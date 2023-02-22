开工开学福利！三星990 PRO旗舰性能焕新体验

【天极网DIY硬件频道】2023年新年伊始，春节假期结束，开工已经有一段时间了。而随着寒假接近尾声，全国高校、中小学也会慢慢开学。而学生党、打工人群体与游戏玩家、创意设计人士以及装机达人存在高度重合，这样看来，开学季、开工季大促也十分利好硬件更新。硬盘方面，三星990 PRO在去年斩获了出色的成绩，并且在年末各类媒体评选中获得了不少奖项，可以说有着行业和用户的共同肯定，这个开学季、开工季，三星990 PRO正好也有不错的福利优惠，1TB版本仅售899元，记得抢购哟!

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首先从速度方面来说，990 PRO仍然是PCIe 4.0端口天花板级别的存在。三星990 PRO采用了三星第七代V-NAND闪存颗粒，I/O接口速度来到2.0Gb/s，存储性能大幅提升。在980 PRO已经达到7GB/s的基础上，990 PRO再进一步，实现了顺序读取速度能够达到7452.76MB/s，写入速度也能够达到6903.01MB/s，随机读写能够达到惊人的1400K和1550K IOPS。也就是说，三星990 PRO相较于980 PRO又有了一个升级。大幅提升的写入速度有助于用户快速存储文件，在游戏存档、大型工程读写场景下优势明显。

散热方面，全新的Pascal主控覆盖有镍涂层，盘身背面也采用了散热标签，增大接触面积，加快热量散出。三星应用多代的动态散热保护(DTG)技术在990 PRO上也继续使用，进一步确保SSD的温度始终保持在最佳工作区间，同时也能减少长时间运行可能出现的性能波动。

值得一提的是，三星990 PRO还有加装散热片的版本，厚度仅为8.2mm，符合PCI-SIGD8的标准，能够与台式电脑、游戏机和笔记本电脑兼容。主机游戏玩家也可以选择。990PRO的散热片版也即将上市，对散热有高需求的用户，可以再耐心等待一下。

三星990 PRO进一步优化了缓存，提供了优秀的缓外速度与缓存容量，最高采用2GB的三星LPDDR4缓存芯片，进一步提升了整体性能。增强的智能TurboWrite2.0技术进一步扩大缓冲区容量。官方数据显示，以1TB型号为例，默认TurboWrite区域为6GB，它还可以再分配108GB作为动态SLC缓冲区，从而将SLC缓冲区增至114GB。

这意味着990 PRO在缓外也能提供1.5GB/s的速度，完全能够接受。可以说，PCIe 4.0在高压工作负载下不会降低性能。2TB版本的智能缓存空间更是高达226GB，足够用户进行非常规的大文件拷贝，在日常使用过程中，几乎不会发生将缓内空间写满的情况。

值得一提的是，三星固态硬盘管理软件SAMSUNG Magician三星魔术师软件也迎来了更新，支持用户对三星固态硬盘进行管理维护，例如升级固件、查看硬盘健康状态等。我们可以在软件内查看三星990 PRO当前的工作状态，包括已写入的总容量、当前磁盘的剩余空间、工作温度的变化和Performance Benchmark的测试结果。还可以对硬盘执行Performance Benchmark性能测试，并且可以根据需求设置三星990 PRO的性能模式，包括Standard Mode(标准模式)、Full Performance Mode(全性能模式)以及Power Saving Mode(节能模式)，让硬盘处于合适的工作状态。

最近，恰逢开学季开工季，同样也是更新硬盘产品的好时机。为了给大家的开工开学提供便利，三星990 PRO 1TB版本仅售899元，有需要朋友们可不要错过哟!https://item.jd.com/100045627653.html