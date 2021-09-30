多款显卡电商平台价“破发” 矿业阴影笼罩下的黎明到来了吗？

作者：Lord_ViTa

近日，随着发改委等国家机关出台更严格的限制“挖矿”政策，以及各地开始执行限制工业用电，打击了一批大规模矿场，同时众多虚拟货币交易平台与“挖矿”软件相继宣布退出国内运营活动。自9月中下旬以来国内的挖矿潮势头基本已经停滞，出现了部分将矿机设备向国外转移的现象，而更大部分则是将用于挖矿的显卡(区别于专业矿机)通过闲鱼等二手平台回流至市场。

在这种现状下，虽然我们一般定义中的“矿难”尚未真正到来，但作为显卡溢价现象基础的虚拟货币计算生态在国内已然难以为继。即使依然存在着半导体制造业产能低谷与部分囤货居奇现象，但对于此类市场规律我们不必过分苛责，相信广大玩家和办公需求群体翘首以盼的平价显卡能够在双11、双12两次购物季前后与我们见面。

其实市面上也并非不存在不溢价的显卡，例如技嘉RTX3090“水雕”、七彩虹RTX3090“九段”等顶级水冷显卡。它们受挖矿潮的影响较小，主要原因在于售价与提升的哈希率(算力)不成正比，也就是另一种意义上的性价比较低。

而目前溢价显卡的主要区间集中于甜品级到中高端，在英伟达阵营是RTX3060至RTX3080，AMD阵容则是RX 6600XT、RX 6700XT、RX 6800XT以及一部分RX 6900XT。溢价与缺货因素连带着也使相应定位的替代品，如上一代RTX20系，以及临时过渡属性的亮机卡等产品出现了不同程度的溢价。

回到近日的行情上，随着各核心型号显卡溢价程度的逐步回落，我们能够注意到有一部分显卡出现了电商平台价“破发”，也就是引用证券术语：跌幅突破发行价的现象，当然这里说的是全新而非二手。笔者注意到的型号分别有各厂家的RTX3080Ti，以及盈通的“二次元马甲卡”RX 6700XT樱瞳花嫁纪念版。

RTX3080Ti的首发价在贴吧等论坛平台曾经是一个热门话题，作为较晚推出的Ti系列并且迎头撞上了挖矿潮的高峰时段，即使进行过锁算力处理也难挡炒作热情，被网友们戏称为“首发就加上了溢价”“让黄牛赚不如自己赚”。不过3080Ti本身性能称得上可圈可点，被认为能够将RTX3090挤到Titan系列的位置上，然后自己成为常规产品线中的旗舰。天极网在6月初发布了过七彩虹RTX3080Ti AD OC的首发评测，有兴趣的朋友可以回顾一下。

RTX3080Ti首发价较高带来的结果就是，在当下它反而成为了性价比最高、“智商税”最少的显卡产品。相比RTX3060、3070、3070Ti动辄2000元以上，RTX3080在3000元以上的溢价，前面提到的七彩虹RTX3080Ti AD OC作为案例之一已经回到了非公版首发原价12999元，不过仍需预约抢购。其他品牌的顶级非公，例如ROG猛禽、微星超龙等也回归原价或是有千元以下的溢价。

最后要说的这位更是重量级。作为中端非公版A卡的盈通RX 6700XT樱瞳花嫁纪念版在散热等堆料方面表现并不亮眼，但其在2021年3月18日通过Cosplay活动、必购码等步骤后消费者得到的首发价居然达到了5999元。作为参考，盈通于2020年底发布的RX 6800XT樱瞳花嫁纪念版首发定价为6999元，同时两款核心型号AMD公版显卡的定价分别为3699元与5099元。

很难说樱瞳花嫁纪念版的溢价究竟来自矿潮影响还是“二次元马甲”加持，或是两者兼有，但在当下过高的首发定价使RX 6700XT樱瞳版轻松“破发”，仅剩京东自营店的反应稍微慢半拍，而RX 6800XT樱瞳版依旧有着1500-2000元的溢价。

总结一下，目前部分型号显卡的破发现象，与特殊时期的较高首发定价直接相关，所以参考的价值并不高，但能够反映显卡价格正在回落的趋势。虚拟货币毕竟是没有实体支撑、易被随意操弄的，在国家将“挖矿”这一特殊产业按下暂停键的当下，炒币、囤卡等各种形式的负隅顽抗最后都将成为无用功。对装机“等等党”而言，黎明可能真的会在不久之后到来。