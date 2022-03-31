“TrueBlack”的力量 应用高素质OLED屏能为笔记本带来哪些优势？

作者：Lord_ViTa

前段时间，华硕发布了一款全新高性能轻薄本：华硕无双的14英寸与15.6英寸两个版本，均搭载了Intel 12代标压i5处理器，并通过EVO平台认证。看到这里，我们可能会认为华硕无双就是一台常规的轻薄办公本新品，着重CPU性能、采用无独显设计以实现轻薄的机身和较为亲民的定价。不过它的推出还展现出一个趋势，就是我们在之前的文章中提过的OLED屏正向着OEM市场渗透。

华硕无双搭载全新12代酷睿i5-12500H，采用全新混合架构，4性能核8能效核组成12核16线程设计，多核性能相比以往轻薄本搭载的4核8线程处理器堪称质变，同时配备16GB双通道DDR4内存，在图形处理、工业设计、编程等多个应用场景带来更高的效率和更流畅的体验。

“H45”处理器强悍的战斗力，也离不开散热系统的高效支撑。华硕无双采用轻薄本罕见的97片LCP材质曲面扇叶，配合6mm+8mm双加粗热管，大风压+大风量疾速横扫热量;结合Fn+F快捷组合轻松切换，耳语模式、高能模式随心而变，可稳定实现45W超强性能释放。

作为一台通过了Intel EVO认证的笔记本，华硕无双除了配备高性能的12代酷睿i5处理器，还拥有快速唤醒、超长续航、多功能接口(双雷电4)、高速连接(双天线WiFi 6E)等在内的多项突出特性。让使用者无论置身何种场景都能享受稳定的长时间、高性能的使用体验。

了解完常规配置，笔者认为屏幕才是这款华硕无双的最大亮点：14英寸与15.6英寸版本均配备2880*1620分辨率OLED屏，刷新率分别达到90Hz与120Hz，拥有100%DCI-P3色域、10bit色深、600nit峰值亮度以及OLED屏固有的超高对比度与超低延迟等特性，并且支持无频闪的类DC调光。同时，这块高规格华硕好屏通过了Pantone色彩认证，TUV莱茵硬件级低蓝光认证，以及DisplayHDR TrueBlack 600认证。

说到来自VESA的DisplayHDR系列标准认证，我们也在之前的文章中介绍过。在针对LCD屏的系列标准中，它要求屏幕达到尽可能高的峰值亮度、色域与局部调光能力等，而对于OLED屏它则逐步摸索出了另一套评价体系，这一方面是因为自发光的峰值亮度仍无法达到高端液晶水平，另一方面则是它的纯黑色表现远超现有标准。

因此VESA优化了标准项目，专为OLED和未来的Micro LED推出了新的DisplayHDR True Black标准系列，目前已有400、500和600三类，峰值亮度分别要求为400、500和600尼特，最大黑电平亮度标准下调至统一的0.0005尼特，远超视觉和大部分便携检测设备的感知能力，顾名思义就是“真正的黑”。

而这款华硕无双正如我们所见，它通过了当前VESA DisplayHDR体系中为OLED屏准备的最高标准，对笔记本而言可以说是万元以内的最强屏幕配置。

这块好屏能为它的目标用户带来哪些好处呢？首先当然是极致的画质性能。众所周知，即使是近几年来智能手机上各种奇形怪状子像素排列的OLED屏，在用过之后消费者都很难回到过去LCD屏的时代，这证明广色域与高对比度带来的画质提升是实打实的。同时，华硕无双的90Hz与120Hz高刷新率也与OLED屏低响应延迟的特性十分契合，能够带来画面切换流畅、无拖影的舒适使用体验。未来，华硕还将在华硕管家MyASUS软件中推送色域切换功能，为影像工作提供更精准的色彩展现。最后，当搭载于轻薄办公本之上时，OLED屏无背光、低能耗的特性毫无疑问更能适应减少机身厚度与增加内部电源续航的需要。

OLED屏向着OEM市场渗透的趋势，一方面反映了随着技术成熟，这类中等尺寸高性能屏幕的成本正在逐步降低;另一方面，则强化了轻薄办公本这类产品的功能属性，使它们在轻、薄的特性以外也有了以屏幕素质为首的一技之长。