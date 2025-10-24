×°»ú²»¾À½á Ë«Ê®Ò»¿áî£´¦ÀíÆ÷È«ÏµÖ¸ÄÏ£¬Ñ§Éú/Éè¼ÆÊ¦/ÓÎÏ·µ³¸÷È¡ËùÐè£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿Ò»ÄêÒ»¶ÈµÄË«Ê®Ò»¹ºÎï¿ñ»¶ÒÑÇÄÈ»À¿ªá¡Ä»£¬¶ÔÓÚ¹ã´óÓÃ»§Ò²ÓÀ´ÁËÒ»¸ö×°»úµÄ¡°»Æ½ðÆÚ¡±£¬¿ÉÒÔ³Ã×Å´ó´ÙÓÅ»ÝÀ´Ñ¡¹ºÓ²¼þ£¬×é×°ÊôÓÚ×Ô¼ºµÄPCÖ÷»ú¡£¶ø×÷ÎªÈ«Çò°ëµ¼ÌåÐÐÒµµÄÁì¾üÕß£¬Ó¢ÌØ¶ûµÄ×ÀÃæ´¦ÀíÆ÷Æ¾½èÆä×¿Ô½µÄÐÔÄÜ¡¢ÎÈ¶¨µÄ¼æÈÝÐÔºÍ³ÖÐøµÄ¼¼Êõ´´ÐÂ£¬Ê¼ÖÕÊÇDIYÍæ¼ÒÓë×¨Òµ´´×÷ÕßµÄÊ×Ñ¡¡£ÎÞÂÛÊÇ×·Çó¼«ÖÂÖ¡ÂÊµÄÓÎÏ·Íæ¼Ò£¬»¹ÊÇÐèÒª¸ßÐ§äÖÈ¾µÄ×¨Òµ´´×÷Õß£¬Òà»òÊÇ×¢ÖØ¹¦ºÄ¿ØÖÆºÍ¿Õ¼ä¹ÜÀíµÄITXÍæ¼Ò£¬¶¼ÄÜÔÚÓ¢ÌØ¶û¿áî£´¦ÀíÆ÷ÖÐÕÒµ½×îÊÊºÏ×Ô¼ºµÄÑ¡Ôñ¡£½ÓÏÂÀ´£¬ÎÒ¾ÍÎª´ó¼Ò½âÎö¸÷¼¶±ð´¦ÀíÆ÷µÄ²ÎÊýÓëÊÊÓÃ³¡¾°£¬ÖúÄúÔÚÕâ¸öË«Ê®Ò»¾«×¼³ö»÷£¬´òÔì×¨ÊôµÄÖÕ¼«ÐÔÄÜÆ½Ì¨¡£
¸ßÐÔ¼Û±ÈÖ®Ñ¡¡ª¿áî£i5-12490F
×·Çó¼«ÖÂÐÔ¼Û±ÈµÄ×°»úÓÃ»§£¬ÎÒÕâÀï½¨ÒéÑ¡Ôñ¿áî£i5-12490F¡£×÷Îª³õ´ú¡°Ð¡ºÚºÐ¡±£¬ÔÚ·¢ÊÛÊ±Æ¾½è×Å³öÉ«µÄÐÔ¼Û±È¾ÍÊÜµ½ÁË²»ÉÙÏû·ÑÕßµÄÇàíù£¬Èç½ñÒÀÈ»ÊÇµÍ³É±¾×°»úµÄÈÈÃÅÖ®Ñ¡¡£Ëü²ÉÓÃÁË6ºËÐÄ12Ïß³Ì´¿ÐÔÄÜºË¼Ü¹¹£¬×î¸ßî£Æµ¿É´ï4.6GHz£¬ÓµÓÐ20MBÓ¢ÌØ¶ûÖÇÄÜ»º´æ£¬´îÅäÉÏ´îÅäRTX 5060»òÊÇRTX 4060TiµÈÖÐ¶ËÏÔ¿¨£¬ÍêÈ«¿ÉÒÔÁ÷³©ÔËÐÐ¡¶Ó¢ÐÛÁªÃË¡·¡¢¡¶DOTA 2¡·ºÍ¡¶PUBG¡·µÈÈÈÃÅÍøÓÎÒÔ¼°¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·¡¢¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·µÈ´óÐÍµ¥»úÓÎÏ·£¬²»ÍÏÏÔ¿¨µÄºóÍÈ¡£
Í¬Ê±Õâ¿Å´¦ÀíÆ÷µÄTDP½öÎª65W£¬ÂúÔØµÄ³ÖÐø¹¦ºÄÒ²Ö»ÓÐ85WÉÏÏÂ£¬Ê¹ÓÃ°ÙÔªÄÚ·çÀäÉ¢ÈÈÆ÷ÍêÈ«ÄÜ¹»Âú×ãÉ¢ÈÈÐèÇó£¬ÎÞÐèÊ¹ÓÃ¼Û¸ñ¸ü¹óµÄË®Àä¡£
Ä¿Ç°¿áî£i5-12490FÒÑ¾½µµ½ÁË800ÔªÒÔÏÂ£¬ÐÔ¼Û±È·Ç³£µÄ¸ß¡£¿ÉÒÔÑ¡Ôñ´îÅäB760M D4Ö÷°å£¬¼Û¸ñÏà¶Ô±ãÒË£¬ÕâÑù°åUÔ¤ËãÄÜ¹»¿¨ÔÚ1500ÔªÉÏÏÂ£¬¶øÇÒDDR4ÄÚ´æÏà±ÈÓÚDDR5Í¬Ñù¸ü±ãÒË£¬µ«ÔÚÓÎÏ·ÓÎÏ·ÌåÑé·½ÃæÓëDDR 5²î¾à½ÏÐ¡£¬¸üºÃµÄ½ÚÔ¼Ô¤Ëã£¬»¨ÔÚÆäËüµØ·½¡£¿ÉÒÔËµ£¬Õâ¿Å´¦ÀíÆ÷·Ç³£ÊÊºÏÔ¤ËãÓÐÏÞµÄÑ§Éúµ³ºÍ¾«´òÏ¸ËãµÄDIYÍæ¼Ò£¬ÓÃµÍµÄ³É±¾Ìá¹©Á÷³©µÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£
¹ºÂòÁ´½Ó£ºµã»÷¹ºÂò
ÓÎÏ·Éú²ú¼æ±¸¡ª¿áî£Ultra 5 230F
Èç¹ûÄãÔ¤Ëã±È½ÏÓÐÏÞ£¬µ«»¹ÏëÒª¼æ¹ËÓÎÏ·ÌåÑéºÍÉú²úÁ¦£¬¿ÉÄÇÃ´¿ÉÒÔ¿¼ÂÇÕâ¿Å¿áî£Ultra 5 230F¡£Ëü»ùÓÚÌ¨»ýµçN3B¹¤ÒÕÖÆÔì£¬Ìá¹©ÁË6P(ÐÔÄÜºË)+4E(ÄÜÐ§ºË)µÄºËÐÄÅäÖÃ£¬¹²10ºËÐÄ10Ïß³Ì£¬ÐÔÄÜºËî£Æµ¿É´ï5.0GHz£¬ÄÜÐ§ºËî£Æµ¿É´ï4.4GHz£¬24MBµÄÓ¢ÌØ¶ûÖÇÄÜ»º´æ£¬ÓµÓÐ³öÉ«µÄµ¥Ïß³ÌºÍ¶àÏß³ÌÐÔÄÜ£¬´îÅäÉÏRTX 5060»òÊÇRTX 4060TiµÈÖÐ¶ËÖ÷Á÷ÏÔ¿¨£¬²»½ö¿ÉÒÔÇáËÉÊ¤ÈÎ¡¶DOTA2¡·¡¢¡¶CS2¡·¡¢¡¶Ó¢ÐÛÁªÃË¡·µÈÈÈÃÅÍøÓÎºÍ¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·¡¢¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·µÈ´óÐÍµ¥»úÓÎÏ·¡£Í¬Ê±10ºËÐÄÌá¹©µÄ³öÉ«¶àºËÐÔÄÜ£¬»¹¼æ¹Ë²»´íµÄÉú²úÁ¦£¬²»½ö¿ÉÒÔÊ¤ÈÎOfficeµÈ°ì¹«Èí¼þ£¬PhotoshopºÍLightroom´¦ÀíÍ¼Æ¬£¬Premiere Pro¼ô¼ÊÓÆµ¶¼²»ÔÚ»°ÏÂ¡£
ÏÈ½ø¹¤ÒÕÖÆ³ÌºÍÈ«ÐÂµÄ¼Ü¹¹´øÀ´ÁË¸ü¼Ó³öÉ«µÄÄÜÐ§±íÏÖ£¬ÈÕ³£Ó¦ÓÃ¹¦ºÄÏÂ½µ×î¸ß´ïµ½ÁË58%£¬ÓÎÏ·ÔÚÍ¬ÑùÖ¡ÂÊ±íÏÖÏÂ£¬¹¦ºÄ¶Ô±ÈÇ°´úÒ²´ó·ùÏÂ½µ£¬½öÐè·çÀäÉ¢ÈÈ¼´¿ÉÇáËÉÑ¹ÖÆ£¬ÎÞÂÛÊÇÓÎÏ·»¹ÊÇ°ì¹«¶¼¸ü¼ÓÇåÁ¹ºÍ°²¾²¡£
ITXÖ÷»úµÄÁé»îÐÔ¶ÔÓÚ¶ÔÓÚÄÇÐ©ÕýÔÚÉÏÑ§µÄËÞÉáµ³ºÍ×â·¿µÄÐ¡»ï°éÒ²¸ü¼ÓÓÑºÃ£¬ËÞÉá»òÊÇ³ö×âÎÝµÄ¿Õ¼äÏà¶ÔÓÐÏÞ£¬´«Í³µÄ´ó»úÏä²»½öÕ¼µØ·½£¬¶ø¿áî£Ultra 5 230F´îÅäITXÐ¡Ö÷»ú£¬Æ¾½èÆä½ô´ÕµÄÌå»ý£¬ÄÜÇáËÉÈû½øÊé×À½ÇÂä£¬ÌÚ³ö¸ü¶àµÄ¿Õ¼ä£¬¶øÇÒÑ§Éúµ³»Ø¼ÒÒ²¿ÉÒÔ×°½ø°üÖÐ»òÊÇÏä×ÓÖÐ´ø×ß£¬¶ø×â·¿µ³°á¼ÒÊ±Ò²¿ÉÒÔ¸ü¼ÓÇáËÉ¡£¿ÉÒÔËµ£¬ÔÚ¿Õ¼äÓÐÏÞ¡¢¶ÔÉ¢ÈÈÓÐ½Ï¸ßÒªÇóµÄËÞÉáµ³ºÍ×â·¿µ³ÈºÌåÖÐ£¬¿áî£Ultra 5 230F¾ÍÊÇITXÐ¡Ö÷»úµÄÊ×Ñ¡´¦ÀíÆ÷£¬ËüÒÔ³öÉ«µÄÐÔÄÜ¡¢µÍ¹¦ºÄµÍ·¢ÈÈµÄÓÅÊÆ£¬ÍêÃÀÆõºÏÁËÕâÀàÓÃ»§¶ÔÓÚ±ã½Ý¡¢¸ßÐ§ÇÒÎÈ¶¨µÄÊ¹ÓÃÐèÇó¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬¿áî£Ultra 5 230FÓµÓÐÍ¬¼ÛÎ»¾ºÆ·ËùÈ±·¦µÄNPU£¬Ìá¹©ÁË13 TOPSµÄAIËãÁ¦£¬¿ÉÒÔÓ¦¶ÔÒ»Ð©Èçºó´úÔËÐÐµÄÓÎÏ·ÖúÊÖ¡¢ÒôÆµ½µÔëÒÔ¼°ÊÓÆµ±³¾°Ðé»¯µÈ³ÖÐøÐÔAI¸ºÔØ£¬ÎÞÐèÕ¼ÓÃCPUºÍGPU×ÊÔ´¡£
Ä¿Ç°£¬ÔÚÖ÷Á÷´¦ÀíÆ÷ÊÐ³¡ÖÐ£¬¿áî£Ultra 5 230FÒÔÆä³öÉ«µÄÐÔ¼Û±ÈÍÑÓ±¶ø³ö£¬ÆäÊÛ¼ÛÎÈ¶¨ÔÚ1000Ôª×óÓÒ£¬ÕâÑùµÄ¼Û¸ñ¶¨Î»ÎÞÒÉÎªÄÇÐ©Ô¤ËãÓÐÏÞ£¬µ«ÓÖÏ£Íû¼æ¹ËÓÎÏ·ÓéÀÖºÍ¸ßÐ§Éú²úÁ¦µÄÓÃ»§Ìá¹©ÁËÀíÏëÑ¡Ôñ¡£Õâ¿î´¦ÀíÆ÷²»½öÔÚÐÔÄÜÉÏ±íÏÖ¾ùºâ£¬ÎÞÂÛÊÇ´¦ÀíÈÕ³£°ì¹«ÈÎÎñ£¬»¹ÊÇÓ¦¶ÔÖÐ´óÐÍÓÎÏ·¼°´´ÒâÉè¼ÆÈí¼þ£¬¶¼ÄÜÓÎÈÐÓÐÓà£¬Õ¹ÏÖ³öÈ«Ãæ¶øÎÈ¶¨µÄ±íÏÖ¡£¸üÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬µ±ËüÓëB860MÖ÷°å´îÅäÊ¹ÓÃÊ±£¬°åU×éºÏµÄ×ÜÔ¤Ëã¿ÉÒÔÇáËÉ¿ØÖÆÔÚ2000Ôª×óÓÒ£¬ÕâÑùµÄ×°»ú³É±¾¶ÔÓÚ×·Çó¸ßÐÔ¼Û±ÈµÄÓÃ»§À´Ëµ£¬ÎÞÒÉÊÇÒ»¸ö¼«¾ßÎüÒýÁ¦µÄÑ¡Ôñ¡£
¹ºÂòÁ´½Ó£ºµã»÷¹ºÂò
È«Ãæ¾ùºâÖ®Ñ¡¡ª¿áî£i5-14600KF
¶ÔÓÚÏëÔÚÓÎÏ·ºÍÉú²úÁ¦Ö®¼äÈ¡µÃÆ½ºâµÄÏû·ÑÕßÀ´Ëµ£¬Ó¢ÌØ¶û¿áî£i5-14600KFÍ¬ÑùÊÇÒ»¸ö×ÛºÏ±íÏÖºÜ²»´íµÄ´¦ÀíÆ÷£¬ËüÆ¾½è½Ï¸ßµÄºËÐÄÆµÂÊºÍ×ã¹»µÄºËÐÄÊýÁ¿£¬ÔÚÁ½Àà³¡¾°ÏÂ¶¼ÄÜÌá¹©¿É¿¿µÄÐÔÄÜ¡£Ëü²ÉÓÃ6P(ÐÔÄÜºË)+8E(ÄÜÐ§ºË)µÄ×éºÏ£¬¹²14ºË20Ïß³Ì£¬×î¸ßî£ÆµÄÜ¹»´ïµ½5.3GHz£¬24MBÈý¼¶»º´æ£¬ÕâÑùµÄÅäÖÃÈÃËüÔÚ¶àÈÎÎñ´¦ÀíÊ±ÓÎÈÐÓÐÓà¡£ÔÚÓÎÏ·³¡¾°ÖÐ£¬ÐÔÄÜºËµÄ¸ßÖ÷ÆµÓÅÊÆµÃÒÔ³ä·Ö·¢»Ó£¬ÎÞÂÛÊÇÈÈÃÅµÄ´óÐÍ3AÓÎÏ·£¬»¹ÊÇ¶ÔÖ¡ÂÊÒªÇó¼«¸ßµÄµç¾ºÓÎÏ·£¬¶¼ÄÜ±£Ö¤Á÷³©µÄÔËÐÐÌåÑé£¬ÈÃÍæ¼Ò³Á½þÔÚ¾«²ÊµÄÓÎÏ·ÊÀ½çÖÐ£¬²»»áÒò´¦ÀíÆ÷ÐÔÄÜ²»×ã¶ø³öÏÖ¿¨¶Ù¡¢µôÖ¡µÈÇé¿ö¡£
ÔÚÉú²úÁ¦Ó¦ÓÃ·½Ãæ£¬14ºË20Ïß³ÌµÄÇ¿´ó¹æ¸ñ¸üÊÇÕ¹ÏÖ³ö¾Þ´óÓÅÊÆ¡£µ±½øÐÐÊÓÆµ¼ô¼¡¢3D½¨Ä£¡¢äÖÈ¾µÈ¸´ÔÓÈÎÎñÊ±£¬¶àºËÐÄÄÜ¹»Í¬Ê±´¦Àí¶à¸öÏß³Ì£¬´ó·ùÌáÉý¹¤×÷Ð§ÂÊ¡£ÄÜÐ§ºËÔò¸ºÔð´¦ÀíÒ»Ð©ºóÌ¨ÈÎÎñºÍÇáÁ¿¼¶¹¤×÷£¬ÓëÐÔÄÜºËÏà»¥ÅäºÏ£¬ÔÚ±£Ö¤ÐÔÄÜµÄÍ¬Ê±»¹ÄÜÓÐÐ§¿ØÖÆ¹¦ºÄ£¬½µµÍÏµÍ³ÕûÌåµÄ·¢ÈÈÁ¿£¬Ê¹µÃÉè±¸ÔÚ³¤Ê±¼ä¸ß¸ºÔØÔËÐÐÊ±Ò²ÄÜ±£³ÖÎÈ¶¨¡£
¿áî£i5-14600KµÄÊÛ¼ÛÔ¼Îª1400Ôª£¬Æ¾½è¾ùºâµÄÓÎÏ·ÓëÉú²úÁ¦ÐÔÄÜ¡¢¸ßÐÔ¼Û±È£¬³ÉÎªÄ¿Ç°×°»úÊÐ³¡µÄÈÈÃÅÑ¡Ôñ¡£ÎÞÂÛÊÇ×·Çó2KÓÎÏ·³Á½þÌåÑé£¬»¹ÊÇÐèÒª¸ßÐ§´¦ÀíÊÓÆµ¼ô¼¡¢3DäÖÈ¾µÈÉú²úÁ¦ÈÎÎñ£¬¸Ã´¦ÀíÆ÷¾ùÄÜÌá¹©³öÉ«±íÏÖ£¬ÊÇÓÎÏ·Íæ¼ÒÓëÄÚÈÝ´´×÷ÕßµÄÀíÏëÖ®Ñ¡¡£ÁíÍâ£¬Èç¹ûÔ¤ËãÏà¶Ô¿íÔ££¬¿ÉÒÔ¿¼ÂÇÉÏZ790Ö÷°å£¬Í¨³£»áÓÐ¸üºÀ»ªµÄ¹©µç¡¢¸ü¶àµÄPCIeÍ¨µÀºÍ½Ó¿Ú£¬»¹ÄÜÊµÏÖ³¬Æµ¡£Ïë½ÚÔ¼Ð©Ô¤Ëã»¨ÔÚÆäËüµÄµØ·½µÄ»°£¬¾ÍÑ¡ÔñB760Ö÷°å£¬Ò²ÄÜÂú×ã´ó¶àÊýÓÃ»§µÄÐèÇó¡£
¹ºÂòÁ´½Ó£ºµã»÷¹ºÂò
¸ß¶ËÈ«ÄÜÖ®Ñ¡¡ª¿áî£ Ultra 7 265KF
µ±È»£¬Èç¹ûÄãµÄÔ¤Ëã½ÏÎª³ä×ã£¬×·Çó³öÉ«µÄÓÎÏ·ÌåÑéºÍÉú²úÁ¦Ë®×¼£¬ÄÇÃ´Õâ¿Å¿áî£Ultra 7 265KF¾ø¶Ô¿ÉÒÔÂú×ãÄãµÄÐèÇó¡£Ëü²ÉÓÃÁË8P(ÐÔÄÜºË)+12E(ÄÜÐ§ºË)µÄÇ¿Á¦×éºÏ£¬¹²20ºË20Ïß³Ì£¬×î¸ß5.5GHzµÄî£ÆµºÍ30MB³¬´óÈý¼¶»º´æ£¬Ç¿´óµÄÐÔÄÜÅäºÏÉÏRTX 5070TiÕâÑùµÄÖÐ¸ß¶ËÏÔ¿¨£¬2K·Ö±æÂÊÏÂ£¬ÄÜ¹»ÔÚ¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·¡¢¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·µÈ´óÐÍ3AÓÎÏ·ÖÐ£¬Ìá¹©ÎÈ¶¨Á÷³©µÄ¸ßÖ¡ÂÊÌåÑé¡£¶øÇÒÓ¢ÌØ¶ûÓ²¼þÏß³Ìµ÷¶ÈÆ÷ÄÜ¹»¾«¶È¼à¿ØÏß³ÌÔËÐÐ×´Ì¬£¬¶¯Ì¬µ÷Õû¹¤×÷¸ºÔØ·ÖÅä¡£ÀýÈç£¬ÔÚ¶àÈÎÎñ³¡¾°ÖÐ£¬Ëü¿É½«¼òµ¥ÈÎÎñ·ÖÅä¸øÄÜÐ§ºË£¬¸´ÔÓÈÎÎñ½»¸øÐÔÄÜºË£¬ÇáËÉÓ¦¶Ô¡°ÓÎÏ·+Ö±²¥+ºóÌ¨Ó¦ÓÃ¡±µÈ¶àÈÎÎñ³¡¾°£¬È·±£ÓÎÏ·¹ý³ÌË¿»¬²»¿¨¶Ù¡£
Í¬Ê±£¬Ç¿º·µÄ¶àºËÐÔÄÜÈÃËüÔÚÊÓÆµäÖÈ¾¡¢3D½¨Ä£µÈ¶ÔÓ²¼þÐÔÄÜÒªÇó¼«¸ßµÄÓ¦ÓÃ³¡¾°ÖÐ£¬ÄÜ¹»Õ¹ÏÖ³ö¼«Îª³öÉ«µÄ±íÏÖ¡£¶ÔÓÚÄÇÐ©Æµ·±Ê¹ÓÃPhotoshop½øÐÐÍ¼Ïñ¾«ÐÞ¡¢Premiere¿ªÕ¹ÊÓÆµ¼ô¼ÒÔ¼°Blender½øÐÐÈýÎ¬½¨Ä£Óë¶¯»ÖÆ×÷µÈÄÚÈÝ´´×÷Èí¼þµÄ×¨Òµ´´×÷Õß¶øÑÔ£¬ÕâÒâÎ¶×ÅËûÃÇÎÞÐèÔÙÎªÂþ³¤µÄäÖÈ¾ºÍµ¼³öµÈ´ýÊ±¼ä¶ø½¹ÂÇ¡£¸ü¶ÌµÄµÈ´ýÊ±¼ä£¬ÄÜ¹»ÈÃËûÃÇ½«¸ü¶àµÄ¾«Á¦Í¶Èëµ½´´Òâ¹¹Ë¼ºÍÄÚÈÝÓÅ»¯ÉÏ£¬´Ó¶øÓÐÐ§ÌáÉýÕûÌå¹¤×÷Ð§ÂÊ£¬ÈÃÃ¿Ò»¸öÁé¸Ð¶¼ÄÜÑ¸ËÙ×ª»¯ÎªÁîÈË¾ªÑÞµÄ×÷Æ·¡£
´ËÍâ£¬ÆäÏÈ½øµÄÄÜÐ§±È¿ØÖÆ¼¼Êõ£¬ÔÚ±£³Ö¸ßÐÔÄÜÊä³öµÄÍ¬Ê±£¬ÓÐÐ§½µµÍÁË³¤Ê±¼ä¸ß¸ºÔØÔËÐÐÏÂµÄ¹¦ºÄÓë·¢ÈÈ£¬¼´Ê¹Ãæ¶ÔÁ¬ÐøÊýÐ¡Ê±µÄäÖÈ¾ÈÎÎñ£¬Éè±¸ÒÀÈ»ÄÜÎ¬³ÖÀä¾²ÔËÐÐ£¬½øÒ»²½ÑÓ³¤ÁËÓ²¼þµÄÊ¹ÓÃÊÙÃü£¬ÎªÎª´´×÷ÕßÃÇÌá¹©ÁËÒ»¸ö³Ö¾Ã¿É¿¿¡¢Ê¼ÖÕÈçÒ»µÄ´´×÷»ï°é¡£
¿áî£Ultra 7 265KFÍ¬Ñù¼¯³ÉÁËNPU£¬ÓµÓÐ13TOPSµÄAIËãÁ¦£¬¿É¶ÀÁ¢´¦ÀíAI½µÔë¡¢±³¾°Ðé»¯µÈÈÎÎñ£¬±ÜÃâÕ¼ÓÃCPUËãÁ¦¡£
¿áî£Ultra 7 265KFÄ¿Ç°ÊÛ¼ÛÀ´µ½ÁË2KÉÏÏÂ£¬Í¬Ê±¼æ±¸Ç¿º·µÄÓÎÏ·ÐÔÄÜºÍÉú²úÁ¦Ë®Æ½£¬ÔÚÕâ¸ö¼ÛÎ»¶ÎÄÚµÄÐÔ¼Û±ÈºÍÖÊ¼Û±È¶¼ºÜ¸ß£¬ÊÊºÏÓ²ºËÓÎÏ·Íæ¼ÒºÍÄÚÈÝ´´×÷Õß¡£ÏÖÔÚ¹ºÂò³ýÁË¿ÉÒÔÏíÊÜÓÅ»ÝÍâ£¬É¹µ¥»¹ËÍ50ÔªE¿¨¡¢°®ÆæÒÕ»áÔ±¼¾¿¨µÈ¡£ÁíÍâ£¬¸öÈË½¨Òé£¬Èç¹ûÔ¤ËãÖ§³Ö£¬ÓÅÏÈÑ¡ÔñZ890Ö÷°å£¬¿ÉÒÔ¸üºÃµØÊÍ·Å´¦ÀíÆ÷µÄÐÔÄÜ£¬½øÐÐCPU³¬ÆµµÈ£¬Ìá¹©¸ü¶àµÄPCIeÍ¨µÀºÍUSB½Ó¿ÚµÈ¡£Ïë½ÚÔ¼Ò»Ð©Ô¤ËãÔò¿ÉÒÔ¿¼ÂÇB860£¬²î¾à²»»áÌ«´ó£¬ÐÔ¼Û±È¸ü¸ßÒ»Ð©¡£
¹ºÂòÁ´½Ó£ºµã»÷¹ºÂò
Æì½¢ÐÔÄÜ¹ÖÊÞ¡ª¿áî£Ultra 9 285K
Ô¤ËãÊ®·Ö³ä×ã£¬×·Çó¼«ÖÂµÄÓÎÏ·ÌåÑéºÍÉú²úÁ¦£¬²¢ÇÒÏëÒªÍæ×ªAI¹¦ÄÜ£¬½¨Òé¿¼ÂÇÕâ¿Å¿áî£Ultra 9 285K¡£ËüÓµÓÐ8P(ÐÔÄÜºË)+16E(ÄÜÐ§ºË)µÄ³¬ºÀ»ª×éºÏ£¬¹²24ºË24Ïß³Ì£¬×î¸ßî£Æµ¿É´ï5.7GHz£¬36MBÈý¼¶»º´æ£¬PºËºÍEºËIPC¶Ô±ÈÇ°´ú¶¼ÓÐ×ÅÃ÷ÏÔÌáÉý£¬ÓµÓÐ×î¶¥¼¶µÄµ¥ºËºÍ¶àºËÐÔÄÜ£¬´îÅäÉÏRTX 5080/5090µÈÆì½¢ÏÔ¿¨£¬¿ÉÒÔÊ¤ÈÎ4K·Ö±æÂÊÏÂ£¬³©Íæ¸÷ÀàÓÎÏ·¡£¶øÇÒÍ¨¹ýÓ¢ÌØ¶ûÓ²¼þÏß³Ìµ÷¶ÈÆ÷µÄÁé»îºËÐÄµ÷¶È£¬Ultra 9 285K¼ÈÄÜÌá¹©Á÷³©µÄÓÎÏ·ÌåÑé£¬ÓÖÄÜÍ¬Ê±´¦ÀíÖ±²¥ÍÆÁ÷ºÍºóÌ¨ÈÎÎñ¡£
¿áî£Ultra 9 285K´¦ÀíÆ÷Æ¾½èÆä×¿Ô½µÄ¶àºËÐÔÄÜ£¬ÔÚÍ¼Æ¬´¦ÀíºÍÊÓÆµµ¼³öÈÎÎñÖÐÕ¹ÏÖ³ö·Ç·²µÄÐ§ÂÊÓÅÊÆ¡£Æä¶àºËÐÄ²¢ÐÐÔËËãÄÜÁ¦¿ÉÏÔÖøÌáÉýÍ¼Ïñ´¦ÀíËÙ¶È£¬ÈÃ¸ßÇåÍ¼Æ¬µÄÅúÁ¿´¦ÀíºÍ¸´ÔÓÂË¾µÓ¦ÓÃ¸ü¼ÓÁ÷³©;ÔÚÊÓÆµÖÆ×÷ÁìÓò£¬ÔòÄÜ´ó·ùËõ¶Ì4K/8KËØ²ÄµÄäÖÈ¾µ¼³öÊ±¼ä£¬ÊµÏÖ¸ßÐ§´´×÷Êä³ö£¬Í¬Ê±Blender¡¢V-RayµÈäÖÈ¾Æ÷ÖÐÄÜ¹»È«Á¦Êä³ö£¬ÓÐÐ§¼õÉÙäÖÈ¾µÈ´ýÊ±¼ä¡£¶ÔÓÚ´ÓÊÂ4K/8KÊÓÆµ¼ô¼¡¢3D½¨Ä£ºÍäÖÈ¾µÈ¶ÔÐÔÄÜÒªÇó¼«¸ß¹¤×÷µÄ×¨ÒµÄÚÈÝÄÚÈÝ´´×÷ÕßÀ´Ëµ£¬¿áî£Ultra 9 285KµÄ¶àºËÐÔÄÜºÍÇ¿´óµÄ»º´æÏµÍ³ÄÜ´ó·ùËõ¶ÌµÈ´ýÊ±¼ä£¬ÌáÉý´´×÷Ð§ÂÊ¡£
ÔÚAI PCÊ±´ú£¬¿áî£Ultra 9 285K»¹¼¯³ÉÁËNPU£¬ÓµÓÐ13TOPSËãÁ¦£¬¼ÓÉÏCPUºÍGPU£¬ÕûÌåÌá¹©ÁË36 TOPSµÄAIËãÁ¦¡£¶ÀÁ¢µÄNPU¿ÉÒÔÊµÊ±Çý¶¯ÊÓÆµ±³¾°Ðé»¯¡¢ÈËÏñ¾ÓÖÐºÍÑÛÉñ½Ó´¥½ÃÕýµÈAI¹¦ÄÜ¡£
Ä¿Ç°£¬¿áî£Ultra 9 285KÒÑ¾À´µ½ÁË3800Ôª×óÓÒ£¬·¢ÊÛÊÇ3-4K¼ÛÎ»¶ÎÄÚ£¬¼æ¾ßÇ¿´óÓÎÏ·ÐÔÄÜºÍÉú²úÁ¦µÄÒ»¿î´¦ÀíÆ÷£¬·Ç³£ÊÊºÏÓ²ºËÓÎÏ·Íæ¼ÒºÍ×¨ÒµÄÚÈÝ´´×÷Õß½øÐÐÑ¡Ôñ£¬´îÅäZ890Æì½¢Ö÷°åºÍRTX 5080/5090Æì½¢ÏÔ¿¨£¬¼´¿É»ñµÃ¼«ÖÂµÄÓÎÏ·¾º¼¼ÌåÑéºÍÄÚÈÝ´´×÷Ð§ÂÊ¡£ÏÖÔÚ¹ºÂòÉ¹µ¥£¬»¹ÓÐ50ÔªE¿¨¡¢°®ÆæÒÕ»áÔ±¼¾¿¨µÈºÃÀñÏàËÍ¡£
¹ºÂòÁ´½Ó£ºµã»÷¹ºÂò
Ð´ÔÚ×îºó
³Ã×ÅË«Ê®Ò»´ó´Ù£¬¸÷Î»Ð¡»ï°é¿ÉÒÔ¸ù¾Ý×ÔÉíÐèÇóºÍÔ¤ËãÈëÊÖ²»Í¬µÄ´¦ÀíÆ÷£¬×·Çó¼«ÖÂÐÔ¼Û±ÈµÄ¿ÉÒÔÑ¡Ôñ¿áî£i9-12490F£¬´îÅäÉÏRTX 5060µÈÖÐ¶ËÖ÷Á÷ÏÔ¿¨¿ÉÒÔ³©ÍæÄ¿Ç°ÊÐÃæÉÏ¸÷ÖÖÍøÓÎºÍµ¥»úÓÎÏ·;Ô¤Ëã½ÏÎªÓÐÏÞ£¬µ«Ïë×·ÇóÓÎÏ·ºÍÉú²úÁ¦¼æ±¸µÄ£¬Ñ¡Ôñ¿áî£Ultra 5 230FºÍ¿áî£i5-14600K¶¼·Ç³£ºÏÊÊ£¬Ç¿´óµ¥ºËÐÔÄÜÒÔ¼°²»´íµÄºËÐÄ¹æÄ££¬ÈÃËüÔÚÓÎÏ·ºÍ´´×÷·½Ãæ¶¼ÄÜÓÐ×Å²»´íµÄ±íÏÖ£¬ÐÔ¼Û±È·Ç³£¸ß;Ô¤Ëã½ÏÎª³ä×ã£¬ÏëÒªÔÚÓÎÏ·ºÍÄÚÈÝ´´×÷ÉÏ¶¼»ñµÃ¸üºÃµÄÌåÑé£¬ÄÇÃ´¿áî£Ultra 7 265KºÜÊÊºÏÄã£¬´îÅäRTX 5070TiµÈ¸ß¶ËÏÔ¿¨£¬ÇáËÉÔÚ2K·Ö±æÂÊÏÂ³©Íæ3A´ó×÷£¬4KÊÓÆµ¼ô¼¡¢3D½¨Ä£¶¼ÄÜ¸ã¶¨;×·Çó¼«ÖÂÌåÑéµÄÓ²ºËÍæ¼ÒºÍ×¨Òµ´´×÷Õß£¬Ñ¡Ôñ¿áî£Ultra 9 285K×¼Ã»ÓÐ´í£¬¶¥¼¶µÄµ¥ºËºÍ¶àºËÐÔÄÜ£¬ÈÃËüÎÞÂÛÊÇÓÎÏ·¾º¼¼£¬»¹ÊÇÄÚÈÝ´´×÷¶¼ÄÜÌá¹©×î¼ÑµÄÌåÑé¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â