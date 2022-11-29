为RTX 30系列让路？ 英伟达将停产RTX 2060和GTX 1660系列显卡

【天极网DIY硬件频道】随着虚拟货币在全球范围内受到各国政府的抵制，显卡终于回归到了消费市场，从去年开始价格逐步走低，积压了很久的需求被逐步释放了出来。而除了“迟到”很久的RTX 30系列外，性价比非常高的RTX 20系列和GTX 16系列同样受到了不少用户青睐，虽然年头是久了点，但应对主流的游戏都是没啥问题的。不过根据最新的消息，英伟达将要停产RTX 2060系列和GTX 1660系列显卡，而此举目的很可能是为了进一步清理RTX 30系列的库存。

RTX 2060和GTX 1660显卡均基于图灵架构打造，前者发布时间更早一些，拥有更多的流处理器，并且支持光线追踪和DLSS，后者则以超高的性价比成为当时的非常热门的选择。据了解，这次停产的型号将会包含RTX 2060/2060S和GTX 1660/1660S，等到AIC品牌消耗完库存后，RTX 30系列将成为出货主力，尽快消耗掉因为之前积压的库存。

当然，即便英伟达停产这几款比较老的显卡，但由于挖矿潮的褪去，二手市场中依然有着大量的RTX 30、RTX 20以及GTX 16系列显卡，尽管有“翻车”风险，但在便宜的价格面前，还是有不少消费者去选择二手显卡，这些卡对于市场的冲击是蛮大的。目前RTX 40系列已经上市开售，但仅有高端旗舰产品，在一段时间内，中端和主流市场的主力还将是RTX 30系列，而说到底，清库存面临的最大问题还是价格不够便宜，用户不愿意为其买单。