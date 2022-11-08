RTX 4080 16GB跑分曝光：最高领先RTX 3080超50%

【天极网DIY硬件频道】还有差不多一个星期时间，RTX 4080 16GB将会正式发售，它采用AD103核心，具有9728个CUDA内核和16GB GDDR6X内存，公版的海外定价为1199美元，国行为9499元，而AIC厂商的产品可能还要稍贵一些，估计会在1W左右。不过在价格正式揭晓前，外媒已经给出了RTX 4080 16GB的一些跑分测试成绩。

在GeekBench 5测试中，CUDA成绩为300728，领先 RTX 3090Ti约15%，而对比RTX 3080则领先约46%，在OpenCL中跑出248932，领先RTX 3090Ti约9%，领先RTX 3080约37%;在Vulkan中跑出148838，领先RTX 3090Ti约5%，领先RTX 3080约20%。

而在3D Mark测试中， Time Spy和Time Spy Extreme图形得分分别为28599和14179，两项分别领先RTX 3090Ti达到了32%和36.8%，而领先RTX 3080 12GB则达到了54%和51%。不过值得注意的是，其频率达到了将近3000MHz，高于公版的2508MHz，所以这款测试产品的可能是个超频的版本。

3D Mark的测试成绩要优于GeekBench 5一些，总的来说对比前代RTX 3080，它的提升幅度还是比较明显的，但具体体验如何还是得看通过后续的游戏实测来判断。当然，这款RTX 4080 16GB的对手也不容忽视，隔壁AMD刚刚发布的旗舰级显卡RX 7900 XTX，预计性能会比它强一些，但会弱于4090，而它的定价只有999美元，国行7999元，这无疑让RTX 4080 16GB压力山大。我觉得老黄这刀砍得还是太狠了，让RTX 4080和RTX 4090的差距有点大了，而被砍更狠，还备受吐槽的RTX 4080 12GB也不太出意外的取消了，估计后会以RTX 4070的名字再次登场，其性能看起来并不差，只是配不上4080的定位而已。