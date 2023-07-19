Æß²ÊºçÐ¯ÊÖNVIDIA´òÔìBW 2023Õ¹Ì¨£¬³¬¶à×°±¸Óë³¬È¼ÎèÌ¨µÈ×ÅÄã£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿¼´½«µ½À´µÄ7ÔÂ21ÈÕÖÁ7ÔÂ23ÈÕ£¬Ò»³¡³±¿áµÄÈü²©¿Æ¼¼Ê¢Ñç¼´½«À¿ªá¡Ä»!ÓÉBÕ¾¹Ù·½¾Ù°ìµÄ´óÐÍÏßÏÂ¼ÎÄê»ª»î¶¯BiliBili World 2023(ÒÔÏÂ¼ò³ÆBW2023)£¬¼´½«ÔÚÉÏº£¹ú¼Ò»áÕ¹ÖÐÐÄÕÙ¿ª¡£×÷Îª¼¯ÑÝ³ö¡¢Õ¹ÀÀºÍ»¥¶¯ÓÎÏ·ÎªÒ»ÌåµÄÏßÏÂ¿ñ»¶Ê¢µä£¬Ò»Ö±ÉîÊÜÖÚ¶à¹ÛÖÚµÄÏ²°®£¬Ò²ÈÃ´ó¼Ò¶Ô½ñÄêµÄBWÕ¹»áÆÚ´ýÖµÀÂú¡£¶ø×÷Îª³¢ÊÔÍ»ÆÆ´ÎÔª±Ú½øÐÐÓ²¼þ½»»¥µÄ¹ú´´ÐÂÉú´ú¸ß¶ËÓ²¼þÆ·ÅÆiGame£¬Ò²ÔÚ½ñÄêÐ¯ÊÖNVIDIA¹²Í¬´òÔìBW 2023Õ¹Ì¨£¬´øÀ´È«ÏµÁÐ³¬Ç¿Ó²¼þ×°±¸ÁÁÏàÕ¹»á¡£
½ñÄêµÄiGameÕ¹ÇøÒÔ¡°ÎÒÓÎ×ÔÔÚ¡±ÎªÖ÷Ìâ£¬²»½öÉèÁ¢ÁË³¬Ó²ºËµÄµç¾º×°±¸ÓÎÍæÇø£¬»¹ÓÐNVIDIAÓÎÏ·¼¼ÊõÌåÑéÇø¡¢Èü³µÄ£ÄâÆ÷ÅÜÈ¦Èü¡¢Ö÷ÌâMOD»úÏäÕ¹Çø¡¢¹ú²ú¾«Æ·¶ÀÁ¢ÓÎÏ·¹©¸÷Î»Ð¡»ï°éÃÇÓÎÍæÌåÑé¡£´ËÍâiGameÕ¹ÇøÌØÑû°Ù´óUPÖ÷¡ª¼«ËÙÅÄµµJackyÍ¬Ì¨¾ºËÙ¡¢³¬È¼AIÎèµ¸ÐãµÈÖî¶àÏÖ³¡¾ªÏ²ºÍºÃÀñ£¬µÈ´ý´ó¼ÒÇ°ÍùÉÏº£¹ú¼Ò»áÕ¹ÖÐÐÄµÄ3H¹Ý3A17Õ¹Ì¨ÖðÒ»½âËø¡£
Íæ×ªÕ¹Çø£¬´ò¿¨»ñºÃÀñ
±¾´ÎµÄÕ¹Çø½«»áÁÁÏàÆß²ÊºçÈ«ÏßµÄµç¾º×°±¸£¬º¸ÇÄ¿Ç°×îÐÂµÄGeForce RTX 40ÏµÁÐÏÔ¿¨²úÆ·£¬ÈçÉîÊÜÍæ¼ÒÏ²°®¡¢¼¯ºóÈü²©Ó²¼þÉè¼ÆÃÀÑ§ÓëÖÇÄÜ½»»¥ÎªÒ»ÌåµÄiGame VulcanÏÔ¿¨£¬ÒÔ¼°Ç°²»¾ÃË¢ÐÂ³¬ÆµÊÀ½ç¼ÍÂ¼¡¢Ê×¸öGPUÆµÂÊ³¬ÖÁ3.975GHzµÄiGame LabÏÔ¿¨¡£
´ËÍâ£¬»¹ÓÐ³¬¸ßÑÕÖµµÄCVN Z790D5±ùËªÖ÷°å¡¢Á÷¹âÒç²ÊµÄCVN¸ß¹æµç¾ºÄÚ´æ¡¢×¢Èë¡°HiFi¡±»ùÒòµÄ×¨ÒµÉùÑ§ÓÎÏ·×°±¸iGame DNAÓÎÏ·¶ú»ú¡¢Ç¿º·ÅäÖÃµÄiGame G-ONE PLUSµç¾ºÒ»Ìå»ú¡¢ÖÃÉíèè²ÐÇºÓµÄiGame M600 »Ã¾³Ö®ÑÛÕû»ú¡¢¶À´´¹ú·çÃÀÑ§µÄÆß²Êºç½«ÐÇX15 ATÓÎÏ·±¾µÈ¸ßÐÔÄÜ²úÆ·Ò»Í¬ÁÁÏàÕ¹Çø£¬¿É¹©´ó¼ÒÇ°ÍùiGameÕ¹ÇøÁã¾àÀëÉÏÊÖÌåÑé¡£
½üÄêÀ´£¬Ëæ×ÅÏÖ´úÄêÇáÈËµÄÉú»îÌ¬¶ÈºÍ¾Ó×¡Ï°¹ßµÄ±ä»¯ÏÂ£¬¡°×À´îÎÄ»¯¡±Ó¦ÔË¶øÉú£¬¶ø¡°×ÀÃæÃÀÑ§¡±Ò»´ÊÒÑ³ÉÎªµçÄÔ¶ËÍæ¼ÒµÄÈÈÒé»°Ìâ¡£ÔÚ¡°×À´î¡±µÄÊÀ½çÀï£¬DIYµÄÇé»³¡¢×ÀÃæµÄÃÀ¹ÛºÍ´îÅäµÄÀÖÈ¤ÎÞÒ»²»½«Íæ¼ÒµÄ¸öÐÔÓë¶ÔÉú»îµÄÌ¬¶È»ÓÈ÷µÃÁÜÀì¾¡ÖÂ¡£¶ø×÷ÎªÖÚ¶à×À´î°®ºÃÕßÏ²°®µÄÆß²Êºç²úÆ·£¬Ò²½«ÔÚ±¾´ÎµÄiGameÕ¹ÇøÖÐ£¬ÒÔ²»Í¬Ö÷ÌâµÄ×À´îÐÎÊ½³ÊÏÖ¸ø´ó¼Ò¡£ÆäÖÐ°üº¬Ç°²»¾ÃÉÏÊÐµÄÈ«ÐÂÆ·ÅÆCOLORFIREÍÆ³öµÄ¡°MEOWÏµÁÐ¡±DIYÓ²¼þ²úÆ·£¬ÁªºÏöÎ¹È´òÔìµÄ¡°MEOWÏµÁÐ¡±»úÏä£¬½«ÒÔÈ«¼ÒÍ°µÄÐÎÊ½³åÆÆµç¾ºÓëÃ¨ÎÄ»¯µÄ´ÎÔª±Ú£¬Óë¸÷Î»Ã¨Å«Íæ¼ÒÃÇ¼ûÃæ¡£
ÔÚÓÎÍæÕ¹ÇøµÄÍ¬Ê±£¬iGameÒ²Îª¸÷Î»Íæ¼Ò×¼±¸ÁË·áºñµÄÀñÆ·£¬ÔÚÕ¹»áµÄÈë¿Ú·þÎñÌ¨£¬Íæ¼Ò¿ÉÒÔÁìÈ¡Ò»ÕÅ¡°ÎÒÓÎ×ÔÔÚ¡±µÄÃÎÏë¼ÒËÙ³ÉÖ¸ÄÏ£¬°´ÕÕÖ¸Ê¾Íæ×ª¸÷´óÌåÑéÇø£¬Íê³ÉÈÎÎñ¼´¿É»Øµ½·þÎñÌ¨»ñµÃ¾ªÏ²ºÃÀñ!
¸ßÖ¡ÖÆÊ¤£¬Ë¬ÍæÓÎÏ·´ó×÷
´ÓÖ÷Á÷µÄGeForce RTX 4060£¬µ½Æì½¢¼¶GeForce RTX 4090£¬Æß²ÊºçÐ¯ÊÖÓ¢Î°´ïÎªÍæ¼Ò×¼±¸ÁËNVIDIAÌåÑéÇø£¬ÅäÖÃÁË×îÐÂµÄÓÎÏ·×°±¸ÕóÈÝ¹©Íæ¼ÒÏÖ³¡Éî¶ÈÌåÑé£¬²¢³Á½þÊ½¸ÐÊÜÈ«¾°¹âÏß×·×Ù£¬DLSS 3¡¢NVIDIA Reflex£¬Broadcast£¬VSR³¬ÊÓÆµ·Ö±æÂÊÌåÑéºÍCanvas AI»æ»´´×÷µÈAI¼ÓËÙÎª×îÐÂÓÎÏ·ºÍ´´×÷Õß´øÀ´µÄÈ«ÃæÌåÑéÉý¼¶¡£
ÔÚNVIDIAÌåÑéÇø¹²ÉèÓÐÈý´óÇøÓò£¬·Ö±ðÎªDLSS 3 ÇøÓò¡¢Reflex ÇøÓòºÍStudio ÇøÓò£¬ÔÚËùÓÐÇøÓòÖÐ¶¼ÅäÖÃÁË×îÐÂµÄiGame GeForce RTX 40ÏµÁÐGPU£¬È«ÃæÖ§³ÖDLSS 3£¬DLSS 3ÔÚDLSS 2³¬·Ö±æÂÊ¼¼ÊõµÄ»ù´¡ÉÏÔö¼ÓÁËAIÇý¶¯µÄÖ¡Éú³É¼¼Êõ£¬ÌáÉý×î¸ß¿É´ï4±¶¡£Ä¿Ç°ÒÑÓÐ³¬¹ý50¿îÒÑ·¢²¼ºÍ¼´½«·¢²¼µÄÓÎÏ·ÓëÓ¦ÓÃÖ§³Ö DLSS 3¡£Èç×îÐÂµÄ¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·³¬ËÙÄ£Ê½¼¼ÊõÔ¤ÀÀ°æÖ§³ÖÍêÕûµÄÂ·¾¶×·×Ù£¬·´Éä¡¢ÒõÓ°¡¢»·¾³¹âÕÚ±ÎµÈÐ§¹û¶¼µÃµ½ÁË¸Ä½ø£¬ÄÜ¹»ÈÃÍæ¼Ò»ñµÃ³¬ºõÑ°³£µÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£
NVIDIA DLSS¼¼ÊõÏÖÒÑÓ¦ÓÃÓÚ300¶à¿îÓÎÏ·£¬²¢ÇÒÊýÁ¿»¹ÔÚ²»¶ÏÔö¼Ó¡£Íæ¼Ò¿ÉÇ°ÍùNVIDIAÌåÑéÇøµÄDLSS 3 ÇøÓò³©ÓÎ¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·¡¢¡¶ÖØÉú±ßÔµ¡·¡¢¡¶Î×Ê¦3¡·µÈ¶à¿îÈÈÃÅÓÎÏ·´ó×÷£¬¸ÐÊÜ¸ß»ÖÊ¼°¸ßÖ¡ÂÊµÄÓÎÏ·ÌåÑé!ÔÚ NVIDIAÌåÑéÇøµÄReflexÇøÓò£¬Íæ¼ÒÒà¿ÉÓÎÍæÈÈÃÅÍøÓÎ¡¶ÓÀ½ÙÎÞ¼ä¡·¡¢ÈÍ·×îÐÂÁ¦×÷¡¶ÎÞÎ·ÆõÔ¼¡·£¬¸ÐÊÜGeForce RTX 4060 GPUºÍNVIDIA Reflex¼¼Êõ´øÀ´µÄ¸ß·Ö¸ßË¢µÍÑÓ³ÙË¿»¬ÌåÑé£¬ÖúÁ¦Íæ¼ÒÏÈÈËÒ»²½È¡µÃÊ¤Àû¡£
ÔÚÇ¿´óµÄÓÎÍæÌåÑéÖ®Íâ£¬´ó¼ÒÒàÄÜÔÚStudio ÇøÓòÌåÑéµ½×¨Îª´´×÷Õß´òÔìµÄNVIDIA StudioÆ½Ì¨¡£¸ÃÆ½Ì¨°üº¬ÕûÌ× Studio ´´ÒâÓ¦ÓÃºÍ¹¤¾ß(Omniverse¡¢Canvas¡¢Broadcast)£¬NVIDIA® GeForce RTX™ 40 ÏµÁÐ GPU ÓÉ¸ü¸ßÐ§µÄ NVIDIA Ada Lovelace ¼Ü¹¹Ìá¹©¶¯Á¦Ö§³Ö£¬µÃÒæÓÚ×¨ÓÃµÄ¹âÏß×·×Ù¡¢AI ºÍÊÓÆµ±àÂëÓ²¼þ£¬RTX GPU ¿É´ó·ùÌáÉý 3DäÖÈ¾¡¢ÊÓÆµ±à¼ºÍÖ±²¥µÈ¹¤×÷Á÷µÄËÙ¶È£¬¼ÓËÙ´´×÷ÕßÃÇµÄ´´ÒâÂäµØ¡£
¼²ËÙ·É³Û£¬³¬È¼AIÎèÌ¨
×÷Îª¶þ´ÎÔª¾Û¼¯µØµÄBW2023£¬³ýÁËiGameÈü²©ÐÇÇòÖÐµÄ¸÷¸ö²úÆ·ÓÎÍæÌåÑéÇø£¬Æß²Êºç»¹ÌØ±ðÎªÕâ³¡ÏßÏÂÅÉ¶Ô¾«ÐÄ×¼±¸ÁËÒ»¸öiGameÏÄÈÕÏÞ¶¨ÎèÌ¨£¬ÑûÇëµ½BÕ¾ÖªÃûÎèµ¸UPÖ÷´øÀ´¶à³¡´òÆÆÐéÊµ±ß½ç¡¢AI¼¼ÊõÓëÎèµ¸Ïà»¥½»Ö¯µÄAIÎèµ¸Ðã¡£
³ý´ËÖ®Íâ£¬ÎèÌ¨Ò»²àÉèÓÐ¶àÌ¨³¬¿íÊÓÒ°µÄÈü³µÄ£ÄâÆ÷£¬¹©Íæ¼ÒÉíÁÙÆä¾³µØ¸ÐÊÜÕæÊµÈüµÀµÄËÙ¶ÈÓë¼¤Çé£¬²¢Õë¶ÔÃ¿ÈÕÈ¦ËÙÈü°ñµ¥µÄÇ°ÆßÃû°ä·¢·áºñ½±Æ·£¬°üº¬Æß²ÊºçCVNÖ÷°å¡¢AGONÏÔÊ¾Æ÷¡¢CHERRY¼üÊóµÈ£¬ÆäÖÐÃ¿ÈÕ¡°×î¼ÑÈ¦ËÙÍõ¡±¿ÉÓ®µÃÒ»ÕÅCOLORFIRE GeForce RTX 4060éÙÓ°³ÈÏÔ¿¨¡£
¸ü¶àÎèÌ¨¾ªÏ²ºÍ¾«ÃÀÖÜ±ßÀñÆ·£¬¾¡ÔÚ7ÔÂ21ÈÕÖÁ23ÈÕµÄiGameÈü²©ÐÇÇò!iGameÆÚ´ýÓëÄã¹²¸°Õâ³¡ÏÄÈÕÊ¢Ñç£¬ÒòÈÈ°®¶øÏà¾Û£¬BW2023²»¼û²»É¢!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â