一方面是可以根据不同场景划分，来交替使用常规鼠标(也包括常规人体工学鼠标)和垂直鼠标，例如游戏娱乐使用常规鼠标，办公使用垂直鼠标;另一方面则是养成良好习惯、避免久坐，及时活动包括腰、肩、颈、手腕等身体部位，只是单纯换一种鼠标就有治标不治本的感觉。