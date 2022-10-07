RTX 4080 16GB跑分成绩曝光：明显领先3090Ti 24GB

作者：景博健

【天极网DIY硬件频道】上个月的时候，英伟达推出了全新一代的RTX 40系列显卡，首发包含RTX 4090、RTX 4080 16GB以及RTX 4080 12GB三款产品。目前距离RTX 4090正式开售已经不到一周，其相关的评测内容应该会在近期上线，而另外两款产品则要等到下个月才会发售。不过在日前，已经有外媒放出了RTX 4080 16GB的一些测试成绩，大家可以先看看一看。

尽管显卡还没真是推出，官方也没有带来新显卡的驱动程序，但从截图上看，这确实一款拥有76个计算单元的显卡，频率可达2505 MHz ，这也表明了它应该就是RTX 4080 16GB，而处理器则使用的是AMD的锐龙7 5800X3D。

可以看到，在AIDA64的测试成绩，RTX 4080 16GB 具有高达53.6 TFLOPs的单精度性能，比官方公布的49 TFLOPs还高了近10%，更是明显领先于上一代旗舰产品RTX 3090 Ti的40 TFLOPs。

在3D Mark测试中，这块RTX 4080 16GB在FireStrike Ultra和TimeSpy Extreme 中分别获得了17465和13977的测试成绩，对比RTX 3090 Ti分别领先约25%和30%。而Port Royal光线追踪测试上，它取得了17607的成绩，领先RTX 3090 Ti约18%

在游戏实测中，《古墓丽影：暗影》在4K分辨率，手动全高画质+DLSS质量的情况下，平均帧率可达128,;《荒野大镖客》则在预设全高下，不开DLSS平均为87.6帧，开启后能够达到115.7帧。

从曝光的成绩来看，其表现还是不错的，对比前代旗舰产品有着明显的领先，但目前尚不清楚测试者是如何拿到这款未发售显卡的驱动程序的，测试成绩也仅供参考，随着发售时间的到来，应该会有更加详细的信息。