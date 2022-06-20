三星推出ViewFinity S8系列显示器 高素质针对专业设计用户

作者：夏初

【天极网DIY硬件频道】6月20日消息，三星电子为创意专业人士推出了全新的ViewFinity S8系列高分辨率显示器新品，消费者将有27和32英寸两种规格可选。对于平面设计师和内容创作者来说，ViewFinity S8能够为他们的全工作流程到来一致的精确度。ViewFinity S8系列拥有UHD级别的超高清分辨率，IPS面板经过出厂校准，可覆盖98%的DCI-P3色域，同时通过VESA DisplayHDR 600认证。

三星电子视觉显示业务执行副总裁河慧承表示，三星对能够向设计师、艺术家和专业人士提供该系列显示器，使他们能够体验到业内领先的显示技术、并充分发挥创意潜力感到自豪。

ViewFinity S8系列显示器的27和32英寸机型均通过了潘通色彩认证(PANTONE Validated)，能够真实再现2200+种颜色以及新添加的 110 种肤色。作为全球率先通过UL认证的“Glare Free”防眩光显示器，ViewFinity S8系列也采用了磨砂表层，即使在不搭配遮光罩的情况下也能减少炫光带来的干扰。

ViewFinity S8系列显示器拥有宽阔的显示角度，用户能够从任意角度看到清晰的图像。值得一提的是，Eco Savings Plus技术还可降低黑色部分图像的像素亮度(功耗削减多达 10%)，ViewFinity S8也通过了TCO认证。ViewFinity S8系列高分辨率显示器获得了TüV Rheinland 智能护眼认证(护眼模式/不闪屏)，且可在任何观看环境中自适应优化图像质量。

ViewFinity S8系列支持USB-C“一线通”，轻松实现显示信号+ 10Gbps数据传输、以太网、以及90W PD充电。由于采用了VESA兼容设计，ViewFinity S8系列允许显示器水平、俯仰、高度、垂直旋转调节。

三星为这款显示器采用了由海洋塑料废弃物回收制成的新材料，对比2021年的机型，新款显示器使用了更多的再生塑料。

按照计划，三星将于2022年6月起向全球各大市场提供ViewFinity S8系列高分辨率显示器。32英寸在韩售价为82万韩元(约合人民币约4260元)，27英寸在韩售价为72万韩元(约合人民币3740元)。国行版售价分别为4599元和3899元。