高配玩家体验DLSS 4的首选 iGame GeForce RTX 5080 Advanced OC上手体验

【天极网DIY硬件频道】作为Blackwell架构首批定位消费级的GPU产品，GeForce RTX 5090 D与RTX 5080的性能备受关注，它们将作为性能与价格的锚定，在与前代RTX 40系等产品的对比中，影响硬件玩家的购买决策。

纸面规格提升巨大的RTX 5090 D自不必说，但高昂的价格也往往使其成为少数人的选择;本代RTX 5080则凭借巧妙的定价在发布之初就赚了一波好感，不过与前代RTX 4080/RTX 4080 SUPER相近的规格，则让它们之间的性能对比更有悬念。

架构介绍&基本规格

桌面版RTX 5080基于Blackwell架构GB203芯片，继续采用TSMC 4N制程工艺，完整包含了同代旗舰GB202核心的所有特性，包括第四代RT Core、第五代Tensor Core、新的媒体引擎，以及DLSS 4与更多AI功能支持。据了解，完整GB203芯片包括7个GPC、42个TPC、84个多单元流处理器，其中每个多单元流处理器包含128个CUDA核心，因此整个GB203芯片包含10752个CUDA核心，与我们所知的RTX 5080规格一致。此外，它还包含84个RT Core、336个Tensor Core、336个纹理单元以及112个光栅单元。

从这张Blackwell架构的GPC示意图中我们可以看出，本代1个完整GPC含有1个光栅引擎(Raster Engine)，共8组TPC中各包含2个多单元流处理器，以及最下方的两组各8个光栅单元。相比上代架构，单个GPC的规格有所扩充。

更细微的多单元流处理器架构层面上，Blackwell依然带来不小的变化，所有的CUDA核心现在都能进行整数运算或浮点运算，并增强了执行排序效率。NVIDIA以这种方式将RTX 50系打造为神经渲染(Neural Rendering)平台，而非传统的可编程着色器(Shader)集合，由此打开了进入AI硬件下一个时代的大门。

而这些硬件特性带来的重要变化，则是DLSS 4以及多帧生成技术的诞生。

值得一提的是，RTX 50系也首次应用GDDR7显存，采用Pam3工作模式带来更高频率与更低工作电压，相比此前GDDR6X显存再次实现带宽与能效飞跃。不过RTX 5080的显存容量维持在16GB，相比RTX 5090 D的32GB展现出在AI应用与游戏娱乐等方面的取舍，即放弃加载超大规模AI模型所需的显存容量，选择成为一款对4K游戏玩家而言够用且实惠的显卡。

在通道与接口支持上，目前已经亮相的RTX 50系高端产品均采用PCIe 5.0x16通道，让新一代中高端主板的高速PCIe插槽终于有了用武之地。接口方面iGame GeForce RTX 5080 Advanced OC采用3个DP2.1b接口与一个HDMI2.1b接口，DP接口均由上代的DP 2.1a升级至DP 2.1b标准、UHBR 20规格，拥有最大80Gbps传输带宽，支持无压缩的4K 240Hz信号传输与显示。

接下来我们就具体看看近期我们收到的这张iGame GeForce RTX 5080 Advanced OC 16GB显卡，并简单进行上手体验。

外观设计

我们上手的首张RTX 5080显卡来自七彩虹旗下高端子品牌iGame推出的Advanced系列，笔者对其家族化外观设计与高端供电、散热用料尤为印象深刻。

新一代iGame Advanced显卡依旧拥有标志性“引力之环”红圈设计，且在散热器表面融合了银色莫比乌斯环线条与半透磨砂黑外甲设计，当装机启动时，引力之环内置RGB灯效将透过大面积磨砂外甲，呈现出更具神秘感的震撼视效。

散热方面，iGame GeForce RTX 5080 Advanced OC显卡正面采用107+101+107mm三个大口径9翼“风镰”扇叶，以漩涡聚风效应提升风压与进风量;7根8mm热管与高密度鳍片以回流焊工艺组合;直触显卡核心的散热底座采用真空冰片技术，内部以相变原理高效传导热量;尾端风扇结合鳍片、热管与镂空背板组成吹透设计。种种设计为其带来高效散热体验。

正面的半透磨砂黑外甲部分延伸至侧面板，非竖装时同样能为玩家带来出色光效体验。上部可见12V-2x6供电接口与灯效同步接口。

iGame GeForce RTX 5080 Advanced OC不含IO挡片的三维约为355*144.7*68.8mm，作为一张3槽以上厚度的显卡，在散热方面的堆料也为其带来不小的自重，为进一步保护显卡本身与主板插槽，显卡采用环绕侧面的金属中框加强，并且使用了金属材质背板，搭配包装内置金属支架提供完善保护。

在IO挡片一侧，iGame RTX 5080 Advanced OC配备了前文提到的3*DP 2.1b接口与1*HDMI 2.1b接口，也搭载iGame系列独有一键超频按钮，关机状态按下即可切换至显卡OC频率状态。

性能测试

接下来我们借助3DMARK、FurMark等软件以及游戏实机与自带Benchmark测试体验iGame RTX 5080 Advanced OC的性能、散热等表现。

测试配置方面，我们使用了锐龙7 9800X3D处理器+X870E HERO主板的组合，在测试时使用的GPU-Z软件版本尚不适配RTX 50系显卡，因此无法读取到部分信息。

在3DMARK基准测试中，我们依旧选用4K分辨率的Time Spy Extreme(DX12)、Fire Strike Ultra(DX11)，以及Port Royal(光线追踪)三个项目，得分如下：

在测试DX12性能的Time Spy Extreme中，iGame RTX 5080 Advanced OC显卡得分16671。

在测试DX11性能的Fire Strike Ultra中，iGame RTX 5080 Advanced OC显卡得分21735。

在测试光线追踪性能的Port Royal中，iGame RTX 5080 Advanced OC显卡得分22618。

我们也将这三项分数汇总在图表中，与前代同级别产品RTX 4080、本代旗舰产品RTX 5090 D进行对比。

可以看出，iGame RTX 5080 Advanced OC显卡在架构升级、规格少量提升，TDP功耗从320W增加至360W后，在DX11、DX12光栅性能方面相比RTX 4080均拥有约27%提升，在光追性能上提升幅度约为20%。考虑到“加量减价”替代RTX 4080的RTX 4080 SUPER实际上只提供了约1-2%的综合性能提升，iGame RTX 5080 Advanced OC在整体上保持与RTX 4080 SUPER相同价位的情况下，可以说拥有不错的表现。

而即使对比本代规格、价格几乎翻倍的旗舰RTX 5090 D，RTX 5080的性能也不是直接砍半，而是保持约62-65%的表现，令人意外。

二者间看起来还有很大性能空窗，但从RTX 5080已经采用GB203芯片的完整规格来看，此后推出Ti或SUPER版本的可能性较低，总不能从GB202-250上再砍一刀变成GB202-200吧？

游戏体验方面，我们使用已经支持DLSS 4功能的《赛博朋克2077》实机，与目前还仅支持DLSS 3的《黑神话：悟空》Benchmark。

在《赛博朋克2077》实机体验中，由于我们此前已经在RTX 5090 D上感受了DLSS性能档位+多帧生成4x模式的突出性能表现，因此提升了一些画质要求。画质预设依然使用4K分辨率、光线追踪-超速，DLSS调整至原生渲染分辨率接近1440P级别的质量档位，同样开启多帧生成这个DLSS 4核心功能至4x模式。

在游戏地图中驾驶车辆、空旷的郊野场景下，iGame RTX 5080 Advanced OC显卡在测试中能够提供超过200帧的平均帧数表现，测得1%Low帧也高达197。

在环境元素更加复杂的夜之城场景中，平均帧与1%Low帧表现均有所下降，但同样能够保证流畅游玩需求，游戏延迟表现也有良好控制，没有出现操作不跟手的情况。

在游戏过程中，NVIDIA App性能检测层显示iGame RTX 5080 Advanced OC显卡在满负载游戏状态下核心频率达到2850MHz，功率保持在330W上下，温度表现也相当优异。

另一方面我们使用国产3A大作《黑神话：悟空》性能测试，使用与此前游戏上市期RTX 4090测试相同的画质设置，画质选项为预设“影视级”，全景光线追踪设为“超高”，DLSS档位设为50(性能)并开启帧生成。

在4K分辨率，同等画质设置下，iGame RTX 5080 Advanced OC达到平均91帧、最低79帧，与此前RTX 4090平均98帧，最低77帧的测试结果相差不超过10%。即使有着测试平台、驱动版本等影响，这可能仍然是RTX 5080去掉“DLSS 4光环”后，能够被前代RTX 40系用户参考的性能锚点。

我们也使用FurMark进行了显卡单烤测试，正如此前在RTX 5090 D上见到的情况，热点温度显示为固定的255℃，可能意味着RTX 50系去掉了热点温度传感器，或者对热点温度有了新的定义，暂时无法被软件读取。

不过在iGame RTX 5080 Advanced OC三槽+厚度的强劲散热性能加持下，GPU核心温度与显存温度均低至62℃左右，风扇转速仅达到约2000转/分钟，可以说仍有充分冗余。

小结

我们在2025蛇年春节前的短暂窗口体验了RTX 5090 D、RTX 5080两款英伟达携手AIC品牌推出的高端RTX 50系显卡。这款iGame RTX 5080 Advanced OC显卡将在七彩虹官网商城、京东、天猫、拼多多、抖音等电商平台及全国授权零售经销渠道同步开售。除iGame Advanced系列外，七彩虹还带来Vulcan、Neptune、Ultra等多个不同系列的GeForce RTX 5080显卡供玩家选择，售价8299元起。

而DLSS 4以及Blackwell架构带来的AI功能与性能提升，在上文测试中已经初见端倪。RTX 5080不仅拥有相比前代同级别显卡更强大的规模与游戏、创作性能，还通过新架构进一步提升AI实力，发展出多帧生成等深刻影响游戏与硬件行业的技术，我们正接近AI取代传统渲染方式的转折点。

我们体验的这块iGame GeForce RTX 5080 Advanced OC，依然是AIC非公显卡中的杰出作品，在外观设计、散热、性能等方面都凸显出家族化风格与高端体验，而RTX 5080目前表现出的性能，在笔者看来足以应对大部分高配玩家4K游玩3A大作的需求。在本文发布的2025年1月30日晚22:00，七彩虹与旗下iGame RTX 5090 D与RTX 5080显卡的首销将在各电商平台及全国授权零售经销渠道同步开启，期待玩家们的实际体验。