高性价比专为游戏用户打造 Lexar雷克沙上新入门级PCIe 4.0固态NM760

作者：Lord_ViTa

来到2022年，随着只有相应支持，却没有相应硬件的PCIe 5.0出现，PCIe 4.0规格总算是在消费者市场中迎来普及。近几个月间我们都能看到大量非旗舰，但性能定位也处在中高端的PCIe 4.0固态硬盘出现，对价格敏感的消费者群体也能够体验到这一类PCIe 4.0入门产品带来的高速存储体验。

各大品牌分别在高端旗舰、入门市场都发布了PCIe 4.0 SSD固态硬盘，差异化的产品定位在满足消费者设备存储扩容需求的同时，提供更大的选择空间。相较于PCIe 3.0 SSD固态硬盘，PCIe 4.0 SSD固态硬盘的通道性能提升约1.5倍，且兼容于新一代处理器、主板与游戏主机，可加快数据传输、系统启动、游戏和创意设计等工作的加载速度，使用户减少等待时间，帮助用户提高工作效率，或是带来流畅的游戏体验。

我们知道PS5的NVMe固态扩展能力在存储市场掀起了一股新风，有众多厂商推出了对应旗舰固态产品的散热片版本，也有不少更低成本的高性能存储扩展方案供PS5玩家选择。Lexar雷克沙就于前段时间推出了PCIe 4.0固态硬盘产品线中的第二款产品NM760。相比过去推出的PCIe 4.0旗舰产品NM800，NM760定位为入门级PCIe 4.0产品，将为PC平台升级、主机存储扩容等需求提供新选择。

NM760支持最新的NVMe 1.4协议，使这款固态硬盘的性能得到较大的提升，标称读取速度最高可达5300MB/s，写入速度最高可达4500MB/s，为消费者带来更顺畅的游戏体验和更快的系统响应速度，并且拥有2TB大容量选择。熟悉雷克沙产品的消费者也会发现，NM760维持了家族产品沉稳的黑灰色调外观风格，并且型号标识明确，使消费者能够快速找到自己所需的产品。与上一代固态硬盘产品相同，NM760采用标准M.2 2280 SSD外型规格和单面颗粒设计，可以满足消费者用于台式机、笔记本与主机游戏设备的存储扩容需求。

值得一提的是，NM760 SSD固态硬盘采用新一代12nm制程工艺主控，在功耗与性能比上进行特别调校，对比之前普遍使用的28nm工艺，工作功耗更低，在拥有高速读写速度的同时仍然保持低功耗，低延时的特性。主控搭载电竞级别散热模式，搭配覆盖主控和颗粒的新一代复合材料散热贴，工作温度能够得到稳定控制，性能获得提升的同时也能得到出色的散热效果。

对于平时爱玩游戏的玩家或者有新一代平台装机升级需求的用户来说，NM760 SSD固态硬盘将会是一款亲民而得力的硬件装备，尤其是面对大型游戏的场景载入时，强悍的读写性能在游戏中表现更加显著。