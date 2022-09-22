30系库存作祟 40系显卡价格抵达“冰点”仍需长期拉锯

作者：Lord_ViTa

9月20日晚英伟达正式发布RTX 40系列显卡后，我们在震撼于Ada Lovelace架构与台积电N4工艺带来规格提升的同时，也见证了三款面向消费级市场显卡堪称“玄幻”的定价，似乎正如预测所言：摩尔定律已死，但这个过程正以一种更复杂的形式展现。

“大规模集成电路中的晶体管数量每18个月翻一番，但其价格下降至原先的一半。”这条总结出的规律日益面临市场、政治、物料与物流成本等多种因素的挑战，它的前半段在硅基半导体的工艺极限之前正在逐年稳定实现，而后半段正时刻受到复杂市场行为的影响。在9月GTC大会首播前，我们认为40系显卡终将使显卡市场回归正轨，但其间需要经历一段时间和复杂的市场状态，这其中有80%以上要归因于30系显卡目前的特殊地位。

想打开一扇天窗 就要先试图掀开屋顶

新发布的RTX 4090与RTX 4080 16G、12G分别定价12999元、9499元、7199元，除了顶级的RTX 4090以外均与30系拉开了较大差距，不过考虑到已经有国外零售商降价预售RTX 4090的情况，首发定价似乎并不是一个不容商量的状态。人们总是喜欢“折中”：如果你想要给屋子开一扇天窗，就要先向反对者提出掀了屋顶的方案，这样开天窗就会显得更容易接受了。

40系显卡的价格将在何时从“掀屋顶”过渡到“开天窗”，甚至达到部分人乐观估计的“冰点”水平，仍需要取决于30系显卡剩余库存处理的状态。40系显卡首发三种型号的定价可以视为明确信号：不会对市面上各种状态的30系显卡视而不见，不打算借助平价的新显卡将其取而代之，总而言之出于各种考虑，英伟达仍希望通过抬高40系定价的方式，帮助经销商清库存。正如我们之前的文章所讨论的，30系将成为40系的“甜品替代”，加之40系的“反摩尔定律”定价，这一现象将在一定程度上导致未来40系口碑乃至销量的损失。

英伟达与各个AIC厂商不可能不明白这一点，但在这个阶段，40系显卡产品线尚未完全展开，时间能够成为40系显卡的帮手，越晚发布的集中于中端与甜品定位的40系产品将越少受到30系库存相关影响，最终回归往期规律的价格，也就是乐观估计下的“冰点”。

4080=3060Ti？

还有一个现象令人在意，就是新发布的RTX 4090、RTX 4080 16G与12G的规格差异，这一点同样引发了不少争议，简单来说就是这三款显卡间规格差异过于悬殊，完全不像命名相邻的三款产品，同为RTX 4080的两款显卡使用了AD103与AD104两种不同的核心，且除容量外显存速率、位宽同样有差距。

RTX 4080 12G的规格可以说与发布前部分爆料中的RTX 4070一致，但它在与RTX 4090对比时规格与性能几乎仅相当于后者的一半。在30系时代，以RTX 3090为原点进行对比时处于这一定位的产品大约是RTX 3060Ti，可以说是一种耐人寻味的现象。

考虑到英伟达仍然有许多“Ti”或者“S”可以作为型号后缀，或是40系显卡有其它突破命名规律的可能，可以认为40系显卡在首先登场的三个型号间仍然留足了规格与性能定位的填充空间，也就是将尽可能多的40系型号留待日后，将与30系并存的任务交给这三款定位较高、受众较少的产品。

届时，取决于30系显卡通过大幅降价清库存的进度，40系其它型号可能会借助更多积极因素发布和进入市场，正常化的定价也在预期之内。在后续各40系显卡的逐一评测中，如果真如其规格所示，能发挥远超上代的性能，那么灵活的定价、精准的刀法，以及最重要的时间，都将成为吸引消费者购买，使市场回归正轨的推手。