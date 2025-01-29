RX 9070 XT原本定价899美元？ AMD出面辟谣

【天极网DIY硬件频道】今年CES 2025上，AMD预览了全新的RDNA 4架构的显卡，并宣布了两款显卡RX 9070 XT和RX 9070，它们原计划在本月的23日正式解禁，但随后推迟到了3月份，定价暂时没有公布。官方称延后发售是为了优化软件部分，争取让更多的游戏支持FSR 4。不过有传言称，其延后发售是因为产品定价过高导致，AMD的游戏解决方案与市场首席架构师弗兰克・阿佐尔进行了辟谣。

据保加利亚一家零售商透露，RX 9070 XT的定价大约在899美元左右，与前代次旗舰型号RX 7900 XT相当，而竞品RTX 5070Ti的价格只要749美元起，如此便显得有些缺乏竞争力。而针对这样的传言，弗兰克・阿佐尔在社交平台表示：“虽然我们不会对所有的价格传言发表评论，但我可以说，899美元的起始价位从来都不是计划的一部分。”否认了899美元定价的传言。

另外，他还暗示了AMD Radeon RX 9070系列显卡的性能超预期，在光栅化和实时光线追踪性能方面都有出色表现，并指出之前的传言和泄露信息并不准确?。弗兰克・阿佐尔在AMD的工作中展现了其对游戏性能和玩家体验的重视，通过不断的软件更新和新功能的推出，致力于提升玩家的游戏体验。?

目前，AMD已经向全球多家合作伙伴和零售商分发了第一波RDNA 4显卡，但这些公司目前还无法销售新显卡，因为AMD将其发布时间定在3月，届时才会公布产品的售价，我个人估计大概应该会在599美元(约合人民币4400元)左右，相较竞品有着更高的性价比。