RTX 4090 3DMark测试成绩流出：对比上代最高实现翻倍

作者：景博健

【天极网DIY硬件频道】继RTX 4080 16GB的各项跑分成绩相继流出之后，RTX 4090的测试成绩也浮出了水面。作为前段时间发布会中最为顶级的产品，RTX 4090拥有着16384 CUDA核心，24GB的GDDR6X显存，测试成绩非常的给力。

本次泄露的成绩包含测试DX11的3DMark FireStrike Ultra、DX12的TimeSpy Extreme以及光追性能Port Royal。其中FireStrike Ultra的得分达到了25256，而且这是在加速频率2520 MHz和默认TDP为450W下进行的，作为参考外媒还放出了超频AIB厂商的显卡得分，达到了25708，有小幅的领先。TimeSpy Extreme的得分为18892，Port Royal为24886，超频版也都有小幅提升。

而这个成绩对比前代的RTX 3090，在FireStrike Ultra成绩上直接实现了翻番，即便是面对前代最强的RTX 3090 Ti的领先也有着超80%;TimeSpy Extreme领先则在84%左右，Port Royal也有82%，对比RTX 3090 Ti的领先则是约76%和67%。

从曝光的测试成绩看，RTX 4090不仅对比前代实现了非常大幅度的升级，同样是轻松超过了之前的旗舰RTX 3090Ti，不过这些只是理论性能的测试，实际游戏体验上的提升还得看后续的评测内容才能详细的知晓。

这里多说一句，虽然此前曝光的RTX 4080 16GB同样轻松超越了RTX 3090Ti，不过吧，它与RTX 4090的差距似乎有点过大了，在流处理数量上就少了很多，而且以FireStrike Ultra的测试成绩为例，RTX 4090领先RTX 4080 16GB达到了45%，相比之下RTX 3090则领先了RTX 3080约10%，老黄这次的刀法不仅要切的细，每一刀切的也都有点狠啊。