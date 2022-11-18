再探PCIe 4.0速度新高 三星990 PRO 1TB版本体验评测

【天极网DIY硬件频道】8月，三星在韩国正式发布了全新的旗舰SSD 990 PRO，为消费级SSD领域带来了又一款重磅新作。在此之前，三星980 PRO已经非常接近PCIe 4.0的极限，而三星990 PRO性能再次刷新了这一纪录。三星990 PRO的推出充分体现了三星对于消费级SSD市场的环境研判与对产品的把控，还传达出一个信号――PCIe 4.0在很长的一段时间内仍将是主流，它在速度方面仍然有潜力可挖。

在这样的背景下，我们有幸提早拿到了三星SSD 990 PRO 1TB版本，对其进行了为期一周的测试以及使用体验。作为三星推出的又一款PCIe 4.0旗舰产品，990 PRO相较于打响PCIe 4.0第一枪的980 PRO有哪些提升，它的表现究竟如何呢？让我们跟随本文一起来看一看。

直接上结论：三星990 PRO再次刷新PCIe 4.0的速度极限，并且进一步接近端口理论性能，在市面PCIe 4.0产品的竞争中占有绝对优势。优秀的主控、颗粒以及出色的散热设计将进一步巩固三星在消费级旗舰领域的领先地位。

我们先通过CrystalDiskInfo软件了解测试硬盘的基本信息。我们此次测试的三星990 PRO为1TB版本，支持PCle 4.0×4通道，理论带宽为8GB/s。SSD固件版本为0B2QGXD7，支持S.M.A.R.T功能，采用NVMe 2.0标准。在980 PRO发布之初，这个测试平台相对来说还比较前卫，而在当下，相信同级别配置已经广泛成为用户的日常配置了。

由于是980 PRO的迭代产品，同样也是PCIe 4.0 SSD，我们选择了此前测试980 PRO的同款测试平台，处理器为AMD锐龙7 3700X，主板选用技嘉X570 Gaming X，拥有两个满血PCIe 4.0 M.2 SSD接口;内存则选用海盗船复仇者LPX DDR4-3600MHz高频内存，保证990 PRO能发挥出它应有的性能。

首先我们采用CrystalDiskMark 8.0.4对990 PRO的读写能力进行测试。

经过数次测试可以看出，三星990 PRO在硬盘的顺序读写速度、尤其是写入速度方面，相较于980 PRO又有了一个升级，其顺序读取速度能够达到7460.97MB/s，写入速度也能够达到6903.01MB/s。大幅提升的写入速度有助于用户快速存储文件，在游戏存档、工程保存场景下优势明显。

我们通常也会使用HD Tune PRO对硬盘进行一个比较全面的测试，HD Tune PRO主要功能包括硬盘传输速率检测、健康状态检测、温度检测及磁盘表面扫描等。我们使用HD Tune PRO往990 PRO中写入约260GB的文件，借以观察当SLC缓存耗尽后硬盘的传输情况。从图中数据可见，1TB版本990 PRO的SLC缓存接近117GB，缓外的写入速度依然能够维持在1500MB/s左右。

这里就需要提到三星全新增强的智能TurboWrite 2.0技术，这也是三星SSD上历来采用的一项直接提升用户使用体验的技术。与之前的智能TurboWrite相比，智能TurboWrite 2.0将缓冲区(TrubobWrite区域)扩大了3倍(对比970 EVO Plus)。官方数据显示，以1TB型号为例，默认TurboWrite区域为6 GB，它还可以再分配108 GB作为动态SLC缓冲区，从而将SLC缓冲区增至114 GB，这也与我们测试的结果相吻合。而即便是缓外，1.5GB/s的速度也是完全能够接受的，PCIe 4.0在高压工作负载下不会降低性能。

与同类产品仅有几十GB的缓内空间相比，1TB三星990 PRO的缓内空间近114GB，而2TB版本的智能缓存空间更是高达226GB，足够用户进行非常规的大文件拷贝，在日常使用过程中，用户几乎不会有将缓内空间写满的情况发生。

在使用ATTO测试SSD在不同大小的数据测试包下的读写速度，可以看到三星990 PRO的读取速度最高可达6.95GB/s，写入速度最高可达6.42GB/s。在数据大小为256KB时990 PRO的速度就已经趋于稳定，此后其读写速度可以始终保持在峰值状态。

此外，我们还对990 PRO进行了TxBench软件测试，具体数据见上图。

在3D Mark推出的专业存储基准测试中，990 PRO获得了3776的高分，处于整体产品的前列，带宽来到639.15MB/s，平均存取时间47μs。

3DMark存储基准可以帮助玩家评估各类存储设备，包括混合硬盘、SATA SSD以及PCIe 4.0 SSD在内的存储硬件对游戏体验的影响。3DMark存储基准测试基于载入、保存、安装与录制精选热门游戏的各项测试来评估SSD的游戏性能。例如《战地5》《使命召唤15：黑色行动4》以及《守望先锋》三款游戏的启动加载过程;在运行守望先锋的同时使用OBS录制1080P游戏视频的过程;将《反恐精英：全球攻势(CSGO)》从移动硬盘拷贝到系统盘的过程等等。这个存储基准测试涵盖了PC游戏玩家所能遇到的、与存储性能相关的方方面面。

此外在PC Mark 10软件完整系统盘测试中，三星990 PRO得分3538，带宽561.16MB/s，平均存取时间47μs，与3D Mark存储基准测试结果相符。

三星990 PRO在4K随机读写层面同样也迎来了提升，QD32T16(队列32线程16)的4K随机读写成绩分别达到了901500 IOPS和708737 IOPS，Q1T1的4K随机读写速度也分别接近20000 IOPS和56530 IOPS。而三星980 PRO的Q1T1随机写入为45000 IOPS，这一提升对用户在进行小文件读写的过程中将感知明显。与980 PRO相比，990 PRO系列的随机性能提高了55%，因此特别适合运行重量级游戏以及完成创作和高效率任务。

三星990 PRO能够在随机读写速度方面再进一步，很大程度上也要归功于全新的自研Pascal控制器，其硬件自动化技术优化了从NAND出发的数据路径，并通过缓存算法缩短了处理时间。

实际测试中，1080P电影文件(20GB)写入耗时10s，《赛博朋克2077》整个游戏文件(75GB)拷贝耗时38s;300张RAW格式照片共计18GB写入耗时11s。

为了了解990 PRO在高负载工作中的发热情况，我们特别对硬盘进行了一轮强度测试。待机温度为43℃，在10分钟高强度读写大文件测试之后，三星990 PRO的温度最高仅为55℃――990 PRO在温控部分也有了十分明显的进步。在测试结束之后，又能很快地降低到待机温度。990 PRO高负载下的温度远低于部分品牌动辄60~70℃的工作温度，真正做到保证速度的同时控制适宜的工作温度。

这里就不得不提到990 PRO的散热设计。Pascal主控拥有镍涂层，同时在固态硬盘的背面贴有散热标签，可以有效地进行散热管理。三星的动态散热保护(DTG)技术进一步确保SSD的温度保持在最优水平，减少长时间运行可能出现的性能波动。2TB 990 PRO的DTG点大约在82℃，用户在日常使用中基本很难达到这个温度。值得一提的是，三星990 PRO即便加装散热片厚度也仅有8.2 mm，符合PCI-SIG D8的标准，能够与台式电脑、游戏机和笔记本电脑兼容。

前文提到的全新自研Pascal控制器基于8nm工艺制造，在设计上采用低功耗架构，从而增加了工作状态低功耗模式的覆盖率。能够实现较低的延迟并且带来更快的处理速度，从而增加闲置状态时间，进而减少总功率。

同前代的各款产品一样，三星990 PRO也支持Magician魔术师硬盘管理软件。魔术师软件不仅拥有友好的用户体验设计界面，还可以提供个性化的固件检查以及针对个人用户的附加设定功能。该软件为用户提供了可靠的安全保护，可有效保护用户数据不被恶意查看、获取甚至更改。同时，软件还能主动通知用户可用的下载更新，更新固件有助于使设备始终保持在最新的稳定环境中。软件解决方案能监控、管理并维护硬盘运行，能够进一步提升硬盘性能。

此次三星针对990 PRO带来了软件7.2版本更新。用户能够在软件内对包括三星旗下SSD在内的各存储设备的状态进行整体把控。软件支持进行BenchMark测试，让用户可以查看各盘的具体信息，也可以对硬盘进行执行诊断扫描、PSID(物理安全码)恢复、切换性能优模式等操作，同时也可以安全擦除数据、还原以及加密驱动器。值得一提的是，在魔术师软件7.2版本中还集成了数据迁移功能，用户安装或升级固态硬盘更加方便。

由于990 PRO还有支持RGB的散热片版本，魔术师软件中还新增了对于RGB自定义的选项，有购买的用户可以通过LED设置菜单自定义RGB光效，让硬盘也能够符合设备的整体风格。堪称史诗级升级。

魔术师软件可以从三星官网www.samsung.com/magician下载。

整体做个总结，在我看来，PCIe 4.0仍将主导市场相当长的一个时期，目前市面上大部分份额由PCIe 3.0和PCIe 4.0产品占据，即便经过了几年发展，PCIe 4.0的固态硬盘实际上也正处于普及市场的阶段，产品潜力与市场潜力有待挖掘。

990PRO的高达7450MB/s和6900MB/s的顺序读写速度是理论实力的证明，更为出色的4K读写是真正能够改善用户日常使用体验、创意设计用户、发烧级游戏玩家更是有福。新品仍然能够向下兼容PCIe 3.0这也照顾到了大多数用户的使用需要。三星选择在PCIe 4.0产品上继续打磨、触摸上限，呈现出这样一款各方面都趋于完美的990 PRO，再次为我们展现出了三星的技术积淀，以及对市场负责的大厂风范。