雷柏双十二年终购物盛典将至 如何搭建起属于你的“无线桌面”

来到2022年的最后一月，经历了意犹未尽的双十一，我们即将迎来年终最后一次购物狂欢。雷柏近期官宣了双十二购物盛典活动，开启时间12月10日晚8点至12月12日当天，相关主题页已上线京东自营旗舰店。

作为国内知名的DIY外设品牌，雷柏专注于为游戏玩家与办公用户打造高性价比产品与套系化解决方案，近期我们就能看到一大批主打无线连接的新品外设层出不穷。作为玩家和打工人的我们时常受到桌面各式线材、杂物堆积带来的困扰，若是能实现桌面的“无线化”，在带来整洁、清爽观感的同时也能省下布线、理线的麻烦，让娱乐和工作更加舒适高效。

接下来就让我们看看，此次雷柏双十二年终购物盛典为我们提供了哪些优质的无线外设选择。

雷柏V500PRO多模板机械键盘 京东双十二到手价：189元

说到入门级机械键盘必然绕不开雷柏V500PRO，作为游戏外设中的常青树和性价比之选，雷柏不断为V500PRO系列产品推出更多新配色、新轴体，使其能适应多样化的需求。此次雷柏V500PRO多模板更是带来了强劲的无线连接能力，蓝牙5.0、蓝牙3.0、无线2.4G和有线四种连接方式实现全场景适配，至多可同时连接五台设备，并支持通过快捷键快速切换。

雷柏V500PRO内置4000mAh大容量锂电池，在开启混彩背光系统条件下依然能使用长达一周以上。键盘采用悬浮式布置、表面防泼洒设计，液体洒入也可自然流出，双色注塑工艺键帽带来均匀的透光，兼具防褪色、耐磨性能，长时间日常使用也能维持舒适的手感。雷柏为其搭载了四种自主机械轴体，黑/青/茶/红轴分别提供不同的键程、手感与声音，根据消费者需要提供多样的输入体验。

雷柏VT9无线游戏鼠标 京东双十二到手价：249元

说完无线键盘自然也不得不推荐一款优质的无线鼠标，雷柏VT9就是一款兼具越级配置、轻量化、长续航、出色手感等特性的产品。这款鼠标采用纯黑配色，轻质复合材料使其自重仅为78g。在将重量控制在78g的同时，鼠标内置800毫安可充电锂电池，在雷柏V+技术加持下，最高可提供160小时的续航。鼠标造型采用超跑轮毂设计理念，左右对称设计能够为左手玩家带来优秀的上手体验，玩家无论是抓握、捏握还是趴握，就算长时间游戏也能保持舒适。

雷柏VT9游戏鼠标搭载原相3399光学引擎，最高DPI可达20000，追踪速度高达650IPS，可识别50G加速度，回报率为1000Hz，是高端游戏鼠标的最佳选择之一。在原相3399光学引擎的加持下，鼠标能够精准捕捉到各种细微操作，保证游戏过程中的快速定位、极速响应。鼠标左、右按键均采用来自欧姆龙5000W次寿命微动，点击力度均匀、回弹快速清脆，提供出色的手感。

雷柏VT9底部的无线适配器收纳仓还可用于无线充电模块扩展，而这就需要提到雷柏推出的一款无线充电鼠标垫产品。

雷柏V10RGB无线充电鼠标垫 京东双十二到手价：129元

雷柏V10RGB是一款需要有线连接才能真正发挥出独特功能的鼠标垫，而它更大程度上是为其它设备无线使用服务的。作为一款硬质鼠标垫，它采用352*255mm大尺寸设计，表面细磨砂工艺带来丝滑的滑动手感，同时兼顾耐磨性。支持四档亮度调节的RGB灯带围绕鼠标垫，当用户插上顶部的USB-C接口后，就能点亮RGB灯带，同时提供右上角无线充电功能。

雷柏V10RGB内置Qi协议无线充电线圈，拥有5W/7.5W/10W三档充电功率并支持智能可调。安全性方面，雷柏V10RGB无线充电鼠标垫内置电量监测芯片，支持过充保护技术，当设备充满电后，将自动切换到涓流保护模式，延长电池使用寿命。

这款具有无线充电功能的鼠标垫十分契合当下科技发展潮流，配合支持无线充电技术的雷柏鼠标、手机、蓝牙耳机等，能够提供更加清爽的桌面环境，带来简单、便捷的生活体验。

雷柏VH800无线游戏耳机 京东双十二到手价：249元

对游戏爱好者而言，桌面上必不可少的另一类外设自然是游戏耳机。真实而震撼的游戏音效、高沉浸感的BGM、“听声辨位”等游戏技巧，以及与队友进行实时语音沟通合作，都离不开一款功能强大的游戏耳机。在过去受限于蓝牙无线传输的延迟问题，游戏耳机基本以有线为主，而在当下高延迟问题借助2.4G等无线技术得到解决，无线连接已然开始成为高端游戏耳机的重要特性之一。

VH800就是雷柏首款无线游戏耳机，它采用USB接收器/蓝牙双模无线连接方式，以高速低延迟/广适配的连接模式满足不同人群使用场景。耳机采用40mm钕磁发声单元搭配石墨烯复合膜片，提供超广动态范围与充足爆发力，内部物理双音腔结构能够有效区分低中高频，大幅降低声音失真表现，帮助玩家听声辨位、先发制人。

此外，雷柏VH800采用金属可伸缩单头梁设计，两侧均可伸缩调节长度，适应不同头型大小，搭配蛋白皮材质包耳耳罩和记忆海绵提供舒适的佩戴感受，并可有效阻隔环境音。功能方面，雷柏VH800在左耳罩边缘配备了电源接口、麦克风接口、USB-C接口、灯光开关、音量滚轮以及连接模式开关，可拆卸的麦克风搭载降噪功能，确保语音沟通清晰顺畅。

雷柏VH800内置1200mAh锂电池，根据耳机RGB灯效开关等使用情况，满电持续使用时长可达17-46小时，在使用USB-C接口直充时约3小时即可充满。

雷柏VH10RGB耳机支架 京东双十二到手价：89元

可能许多玩家自己都没想到的细节，雷柏帮我们考虑到了：游戏耳机普遍具有比较庞大的体积，单纯摆在桌面上也会占据不少空间，为其准备一个合适的收纳处也能让桌面美观度再上一个台阶。

为此，雷柏推出了这款VH10RGB耳机支架，专为雷柏游戏耳机系列打造，它拥有正面RGB幻彩灯条，通过声控识别律动，也支持多种模式可调，将RGB“光污染”氛围进行到底。而更重要的是它在本身通过USB连接至电脑的同时，在底座后部配备了USB2.0/3.5mm音频/USB-C扩展接口，可用于键盘鼠标耳机等的无线适配器连接，也可直连有线耳机或为设备充电，相当于一个附带了耳机支架功能的扩展坞。想要打造“无线桌面”的用户难免会发现USB接口有些不够用，这时雷柏V10RGB就能为我们省下其中的1-2个，实现更多样的设备搭配。

小结

以上便是此次我们针对双十二年中购物盛典推荐的雷柏“无线全家桶”产品，可以看出雷柏推出的外设系列都能够充分考虑到用户的实际场景与需求，功能组合巧妙、性能也可谓优异，且在性价比表现方面十分突出。这个双十二我们可以紧随无线化潮流，选择一套新品外设，让自己的桌面变得更整洁、高效。