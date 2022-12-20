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锐龙7000系列三款非X型号曝光：TDP均为65W，229美元起

2022-12-20 11:28:08 作者：景博健

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  【天极网DIY硬件频道】9月底的时候，AMD发布了全新一代的锐龙7000处理器，首发包含锐龙5 7600X、锐龙7 7700X、锐龙9 7900X以及锐龙9 7950X四个型号，凭借着不错的性能以及非常给力的促销优惠，受到了不少消费者青睐。而在日前，该系列非X版本的规格和定价都被曝了出来，其TDP均为65W。

锐龙7000系列三款非X型号曝光：TDP均为65W，229美元起

  此次曝光的型号有锐龙5 7600、锐龙7 7700以及锐龙7 7900三款，在核心数量上与带X版本没有区别，但频率方面要低一些，其中锐龙7 7900的基础频率为3.7GHz，加速频率为5.4GHz，比带X版本低了1GHz和200MHz;锐龙7 7700基础频率为 3.8 GHz，加速频率为5.3GHz，与带X版本比低了700MHz和100MHz;锐龙5 7600的基础频率为3.8GHz，加速频率为5.1GHz，比带X版本低了900MHz和0.2GHz。

  由于AM4散热器能够兼容AM5插槽，所以这几款锐龙7000处理器也将会附带一个散热器，其中锐龙7 7700和锐龙7 7900附带的是幽灵棱镜 (Wraith Prism)RGB散热器，锐龙5 7600则附带的是幽灵潜行 (Wraith Stealth)散热器。

锐龙7000系列三款非X型号曝光：TDP均为65W，229美元起

  价格这块，锐龙5 7600、锐龙7 7700以及锐龙7 7900售价分别是229美元、329美元和429美元，前两款对比带X版本便宜了70美元，最后一款则便宜了120美元，但考虑到目前几款带X的版本还在持续降价促销中，所以实际上差距没有这么大，用户只需多花几百块就可以买到性能更强的X版本。据了解，AMD会在下月初的CES2023上推出这几款处理器，并在1月9日正式开售。

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