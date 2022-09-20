9月GTC 2022进入倒计时阶段 即将登场的40系显卡会将市场带向正轨吗？

作者：Lord_ViTa

由英伟达主办的2022年第二次GTC大会与主题演讲将于北京时间9月20日晚11点开启首播，届时CEO黄仁勋除了展示在AI、虚拟协作、图形及更多领域的行业应用与最新突破外，自然也将带来我们最期待的重磅环节：“Ada Lovelace”也就是GeForce RTX 40系列显卡的正式发布。

根据以往英伟达新品发布的惯例以及网上各式曝光信息，新一代显卡往往由其中的中高端产品率先亮相。以本次GTC大会为例，40系显卡中的RTX 4090、RTX 4080与RTX 4070，这三者或其中的前两者将会迎来首次发布，以及具体规格和公版定价的展示，正式上市日期则从最高端的RTX 4090开始以1-2个月的间隔向后推移。

也就是说，受众更广泛的RTX 4060等中端与甜品显卡按照惯例，依然要在明年上半年才能与消费者见面，但这依然不影响显卡用户尤其是游戏玩家，对于新品高端显卡性能与定价的关注。

无论是外界预测的RTX 4080 16G和12G，或是定位更低的RTX 4070，数个小时后GTC主题演讲上发布的显卡规格与定价将会成为至关重要的“锚点”。它不光影响到我们对于后续推出的40系显卡性能与售价的预期，更会在消费者对市面上仍流通的大量30系显卡进行需求权衡时发挥重要作用。

具体而言，就是近期在显卡方面的另一个大事件：ETH合并，这导致通过显卡挖矿能够获得收益的阶段已经结束。无论出于何种目的，已经进行过挖矿工作，或者先前成为高价库存的30系显卡需要通过市场来消化，而英伟达方面已经证实安培架构核心有着过高的出货量，由此会引出两个阶段性结论：一、30系显卡会以更低的价格发售(这也是目前正在发生的事);二、30系显卡将不作为过时产品，而是以更正式的形式与40系显卡在市面上并存。

前者是近一两年来众多消费者所期待的，而后者将产生一些对显卡市场而言难以预测的因素，这要回到对“甜品卡”这个概念的讨论中。

在多数显卡价格都显得有些不理性的时期，预算有限的原甜品卡目标用户需要向下寻找替代品，过去一些属于入门级定位的显卡与亮机卡都开始成为不得已的选择，也由此成为了各种“带定语的甜品卡”，例如1080p甜品卡、网游甜品卡等等。无论是GTX 1060、RX 580、RTX 2060这种老产品，还是GTX 1650/1660、RX 6650这样具有应急性质的新品，它们都在勉力维持定价段的同时稍微拉低了一些“甜品卡”的性能和定位。

但在40系显卡发布后的新形势下，尤其是30系与40系的共存状态与RTX 4060发布日期前交集的时间段，30系显卡就是40系显卡的“甜品替代”。

只要30系显卡继续维持降价趋势，在难以判断与未来推出的40系甜品显卡性能差距的情况下，30系的原中高端产品必然会进入消费者的视野。举一个直观例子，假设今晚GTC发布的最低规格显卡，如RTX 4070，其公版定价沿袭往期的4000元上下水平。在30系显卡的库存压力下，到其发售日消费者可能会同时面对售价2500-3000元的RTX 3070或3070Ti，售价4000元或更低的RTX 3080，1/4甚至更大的差价已经是消费者装机时难以忽视的因素。

按照往期规律，RTX 4070有较大的概率性能强于上一代RTX 3080，RTX 3080的清库存之路可能面临更加艰难的处境，但发售后的情况我们也难以预测，不排除短期内有抢购、缺货的状况。此外，仍不可否认市面流通的30系显卡中存在数量众多的“锻炼卡”，其售价、质量等都存在众多不确定因素。

综合来看，显卡市场要想回归正轨，需要从两个方面：40系甜品卡的性能、30系锻炼卡的占比，来逐步消除其中的不确定因素。最好的情况应当是RTX 4060或类似产品具有合适的定价，40系显卡整体拥有充足的备货，以此将30系显卡时期留下的一地鸡毛扫清，到RTX 4060发布为止，其间的过渡时期则可能会呈现出更复杂的状态。