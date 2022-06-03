分辨率提升的过渡形态 2K未来将何去何从？

作者：Lord_ViTa

当下有不少DIY爱好者在装机时会考虑为自己的桌面PC配备一台2K分辨率显示器，也有笔记本用户针对一些固定的使用场所外接这样的显示器来使用。2560*1440，也就是我们一般所称的“2K”分辨率显示器，在当下是标准16:9比例下，显示分辨率和清晰度介于1080p与4K分辨率的一个品类。

但用户群体中也有不同的声音存在，他们认为2K分辨率既不能实现对基准FHD/1080p的整数倍缩放，也无法以较高的像素密度达成更细腻的观感，这就使2K分辨率与相应显示设备对于时下越来越丰富的超高清内容适配能力不佳。因此，想要升级显示设备，一步到位抵达与数字电视标准强相关，同时支持无损缩放1080p的4K分辨率，会是更有前景的选择。

看上去，2K分辨率似乎与1080p、4K等规格是没有交集的并行系统。我们可以从2K的官方命名QHD来追溯到它的源头：HD规格，1280*720分辨率(720p)。很容易发现2K与720p的关系主要在QHD中的“Q”上，它指的是Quad，也就意味着2K与720p之间拥有与4K和1080p之间相同的四倍像素数关系。

回到显示器分辨率选择的话题上，我们都同意对屏幕而言分辨率是越高越好的，但也要要考虑到两个因素：一是屏幕本身大小对分辨率的适配性问题，二是如显卡等视频输出设备的性能对分辨率的适配性问题。

第一种因素我们可以设想这样一种情景，当一块非常小的屏幕上拥有高分辨率，同时它也采用原生显示时的情况。在许多高端办公笔记本电脑上会有这种情况发生，例如惠普幽灵系列与戴尔XPS系列，此类产品有时会配备分辨率达到4K，而尺寸仅在13-15寸左右的屏幕，在采用原生分辨率显示的情况下，操作系统界面的图标和文字都会小到令人难以使用。

第二种因素常见于游戏玩家组装台式电脑，尤其是显卡市场受到挖矿深远影响的现状之下，许多消费者对新一代显卡高昂的溢价难以接受，只能退而求其次选用前几代显卡，这就与新世代游戏需要的运算性能和近几年愈发普及的高分辨率显示设备产生了矛盾。最近虽也有显示面板产能下降的消息不断曝光，但显示器和电视的市场行情还未产生较大幅波动，许多DIY用户按原计划购入了2K及以上更高分辨率的显示器，却只能使用数年前的主流显卡。

由于上述等多种因素我们可以看到，在包括MacBook在内的一些办公本，和惠普暗影精灵、联想拯救者等一些高性能游戏本，它们的主流配置在屏幕分辨率方面都显得十分克制，往往采用2K作为折中选择。而如今显卡价格正回归理性，新一代产品也即将登场，同时伴随着众多坚持采用4K分辨率的新品种Mini LED显示器上市，或许以HD为基础的2K分辨率将会在PC显示方面逐渐式微，手机、平板等便携设备成为2K显示更主要的载体。