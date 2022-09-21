RTX 40系列显卡发布 “再一次重新发明GPU”

作者：夏初

【天极网DIY硬件频道】北京时间9月20日23点，英伟达GTC 2022主题演讲如期而至。NVIDIA CEO黄仁勋为全球用户带来了RTX 40系列显卡。本次发布的NVIDIA GeForce RTX 40系列显卡包括三款，分别为RTX 4090、RTX 4080 16GB以及RTX 4080 12GB。在全新Ada Lovelace GPU架构加持下，RTX 40系列显卡在性能、效率上都实现了特别巨大的代际飞跃，在AI神经网络渲染、实时光线追踪以及DLSS等特性方面均有大幅提升，让行业提前步入次世代。“我们再一次重新发明了GPU”。

Ada Lovelace GPU架构基于台积电4N 4nm打造，能效比提升幅度为2倍，流式多处理器着色器现在能够做到每秒83万亿次运算，这也将是前代产品的3倍。第三代RT Cores光追核心有效光追算力达到191TFlops(每秒191万亿次运算)，达上一代产品的2.8倍，光线与三角形求交性能是上代的2倍。

在演讲中，NVIDIA还以《赛博朋克2077》为例，表示RTX 40系列可对每个像素执行超过600次的光追计算来确定光照，比2018年的首批光追游戏提升多达16倍。

NVIDIA还带来了两个全新设计的引擎：Opacity Micromap引擎可将光追的Alpha-Test几何性能提升2倍;Micro-Mesh引擎，可动态生成微网格、产生额外的几何图形，提升几何图形丰富度的同时不会像传统复杂几何图形处理那样牺牲性能、存储成本。

这也就是说能够早保证图形质量的前提下实现更强的光追效果。

全新的第四代Tensor Cores张量核心FP8张量处理性能高达1.32PFlops(每秒1320万亿次运算)，达到上一代使用FP8加速性能的6倍。

着色器执行重排序(SER：Shader Execution Reordering)技术新鲜出炉。NVIDIA对这次的创新非常满意，官方表示该技术的创新力度“堪比CPU处理器的乱序执行”。简单来说，SER是通过实时重新安排着色器负载，提高执行效率，更好地利用GPU资源，能够为光追带来最高3倍的性能提升，整体游戏性能提升也可达25%。

Ada Lovelace架构还集成了两个第八代NVIDIA编码器(NVENC)，能够让输出时间至多缩短一半，并支持AV1视频格式编解码，得到了OBS、Blackmagic Design DaVinci Resolve、Discord等公司的采纳――对于生产力用户来说，这将是一次史诗级升级，效率提升杠杠的。

DLSS技术也迎来了3.0版本，官方表示，DLSS 3才是这项技术最该呈现出来的样子。利用开创性的光学多帧生成，DLSS 3可以直接生成全新的完整帧画面――而不仅仅是单个像素点，通过使用光流加速器分析两帧连续的游戏图像，计算帧到帧之间物体、元素的运动矢量数据。

Ada架构还独有全新的集成光流加速器，借助光流加速器，DLSS 3可以实时预测场景中的运动，并能用AI重建多达7/8的显示像素，保持图像质量的同时带来帧率的提升。

对比上一代DLSS最高可带来2倍的性能提升，对比DLSS关闭的状态游戏性能最高可提升4倍。

前面铺垫了这么多，我们已经隐隐能够感受到RTX 40系列将会是很夸张的一代GPU了，那么接下来让我们一起来看。

・全球最快的游戏GPU：NVIDIA GeForce RTX 4090

RTX 4090拥有760亿个晶体管、16384个CUDA核心和24 GB 384-bit GDDR6X显存，显存带宽1008GB/s，加速频率2520MHz，基础功耗450W，最大功耗660W。

性能方面，英伟达表示，在完整的光线追踪游戏中，与上一代采用DLSS 2的RTX 3090 Ti相比，采用DLSS 3的RTX 4090的性能提升可达4倍。在现代游戏中，RTX 4090的性能提升高达 2倍，同时保持了相同的450W功耗。目标是在所有4K分辨率的游戏中能够持续以超过100 FPS运行。

RTX 4090上市日期10月12日，建议售价12999元起。前代RTX 3090首发价为11999元起，RTX 3090 Ti首发则是14999元起。

・RTX 4080 16GB

RTX 4080 16GB拥有9728个CUDA核心和16 GB 256-bit GDDR6X显存，显存速度23Gbps，显存带宽736GB/s，基础功耗320W，最大功耗516W，加速频率2505MHz。

RTX 4080 16GB综合游戏性能可达RTX 3080 Ti的2倍;在较低功率下，并大幅超越GeForce RTX 3090 Ti更强大。

RTX 4080 16GB将在11月上市，建议售价9499元起;由于RTX 4080 16GB对标的应该是RTX 3080 Ti，与之相比，RTX 3080 Ti首发价为8999元。

・RTX 4080 12GB

RTX 4080 12GB拥有7680个CUDA核心和12GB 192-bit GDDR6X 显存，显存速度21Gbps，显存带宽504GB/s，基础功耗285W，最大功耗366W，加速频率2610MHz。号称比上一代旗舰RTX 3090 Ti 性能更强大。

RTX 4080 12GB上市时间为11月，建议零售价7199元起。

但是也有粉丝指出，RTX 4080 12G的本质上就是一张“4060 Ti”，作为对比，RTX 3060 Ti能够达到RTX 3090约55%的性能，而RTX 4080 12G则仅能达到RTX 4090 50%的性能，整体提升幅度有待考量。“半张”RTX 4090叫做“RTX 4080”？老黄，真有你的。

此外，随着GeForce RTX 40系列再次刷新了“极速”的概念，电竞选手可以将装备升级到27 英寸1440p 360Hz显示器，放心享受稳定的360 FPS画质，并在NVIDIA Reflex游戏中体验低至10毫秒的系统延迟。英伟达宣布RTX 40系列显卡和NVIDIA Reflex将开启1440p 360 FPS电竞时代。

综合来看，NVIDIA此次发布的显卡都是定位与极致性能，价格也足够“极致”，令人咋舌。RTX 40系列目前三款显卡定位均为高端旗舰，与RTX 30系列定位可能产生冲突的型号均未更新。只能说任时代如何变化，老黄刀法仍不失本色。