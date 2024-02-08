4TB固态硬盘还值得买吗？浅谈“国产之光”致态TiPlus7100 4TB版

【天极网DIY硬件频道】在存储玩家的价值观点中，稳定性其实大于性能，网友也时常把“数据无价盘有价”挂在嘴旁。因此我们更倾向于为预算宽松的用户与硬件小白推荐原厂存储产品，即使出现了小概率的问题，也能够通过更有保障的原厂售后找回数据，并在保修期内换盘处理。

从供应链的角度来说，上下游一体的品牌更能借助自身的优势，打造出高附加值的产品，这也是为什么原厂固态硬盘相对更加昂贵。目前全球具有生产NAND存储颗粒能力的企业不算多，包括我们熟悉的国际大厂三星半导体、西部数据、SK海力士等。而在国产阵营中，最具知名度的无疑是长江存储，与它旗下的消费级存储品牌致态。

致态固态硬盘采用长江存储晶栈Xtacking架构，此前推出了多款不同定位的固态硬盘产品，受到消费者欢迎。在2023年前中期的存储产品降价周期中，有大量的消费者选择购买兼顾大容量与高性能的新品固态硬盘，例如TiPro7000、TiPlus7100这样相对昂贵的原厂产品同样炙手可热。

致态相比一些采用非原厂但同方案的品牌更晚推出4TB版本，其中相比采用QLC颗粒的Ti600，TLC颗粒的TiPlus7100无疑更受瞩目。盘身尺寸同为M.2 2280，采用NVMe2.0协议PCIe4.0x4规格接口，连续读写速度分别为7000MB/s与6000MB/s，4K随机读写为900K IOPS/800K IOPS，耐用性可达2400TBW并拥有5年有限质保。

但在价格上，4TB版本的致态TiPlus7100也尽显“原厂”本色。自2023年下旬以来存储产品进入新的涨价周期，包括原厂与非原厂在内的固态硬盘价格涨幅近50%，而4TB版本的TiPlus7100目前在自营渠道的到手价也来到1869元，相比同方案产品又高出近400元。

最后是购买建议，如果你是一名比较重视数据安全，同时拥有原厂情结的消费者，致态新推出的TiPlus7100 4TB无疑是值得购买的，甚至在国产阵营是唯一选择。

当然，更多人可能对性价比的重视程度大于是否“原厂”，那么笔者认为可以毫无障碍地选择TiPlus7100的同方案4TB产品。