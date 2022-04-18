应用广泛！三星Type-C USB3.1闪存盘了解一下！

作者：夏初

【天极网DIY硬件频道】Type-C接口几乎统一了安卓阵营，而坚持为iPhone使用lighting接口的苹果也在几年前将Type-C接口配置到了iPad Pro设备上，目的也是为了更好地让“你的下一台电脑何必是电脑”。Type-C接口的广覆盖产生了更多的便利，目前无论是轻薄本、游戏本还是商用本，至少一个Type-C接口已经成为标配，不少产品力十足的设备还采用了雷电3、雷神4接口，有的还支持USB 4.0。

当使用Type-C接口的设备多了，相对应的传输产品同样也需要革新。曾几何时，我们用的还都是Type-A接口的优盘(闪存盘)、移动硬盘，现在，各类Type-C接口的产品也都遍地开花，覆盖了更多使用场景。

相较于使用Type-A接口的闪存盘产品，Type-C接口的闪存盘在当下具备更加广阔的适用性。正如前文所说，目前越来越多的设备开始搭载Type-C接口，像安卓智能手机这样已经普及Type-C接口的设备，C口闪存盘能够直接接入手机，在手机上查看内容、修改内容，看视频、传文件都不在话下。在iPad Pro设备上，Type-C设备为苹果与其他生态打开了一条通路，Type-C闪存盘在iPad Pro产品上同样适用，这也是A口闪存盘所不具备的优势。

其次，USB接口的规格也在不断升级进步，到目前为止，最新的USB4规格已经只支持Type-C接口，甚至再退一步说，雷电4、雷电3接口也均为Type-C规格。未来USB接口必将是Type-C的天下，这一接口还有不小的潜力可供挖掘。说回Type-C，除了速率方面的优势，这个接口规格还有一个显而易见的优势就是支持双面插拔，不像Type-A需要对准正确的位置，Type-C接口两面都能插拔也更为易用，也更符合下意识的操作习惯。

尽管闪存盘这些年受到了即时聊天工具、网盘以及移动固态硬盘的挑战，但是这类产品依然有着很强的生命力。像一些稍微大一点的，1GB、2GB的文件，聊天工具是无法发送的;网盘在使用过程中也不是完全没有痛点，例如受制于网速和――你是不是会员，如果内容无法在线查看就只能下载下来，等待的真空期也是对于用户耐心的挑战。

如果距离上的间隔不是特别远，比方说同一办公室，或者是拥有多楼层空间的同一家公司，亦或是学校、工厂，短距离的文件传输还是闪存盘比较合适。移动固态硬盘虽然也能覆盖这样的工作场景，但是这也都需要看用户使用需求，毕竟移动固态硬盘在价格方面要远远超过闪存盘，如果用户平常没有500GB以上的存储需要，闪存盘似乎是比移动固态硬盘更好的选择。

三星今年也推出了全新的Type-C USB 3.1闪存盘，不仅采用了Type-C接口，同时还将速度提升到了闪存盘产品此前难以想象的速度。无论是官方还是实测得到的数据，都能保持在读400MB/s、写100+MB/s的水准，几十MB/s的老款闪存盘早已不可同日而语;仅需11秒便可传输4GB大小的文件，同时还向下兼容USB 3.0以及USB 2.0。以256GB版本为例，三星Type-C闪存盘可存储63730张照片或长达12小时的4K视频。(图片规格为4032×3024 12MP，文件平均大小3.84MB;4K超高清视频规格为3840×2160 30fps，30分钟视频平均大小10.1GB)。

从外观上来看，三星新款Type-C闪存盘保持了与初代几乎以往的设计，精致、紧凑、小巧。这款闪存盘目前只推出了一款极光蓝配色，优盘整体仅重3.4克，甚至比一块软糖还要轻，便携性拉满。

盖子与盘身采用了分离设计，不可否认，如此轻且小的闪存盘其丢失的风险也有所增加。三星保留了盘身穿绳挂孔设计，可以将盖子与优盘系到一起，也可以选择将闪存盘穿到钥匙扣、胸牌等位置。

从安全性来说，在保持小巧轻便的同时，三星Type-C闪存盘同样拥有极强的环境适应能力，能够为用户提供足够可靠的数据防护支持。三星Type-C闪存盘支持防水(可在1米深海水中(3%氯化钠盐水)浸泡长达72小时)、防冲击(高达1500g)、耐磁(高达15000高斯)、耐高温(工作温度范围：0°C 至 60°C，非工作温度范围：-10°C 至70°C)以及X射线(高达100伦琴射线)干扰的五防特性，能够基本覆盖用户在日常使用过程中可能会遇到的各种极端情况;同时三星官方还提供了五年有限质保，最大限度保证用户的使用。

三星新款USB Type-C闪存盘提供64GB、128GB和256GB版本，采用三星自家的NAND闪存芯片，接口规格为USB 3.2 Gen 1。三星Type-C闪存盘更强大的兼容性，还可以连接到智能手机、平板、电脑等等设备，用优盘保存图片、高品质音乐、4K电影都等十分合适。同时，担心文件找不到或者容易丢失的小伙伴，也能将其备份至闪存盘上。有兴趣的小伙伴们可不要错过哟!

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