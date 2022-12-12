情怀大礼包即刻上手 购买七彩虹显卡/整机送穿越火线限定礼包

NVIDIA GeForce RTX系列显卡新一轮促销活动已经开启！七彩虹携手NVIDIA、腾讯为《穿越火线》玩家带来超值福利，即日起购买七彩虹RTX 3060及以上30系显卡或整机，即刻获赠《穿越火线》限定稀有大礼包，活动于2022年12月9日开启至2023年1月9日24时，情怀老玩家一定不能错过。

报名提交

玩家购买符合活动要求的产品后，可于如下渠道提供相应凭证及资料进行兑换申请：

在微信公众号“七彩虹” 菜单>产品活动>穿越火线大礼包 扫描报名二维码进行报名，经七彩虹官方审核无误后，约七个工作日内会有七彩虹工作人员与您微信联系。

通过审核后，工作人员将会联系报名者发放兑换码以便在NVIDIA GeForce Experience软件中进行兑换。若审核不通过，工作人员会与报名者再次联系。

兑换流程

① 用户需自行妥善保管兑换码，并在NVIDIA GeForce Experience软件中进行礼包兑换。

② 下载并登录NVIDIA GeForce Experience软件，在软件中进行礼包兑换

③ 登录CF官网，在活动中心-CDK兑换，页面中进行兑换

活动店铺

本次活动将在包括微信小程序、京东、天猫、抖音四个平台进行，多达十五个店铺参与其中。

RTX 30系列显卡推动了RTX光线追踪技术以及DLSS技术的发展，让无数的玩家体验到如幻如真的游戏世界级流畅的游戏体验。 无论是光追入门甜品装备RTX 3060或是面对硬核玩家及内容创作者的RTX 3090 Ti，全型号的覆盖让有着不同应用场景的用户都能够选择适合自己的装备。

七彩虹旗下高端硬件品牌iGame四大显卡家族拥有风格迥异的外观设计以及强大的硬件性能，充分满足“颜值党”“海景房”PC玩家的多样需求。赛博风战斗感拉满的Vulcan系列、背景故事细节拉满的Neptune系列，采用“引力之环”设计辨识度极高的Advanced系列，以及黑白双色蒸汽波风格的Ultra系列，总有一款显卡适合你。抓紧时间前往七彩虹官网与京东自营旗舰店参与促销活动，获取CF大礼包吧！

七彩虹京东自营旗舰店：https://qchshop.jd.com/