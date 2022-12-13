AMD锐龙7000 X3D型号下月发 顶级型号某游戏领先酷睿i9-13900K达33%

【天极网DIY硬件频道】本月初的时候，韩媒QuasarZone报道称，AMD内部正在开发拥有16核的锐龙7000 X3D处理器，包括8核、12核和16核三个版本，将采用AMD新一代3D V-Cache技术，它们会与普通版有着相同的频率，但没有此前传闻中的6核版本。

按照曝光，这三款产品很可能会是16核的锐龙9 7950X3D，12核的锐龙9 7900X3D和8核的锐龙7 7700X3D，其12和16核版本由于配备双CCD设计，都将采用192MB无限缓存，而8核版本则是砍半的96MB无限缓存，而三款处理器的TDP都将为170W，这也就意味着8核版本会比普通版105W的锐龙7 7700X有着更为明显的提升。

根据Quasar Zone最新的消息称，锐龙7000 X3D处理器将会比之前的锐龙7 5800X3D更为出色，改良了一些缺点，如频率对比普通版不缩水。其中最强的锐龙9 7950X3D在某游戏上可以比英特尔的酷睿i9-13900K高出33%，但有的游戏只能高15%或是5%，这主要还是取决于游戏对于三级缓存的敏感程度。不过按照之前锐龙7 5800X3D的表现来看，大缓存对于游戏性能的提升肯定，尤其是提升最低帧率的下限，再加上这代在频率上也能和普通版保持一致，所以游戏表现更加值得期待。

AMD预计会在明年一月份的CES 2023上展示这些采用 AMD新一代3D V-Cache技术的处理器，然后月底发售，价格应该不会比普通版本拉开很大差距，感兴趣的小伙伴可以持续关注一波。