618特辑：进入三星存储生态 你也“旦用难回”

作者：夏初

【天极网DIY硬件频道】转眼间我们就离618越来越近了，随着6月18日的到来，今年的年中大促将会迎来一个高峰期。作为数码与视频爱好者，在长达一个多月的618优惠期内，除了看看有啥生活用品的羊毛可以薅，还有就是盯着自己关注的各类数码产品有没有打折。在我的购物车里一直放着好多款存储产品，相信我的选择能够为你挑选存储设备提供一些思路。今天要分享的产品来自国际存储领域领军品牌三星，包括SSD、移动固态硬盘、存储卡和优盘在内一应俱全。众所周知，种草120Hz高刷新率的时候大家都会用“旦用难回”来形容那种丝滑感，而当你体验过三星品牌存储的产品之后，相信你也会“旦用难回”。

值得一提的是，三星此次在苏宁天猫旗舰店福利颇多，感觉像我这样准备一波购齐的朋友们也是有福了，“嗨趴狂欢日”等你来!不仅有买赠好礼，更有下单/晒单抽奖赢云台摄像机以及指定产品晒单返猫超卡等活动，说不定你就是那个幸运儿呀!

https://suning.tmall.com/p/rd666436.htm

三星SSD 980 1TB

抢购链接：https://detail.tmall.com/item.htm?id=639324509637

作为三星品牌存储SSD产品线最有竞争力的产品之一，SSD 980在此次的618活动中享3期免息，还送装机工具。1TB版本此次618仅售699元，可以说非常亲民了。

三星SSD 980采用了DRAMless设计，通过NVMe协制定的HMB技术来发挥硬盘的速度优势。主机内存缓冲技术能够使主机端(Host)将目前不须要用到的内存资源通过NVMe协议提供给SSD使用，可以理解为直接调用PC本身的一部分内存充当缓存。

三星SSD 980的持续读写速度可以达到3500MB/s和3000MB/s，对比部分旗舰款产品也不遑多让。智能TurboWrite 2.0技术提供的缓冲区最高可比此前的三星970 EVO大5.6倍(以500GB型号为例)，让SSD 980可以在更长时间内保持峰值性能的SLC速率。

机身主控表面拥有多层涂层的复合结构，构成以镀镍散热器为核心的硬件散热结构;旗舰同款的DTG动态散热保护技术能够进行科学有效的温度控制，保证硬盘正常工作。

三星移动固态硬盘T7 1TB

https://bdimg.yesky.com/detail.tmall.com/item.htm?id=618026082663

本次三星移动固态硬盘T7 1T版本只要749元享3期免息，同时还赠硬盘包，不知道你是否心动呢？

三星T7颜值自不必说，卡片设计、体积小、携带方便，兼具便携以及耐用性。外层金属结构使它能够承受高度为2米的跌落冲击。

三星T7采用的是USB 3.2 Gen 2的Type-C接口，官方数据显示，T7的持续传输速度高达1050MB/s，写入速度高达1000MB/s。对于习惯于使用U盘进行存储的朋友们来说，三星T7能够带来快数倍的读写体验。

三星T7还加持了成熟的散热技术，能够保证硬盘始终可以在合适的温度工作。DTG动态散热保护技术动态调节硬盘负载，使硬盘保持最佳工作温度以有效防止过热。

三星移动固态硬盘T7在包装内附带了Type-C to Type-C以及Type-C to Type-A两根数据线，方便用户接入不同的设备接口，广泛兼容PC、Mac、Android及游戏主机等设备。

三星PRO Plus MicroSD存储卡 128GB

https://bdimg.yesky.com/detail.tmall.com/item.htm?id=557168104950

本次三星将PRO Plus MicroSD存储卡将卡套、收纳卡盒以及读卡器打包，用户选择套餐即可获得一系列配件。可配USB2.0二合一读卡器，128GB版本仅需79元，有无人机、运动相机等拍摄需求的朋友记得加购哟!

三星PRO Plus MicroSD卡适用于各种运动相机、无人机、手持微云台以及手机存储的扩展。随着vlog视频拍摄的普及，大容量Micro SD卡已经成为广泛需求。

三星PRO Plus 支持U3、A2、V30以及UHS-I的总线速度。随机读写性能对于智能设备来说十分关键，尤其是在无人机、运动相机、游戏机、智能手机等设备上使用的MicroSD卡最好要支持A2等级。官方数据显示，128GB以上容量的MicroSD卡读写速度可以达到160MB/s和120MB/s。

三星为PRO Plus系列升级了全面的多重防护，包括防水、耐受高低温度、防X射线冲击、防磁冲击、防摔以及防磨损。防摔和磨损防护让存储卡产品能够承受密集使用和恶劣环境的考验。

三星BAR升级版+闪存盘

https://bdimg.yesky.com/detail.tmall.com/item.htm?id=578021007198

说实话，我其实已经有一只三星BAR Plus闪存盘了，这次打算买一只送给朋友。此次在618大促活动中， BAR Plus 128G闪存盘只要119元还赠U盘挂绳，可以说很好地利用盘身后部的三角开孔设计了。

三星BAR Plus闪存盘拥有香槟色、和深空灰两色可选，高品质金属外壳保证耐久性，尾部符合人体工学设计的流线外形让大家可以方便的插拔U盘，背部三角型开孔方便挂绳防止丢失。

三星BAR Plus闪存盘采用标准3.1 USB接口，拥有32G、64G、128G以及256GB四个版本两个版本，此次链接里的是128GB版本。读取速度至高可达400MB/s，金属外壳使它具备不俗的防护特性，比如防水、抗震、防磁、防极端温度、防X射线等。提供长达五年的质保，十分良心。