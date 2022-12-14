RTX 4080定价过高？ 有没有一种可能，它就是故意的

【天极网DIY硬件频道】在今年九月份的GTC 2022上，英伟达带来了不少玩家期待的RTX 40系列，首批产品包括RTX 4090、RTX 4080 16GB以及RTX 4080 12GB，Ada Lovelace GPU架构加持下，RTX 40系列显卡在性能、效率上都实现了特别巨大的代际飞跃，在AI神经网络渲染、实时光线追踪以及DLSS等特性方面均有大幅提升。从官方公布的数据与后续的相关评测来看，RTX 40系列对比前代的性能提升是非常明显的，但与此同时，定价则有点感人，尤其是两款RTX 4080，受到了不少消费者的吐槽。

4080按性能定价？ 一款遇冷一款改名

RTX 4090公版价格为1599美元，国行建议售价为12999元，作为对比，RTX 3090的价格为1499美元，公版首发价为11999元，看起来比前代有小幅的涨价，而它有着比当年定价高达1999美元RTX 3090Ti强上不少的性能，贵的合情合理，非公版的价格普遍要更高一些，这里我们就不多说了。

当然，重点是RTX 4080 16GB和RTX 4080 12GB两款产品的定价。其中RTX 4080 16GB公版的价格为1199美元，国行为9499元;RTX 4080 12GB公版为899美元，国行为7199元，相比之下前代RTX 3080 10GB的公版售价为699美元，国行为5499元。这样一对比，相信不少人都会觉得，这代的定价高的有点离谱，RTX 4080 16GB甚至快达到RTX 3080 10GB的两倍了，瞬间让它看起来有着非常不符合定位的价格。

关于RTX 4080 16GB的定价，结合后续的实测成绩看，它有着RTX 4090约60%的核心规模，性能差不多是70%左右，而价格差不多正好是70%左右，这波是按性能定价了属于是。而相比之下，RTX 3080 10G差不多能有着RTX 3090约80%的性能，而定价则只有其约46%。

所以，并非是RTX 4080 16GB的性能不强，它甚至有着小幅超越RTX 3090Ti的性能，但和上代产品对比那种落差感，导致了消费者认为RTX 4080 16GB的定价超过了其定位，高于消费者预期，在性价比方面突然变得乏善可陈，在市场上遇冷，其销量差不多只有价格更贵的RTX 4090的三分之一。

这里多说一句，其实RTX 3080在今年年初还推出过一个12GB版本，除了显存增多外，还增加了核心数量，并增大了显存位宽，规格上小幅升级，对比原版的RTX 3080性能提升不到10%。而这款产品虽然没有公版的定价，不过非公版的价格在当时在9299到1万出头，那有没有一种可能，RTX 4080 16GB的定价其实参考的是这款产品？显然不太现实，考虑到那时显卡价格普遍偏高，这个定价明显是过高的，我觉得是没啥参考价值的。

当然这只是个小调侃而已，我觉得RTX 4080定价高有这么一个因素，就是除了游戏性能上的提升外，在发布会上还着重讲解了其在专业领域上的应用和升级，升级了第八代的NVENC解码单元，支持AV1视频编码(达芬奇/OBS等已经支持NVENC AV1编码器)，加上已经支持的AV1硬解，这次NVIDIA实现了AV1编码的双重支持，在生产力方面获得了提升。尽管这确实是它溢价的一个因素，但对于多数游戏玩家来说，这些用不到的东西并没有什么意义，所以没有理由为这些东西买单，其定价背离了他们以游戏性能为核心的需求。

至于另外一款RTX 4080 12GB嘛，emmmmmmm...在发布时吐槽声就没断过，尽管因为被撤回并没有实测的成绩，但据说它的性能比16GB版本低30%，这样换算下来，其性能差不多就是RTX 4090的50%左右，真就和网友说的一样，你这半块“RTX 4090”RTX 4080真的合适嘛。之前RTX 3080确实也有10GB和12GB双版本，但其核心数量上的差距可没4080 16GB和12GB版本这么大，最终性能差距差不多在10%，而这两款基本上可以说是差出有一个大级别了。如果和16GB版本一样按性能定价的话，它应该差不多是6499元，而实际上定价是7199元，差不多算是符合，但同样高于了消费者预期，重要的还是这个性能表现和RTX XX80的定位不太符合，最终迎来了被撤回的命运。据说这款产品会改名为RTX 4070Ti在明年初重新登场，售价应该会有所变化。

拔高产品定位 近期或迎来降价？

事实上，我觉得RTX 4080的两款产品定价如此高，就是NV有意而为之，其中可能不乏拔高产品定位的想法，在发布会上RTX 4080 16GB对标的就是1199美元的RTX 3080Ti，从产品定位角度上，它替代的其实RTX 3080Ti，再加上在专业领域上的升级，这样定价1199美元就显得合理一些了，而RTX 4080 12GB才是替代RTX 3080的产品，算是涨了个价。当然还有一个观点是，RTX 40系和RTX 30系是平行产品，而非替代关系，RTX 4080性能超过了RTX 3080Ti(1199美元)甚至RTX 3090Ti(1499美元)，那它定这个价格就是合理的。

不管怎么说，NV这个定价是在试探消费者的接受程度，大家如果接受了这个定价，固然最好，不能接受的话，后续还能调整。就目前的情况来看，按性能标价的RTX 4080并没有被大部分消费者所接受，但它不仅衬托出了RTX 4090的性价比，还让不少用户转头去买了RTX 30系列，为30系显卡清库存做了贡献，存在并非毫无意义。

当然说回RTX 4080这张卡本身，尽管NV赋予了它不俗的专业创作能力，但总感觉有点不上不下的感觉，对于那些预算充足的顶级玩家或者专业创作者，选RTX 4090显然最合适，退而求其次选4080并省不了多少钱。而对于普通游戏玩家，公版近万元，非公版则普遍1W+，有些望尘莫及，处在一个稍显尴尬的位置。

目前传出了不少关于RTX 4080将会降价的消息，我觉得降是非常可能的，但短时间内应该不会有非常大的幅度，直接向之前的RTX 3080看齐那是不大可能的，官方应该还是会一步步来试探消费者的接受程度，同时加大对RTX 4080专业领域升级的宣传，让更多用户知道，这张卡并不只是玩游戏强，搞专业创作同样是一流，但靠专业需求想要撑起销量基本不太现实。而说到底，价格无论是降多还是降少，受伤最大的应该还是最先买这张卡的那些消费者。

写在最后

根据最新的消息，英伟达会在CES 2023期间召开发布会，应该会带来一些定位更低一些RTX 40系列桌面显卡，是继续按性能来定价，还是改为侧重于性价比，我们拭目以待吧。