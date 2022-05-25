说来就来：宇瞻与旗下品牌ZADAK台北首秀PCIe 5.0 SSD 连续读写超10GB/s

作者：Lord_ViTa

前几天我们在一篇PCIe 4.0 SSD的评测文章中提到，伴随着英特尔12代酷睿与相应平台首发支持PCIe 5.0总线，PCIe 4.0成为标配已经势不可挡。随后又在选购PCIe 4.0 SSD的科普文章中，介绍了AMD即将推出的AM5平台关于PCIe 5.0的最新情况，并认为其带来的极强扩展性和高速率对当下多数用户需求而言稍显过剩，其中有很大一部分原因是消费级的PCIe 5.0 SSD产品还没有出现在市场上。

时间又过去一天，昨天笔者看到了宇瞻与ZADAK在台北电脑展上展示首款消费级PCIe 5.0 SSD产品的消息，不得不感叹PCIe 4.0 SSD在普及阶段就碰上了来自“未来”的劲敌。

宇瞻（Apacer）与旗下品牌ZADAK分别推出了AS2280F5与TWSG5两款PCIe 5.0 SSD产品，二者均支持于去年发布的NVMe 2.0协议，可提供高达13000MB/s的连续读取和12000MB/s的连续写入，并且向下兼容PCIe 4.0通道接口，能够达到该规格的理论读写速率上限。

从已知信息来看，这两款产品的差异可能仅集中在外观上，官方图片显示它们均配备了设计相似的铝制散热装甲，ZADAK版本的TWSG5还可选择体积更小的石墨烯散热贴，以适应各种内部空间紧凑的设备，包括笔记本电脑、NAS主机、PS5等等。

当前我们所知的PCIe 5.0设备有英特尔Alder Lake平台(12代酷睿)、AMD AM5平台(锐龙7000系列)等，当然也要取决于各主板厂家的外围设计。考虑到宇瞻并没有明确透露发布日期和定价，我们可以猜测PCIe 5.0最晚应在2022年内与广大消费者见面，同时我们也可能面临与DDR5内存上市时相似的景象：价格居高不下，体验提升不甚明显。

对于消费级PCIe 5.0 SSD的登场，有网友认为这可能宣告了PCIe 4.0 SSD成为“最短命的一代”产品。的确，回顾PCIe 4.0的历程，相应产品的发布距今不过两年半，平台支持刚来到第二代，价格下降、全面“平替”PCIe 3.0则是近期才产生的趋势，而它将不得不在数个月后直面连续读写性能翻倍的PCIe 5.0产品。

不过笔者认为PCIe 4.0 SSD不至于前途渺茫，正如进入DDR5时代以来仍有不少新平台主板选择继续支持DDR4，生态的更新时常会滞后于前沿技术的发展，对需求多样化的消费者而言，绝对的性能也不一定是必须追求的第一要义。种种因素将继续使整个DIY市场维持着相对包容和多元化的状态，当然也期待更强大的存储技术与产品能够早日进入普及阶段。