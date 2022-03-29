雷柏C260AF和C270AF摄像头评测：轻松满足办公+网课

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】在经过疫情的洗礼之后，居家线上办公已经成本深圳打工人日常。虽然各类聊天软件能够完成线上沟通，但重要的会议和讨论，语音和实时视频的效率会更高。虽然传统的笔记本电脑已经内置摄像头，除了720P的分辨率已经不符合时代需求外，台式机用户也需要一款能够满足视频会议需求的摄像头。

对于多数的办公用户来说，一款性能优秀、价格不错的电脑摄像头自然是居家办公必须。雷柏在不久前推出C260AF和C270AF两款摄像头，均支持自动对焦和免驱功能，轻松胜任各种使用场合。笔者在拿到摄像头后居家办公一段时间，下面就起来看看笔者的使用体验。

包装方面，雷柏C260AF和C270AF两款摄像头均采用雷柏家族式的设计风格，包装盒内除了摄像头外，还有一份说明书、保修卡。

雷柏C260AF与C260的外观设计大致相同，保留了可以用于保护隐私的摄像头盖子，在不是用摄像头时可以盖上。摄像头的镜头周围为一圈圈的威力，让用户可以更快速找到摄像头位置。摄像头配备两枚降噪麦克风，能够带来更立体、饱满的收音效果。

雷柏C270AF的设计风格更偏向于方正，滑动式的摄像头保护盖在使用上更可靠，不错的阻尼也能保证在使用或关闭时不会出现滑动。摄像头右侧两行小字分别说明，摄像头支持“1080P 60fps”录像和“AutoFocus”自动对焦。收音麦克风位于文字右边，这个全指向降噪麦克风能更准确地捕获声源方向，带来清晰、立体的收音效果。

雷柏C260AF与C270AF两款摄像头均采用一体化设计，端口为常见的USB-A端口，长约1.5米的数据线。接口还保留磁环可以减少干扰，提升数据传输的稳定性。两款摄像头的底座大同小异，可以轻松挂在显示器或桌面;两款摄像头均支持360°旋转，方便用户手动调整摄像头的角度。

规格方面，雷柏C260AF支持30fps的1080P画面拍摄，83.4°的超广角镜头能获取更多画面。雷柏C270AF的画面录制同样是1080P，但最高可支持60fps画面和85.8°超广角镜头。两款摄像头拥有非常广的可视角度，日常近办公和网课都能得心应手。

雷柏C260AF和C270AF摄像头能够兼容Widows、mocOS等系统和斗鱼、虎牙等各大直播平台，无需软件就能使用。另外，摄像头还能根据软件自动压缩设备分辨率，满足日常娱乐、办公以及部分直播、录制视频的要求。

使用体验方面，雷柏C260AF和C270AF摄像头虽然拥有超广的可视角度，但边缘的畸变抑制相当到位，整体画面自然、舒适。

在画面表现方面，雷柏C260AF色彩略微偏暖，画面的清晰度和宽容度都做得不错，暗部细节也能轻松胜任办公、网课需要。雷柏C270AF的白平衡更接近人眼所见，高光的抑制和阴影处理也更好，更重要的是这颗摄像头能拍摄60 fps的1080P画面，使用的流畅度和舒适性更好。

色彩表现方面，得益于雷柏为摄像头加入了5层镀膜技术，让雷柏C260AF和C270AF摄像头能够更准确的将色彩还原，无论是画面中央、还是摄像头边缘画面。

与固定对焦距离的摄像头不同，雷柏C260AF和C270AF支持自动对焦功能，能够带来更好地景深控制，同时提升画面的清晰度。在实际的使用体验中，雷柏C270AF在人脸识别对焦相当迅速，1秒内基本能够完成面部识别对焦。

雷柏C260AF的对焦略慢于雷柏C270AF，人脸的对焦速度还是很不错的，用户在使用中无需长时间等待。在文档对焦方面，雷柏C260AF也稍稍落后于C170AF，但对焦完成后的画面清晰、细腻。在文档和人脸切换时，摄像头能够快速切换对焦对象，使用上非常方便。

在录音测试上，两枚降噪麦克风的雷柏C260AF收音上更饱满，声音细节相当丰富。雷柏C270AF的全指向麦克风带来更精准的人声识别，声音主体立体、清晰。

评测总结：从产品定位来看，雷柏C260AF和C270AF两款摄像头均能满足家庭日常办公、网课的需求。这两款摄像头均支持自动对焦功能，为玩家的居家办公提供更多的便捷性。两款摄像头最大的区别在于录制30帧和60帧的1080P视频。

目前，雷柏C260AF和C270AF摄像头已经上市，售价分别是349元和399元，有需求的用户可以到各大电商平台购买。