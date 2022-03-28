更多选择为OEM注入新活力 FORESEE推出PCIe 4.0新品SSD

作者：Lord_ViTa

众所周知，相比水深火热的DIY硬件市场，OEM硬件市场对厂商而言是一个更加省心省力的环境，这里没有那么多稀奇古怪的兼容性要求、没有那么多对于极致性能的迷信，决定了OEM硬件选择权衡的因素主要是高可靠性、高性价比等朴素需求。不可否认，大众市场是PC硬件的必争之地，也是最能体现出产品素质、品牌口碑的“战场”，但也有许多消费者对于相应知识的储备并不充分，更多通过OEM或者说“贴牌厂”接触到一台台完整的PC产品，他们对于性能的需求与对于稳定、便利的需求同样值得重视。

因此，OEM并不是“走量货”的代名词，而是顺应了客观存在的提供大批量、标准化PC产品的需求而存在的。从某种意义上说，作为一种“一站式解决方案”，OEM同样有着自己的高标准，同时与时俱进也成为了一种重要的特性。

2021年末，随着PC OEM市场更多CPU和主控的支持，主流SSD 从PCIe Gen 3×4 逐渐过渡到 PCIe Gen 4×4，特别是在高性能PC应用上，更新迭代的表现尤为明显。今年，部分PC OEM一线厂商已经开始陆续停止PCIe 3.0 平台的导入，逐步转向PCIe Gen4×4的“主战场”。而FORESEE SSD团队顺应市场趋势，推出了旗下首款PCIe Gen 4×4 SSD FORESEE XP2100，以期提高存储产品的“市场兼容性”。

FORESEE XP2100 PCIe SSD采用无DRAM缓存设计，容量覆盖256GB至1TB，同时符合市场主流的NVMe 1.4协议，并已通过UNH-IOL认证。拥有达到5300MB/s的顺序读取速度和4900MB/s的顺序写入速度，以及高达800K IOPS随机读取，以优秀的数据读写性能达到OEM市场主流期待值，是一种未来可期的OEM存储产品。

支持NVMe 1.4协议为其带来了两项重要特性，首先是NVMe Set，这项功能实现了对SSD物理资源的精细划分，将硬盘空间划分为多个区域和通道分别供读写使用，实现有效缩短延迟。第二项功能是PLM，Predictable Latency Mode(可预测延迟模式)可依据负载类型调整工作模式，带来内存级别的速度和低延迟，同时具有断电保护能力，提供更好的数据服务质量。

FORESEE团队称，未来将会继续致力于提升产品品质与性能，随着新一代工艺NAND闪存的应用，会有更多高性能存储产品面世，相信PCIe 4.0高性能存储愈发广泛的应用也将为OEM PC市场带来新的活力。