定制键盘也能如此轻松 雷柏V700DIY热插拔型RGB机械键盘

想要体现自身个性化的DIY玩家们，往往首先选择在最醒目的外设上下功夫，键盘便是其中首选。近日，雷柏推出了一款V700DIY机械键盘，它吸收客制化键盘元素，支持轴体DIY热插拔，可适配市面上大部分五脚热插拔轴体，同时雷柏V700DIY也配备了单键可调的幻彩RGB背光，作为键线分离的有线式键盘，支持104键全键无冲输入。

外观方面，雷柏V700DIY采用充满质感的简约风设计，磨砂纹路的银色铝合金上盖搭配纯白色悬浮式键帽，呈现出更为素雅清新的观感，也作为自定义单键RGB灯效的展现基础。键盘采用104键全尺寸设计，并在右上角额外配备多功能按键，提供充分的便利，适合多数人快速上手。

V700DIY搭载雷柏自主插拔线性快银轴，1.3±0.5mm触发行程，45±10下gf触发压力，无段落感，下压沉稳，回弹有力。而更换雷柏自主热插拔线性弹白轴则能提供更快更轻、触发更迅捷的客制化选择，POM轴心+高透PC上盖+加长弹簧+合金铜片+PA底座，1.2±0.4mm触发行程，35±10gf触发压力，高强度结构，韧性更佳。

键盘右上方配备4个特殊功能按键，1个指滑式滚轮;可一键切换游戏/办公模式、灯光模式、灯光亮度等，;Win系统下12种多媒体快捷功能，通过Fn+F1~F12组合，快速切换多媒体、邮件等功能，带来更便捷的交互体验。

单键RGB控制同样是雷柏V700DIY的突出特性，可通过右上方M键切换办公与游戏模式。办公模式下通过V1键可切换18种预设的灯光模式，在游戏模式下则添加一种自定义模式，通过雷柏驱动软件单键独立设置RGB灯效，并支持五档亮度调节，解锁不一样的桌面氛围，让游戏体验更沉浸。

雷柏推出的这款V700DIY全尺寸热插拔游戏机械键盘，可以说带来了不一样的省心版客制化键盘体验，换轴体、改灯效毫不费力，多功能键结合雷柏软件键位编程能力实现更轻松便捷的输入与游戏体验。这款普及客制化属性的机械键盘产品官方自营店售价为299元，目前可享满减促销活动，到手价仅为279元，值得关注。

京东自营店链接：https://item.jd.com/100047167244.html