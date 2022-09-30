iGame RTX 40系列Vulcan展现后赛博硬件设计美学

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】从NVIDIA于9月20日正式发布Ada Lovelace架构GPU后，七彩虹旗下位高端玩家的定制级显卡品牌――iGame发布GeForce RTX 40系列显卡。

iGame新一代RTX 40系列新品以全架空的“地底世界”为背景，推出集赛博文明于一体的后・赛博时代装备――iGame GeForce RTX 4090 Vulcan OC及iGame GeForce RTX 4080 16G/12G Vulcan OC。采用NVIDIA全新一代Ada Lovelace架构，为地底人类开启人工智能与可交互图形的时代，全新的架构不仅拥有更强的性能算计及图形处理技术，全景光线追踪及DLSS 3等图形黑科技，为游戏玩家及内容创作者们带来更出色的使用体验。

为了让地底人类燃起重返陆地的希望，使用图形技术创造出基于地球宜居时期生态的“虚拟世界”，地底人通过与显卡间的人机连接，将意识传送至iGame空间内，就能够任意的选择想要到达的地点及时间线，前往虚拟地球，体验地球曾经的美好风光。即便都是由虚拟的图形所构建，地底人类仍乐在其中，在后・赛博世界中感受大自然的万物生机。

iGame Vulcan系列从GeForce GTX 10系列开始，便定下赛博朋克风格基调，创造超前新颖的外观造型。以“矛盾、冲突、锋利、机能”为外形工业设计的四大语言。锐利三角元素及折面设计让它具有肌肉线条质感，展现赛博之锋的锐利，彰显凶悍力量感。

在全新的GeForce RTX 40系列中，Vulcan使用来源于生物与机械相结合的锐利冷兵器为灵感，展露地底赛博背景下的冷酷无情。锖铁色金属外骨骼采用阳极氧化工艺，具有抗刮耐磨。锋利的金属线条及系列经典的三角元素使新Vulcan全副武装，通体漆黑的色调化身黑夜下的刀锋战士，沉稳、低调、深藏不露，上下两条细长的隐藏式RGB灯组为赛博硬件添上点睛一笔。

造型的升级重构为Vulcan带来了与上代不同的气质，功能上新Vulcan同样进行了升级进化。作为人机交互的元素，LCD侧屏能够实时监控显卡运行状态的功能及图片展示自定义的玩法，备受玩家的欢迎。在GeForce RTX 40系列中，屏幕添加人工智能元素，大幅提升交互体验。

与上一代的可翻转式的固定设计相比，RTX 40系列上的屏幕采用可拆卸式磁吸设计，实现配件的多样性玩法。智屏支持横装与竖装两种安插方式，满足玩家的装机需求。包装内所附赠的智屏底座，开创了全新的屏幕玩法，拆下的智屏可安插在底座中，通过USB线链接至电脑，成为时下玩家桌面的新成员。

此外，智屏还可以搭配最新的iGame Center，实现包括灯光同步、超频控制等功能，更人性化的软件操作逻辑大幅度提升人卡交互的体验。玩家还能对Vulcan专属的LCD屏幕进行自定义，在运行监控中玩家可以自定义单屏或双屏的显示内容，也能实现显示内容的自定义轮播;屏幕还支持上传图片(JPG及GIF)进行自定义。

当玩家取下智屏时，显卡侧边会露出磁吸金属触点。iGame设计师为此设计一款“灯光组件”供玩家替换，填补这部分的外观短板。灯光组件仍遵循Vulcan系列的外观设计，三角形态的灯光组件的背后同样拥有磁吸式的金属触点，只需轻轻吸附贴合在金属触点处，地底赛博的霓虹灯效即为玩家点亮。

在体验RTX 40系列Vulcan之前，玩家能够体验到到由拼奇积木与iGame联名合作的“iGame奇趣主机积木”，显卡是基于RTX 40 Vulcan为原型所创作的部件，配合iGame M600幻境之眼的新潮外观能够为玩家带来与众不同的积木装机体验。