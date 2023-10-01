²¹Íê¸ßÐÔÄÜ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ°æÍ¼ LexarÀ×¿ËÉ³¹ÙÐûPCIe 5.0²úÆ·NM1090
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿ÎÒÃÇÊìÏ¤µÄ¹ú¼Ê´æ´¢Æ·ÅÆLexarÀ×¿ËÉ³£¬½üÆÚÕý²»¶Ï²¼¾Ö·á¸»²úÆ·ÐòÁÐ¡£´ËÇ°ÍÆ³öµÄARES NVMe¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ¹ãÊÜºÃÆÀ£¬ÔÚ618¹ºÎï¼¾¼°½ÓÏÂÀ´µÄ´æ´¢²úÆ·Ïû·ÑÈÈ³±ÖÐÑ¸ËÙõÒÉíÈÈÏú°ñµ¥£¬Õâµ±È»Àë²»¿ªËüµÄ¸ßÐÔÄÜ¡¢ÎÈ¶¨ÐÔÓëÐÔ¼Û±È¡£
½ÓÏÂÀ´LexarÒ²³ÖÐøÍêÉÆ×Å²úÆ·Ïß£¬°üÀ¨´ËÇ°ÎÒÃÇÌáµ½µÄ¸ß¶ËÓ°Ïñ´æ´¢¿¨µÈ£¬¶øÄ¿Ç°PC´æ´¢Ó²¼þÁìÓòÒ²Õý´¦ÓÚ´ú¼Ê¸üµüµÄ¹Ø¼ü½Úµã£¬¸ßÆµDDR5ÄÚ´æ£¬Æì½¢¼¶PCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÈÒýÁì×ÅÓ²¼þ·¢ÉÕÓÑµÄ¸ßÐÔÄÜ×°»úÐÂÇ÷ÊÆ¡£¿ÉÒÔËµ£¬ÍÆ³öÕâÁ½Àà²úÆ·µÄÆ·ÅÆ£¬½«ÄÜ¹»ÓÐÐ§Õ¹ÏÖÔÚPC´æ´¢ÁìÓòµÄ¡°Ó²ÊµÁ¦¡±¡£
×î½üÎÒÃÇ¾Í¹Ø×¢µ½LexarÀ×¿ËÉ³ÍÆ³öÁËÒ»¿îNVMe¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÆì½¢ÐÂÆ·£ºNM1090£¬×÷Îª²úÆ·ÏßÖÐÎ¨Ò»µÄ¡°ËÄÎ»Êý¡±ÃüÃû£¬NM1090²ÉÓÃÐÂÒ»´úPCIe 5.0x4¹æ¸ñ£¬²¢Ö§³ÖNVMe 2.0¸ßËÙ¼¼Êõ±ê×¼£¬ÊµÏÖ¸ß´ï12000MB/sµÄÁ¬Ðø¶ÁÈ¡ËÙ¶ÈÓë11000MB/sÁ¬ÐøÐ´ÈëËÙ¶È£¬Ìá¹©1TBÖÁ4TBµÄ¿ÉÑ¡ÈÝÁ¿¡£
LexarÀ×¿ËÉ³NM1090³õ´ÎÁÁÏàÓ¦ÊÇÔÚ8ÔÂµÄ¿ÆÂ¡ÓÎÏ·Õ¹£¬µ±Ê±Õý´¦ÓÚ¿ª·¢ÖÐ£¬±êÇ©ÉÏµÄÓ²¼þÐÅÏ¢ÏÔÊ¾Æä²ÉÓÃÈºÁªE26Ö÷¿ØÓëÃÀ¹âB58R 232²ã3D TLCÉÁ´æ¿ÅÁ££¬ÕâÒ²ÊÇÄ¿Ç°Ö÷Á÷µÄPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ·½°¸Ö®Ò»¡£
¶øÔÚ½üÆÚµÄ°ØÁÖ¹ú¼Êµç×ÓÏû·ÑÆ·Õ¹ÀÀ»áIFA 2023ÉÏ£¬NM1090×÷ÎªLexarÀ×¿ËÉ³Èý¿îPC´æ´¢Æì½¢²úÆ·Ö®Ò»ÕýÊ½ÁÁÏà£¬ÎüÒýÁËÐí¶àÓ²ºËÓÎÏ·Íæ¼Ò¡¢×¨ÒµÓÃ»§´´×÷ÕßÓëÃ½Ìå¹Ø×¢¡£
ÔÚÇ¿º·¶ÁÐ´ÐÔÄÜµÄ»ù´¡ÉÏ£¬×îÐÂµÄ12nm¹¤ÒÕÖ÷¿ØÄÜ¹»ÓÐÐ§½µµÍ¹¦ºÄºÍ·¢ÈÈ£¬Ìá¹©¸üÎÈ¶¨µÄÐÔÄÜ±íÏÖ£¬LexarÀ×¿ËÉ³Ò²ÎªÆäÅä±¸´ø·çÉÈµÄÖ÷¶¯Ê½É¢ÈÈÂí¼×£¬ÎªÖ÷¿Ø¡¢¿ÅÁ£µÈÔª¼þ½øÒ»²½É¢ÈÈ¡£ÓÐ¹Ø¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄÖ÷¶¯Ê½É¢ÈÈÆ÷£¬ÎÒÃÇÏÈÇ°Ò²½øÐÐ¹ýÐÔÄÜÊµ²â£¬¿ÉÒÔËµÇ¡µ±µÄÉ¢ÈÈ·½°¸¶Ô¸ßÐÔÄÜ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÊÇ·Ç³£ÓÐ±ØÒªµÄ¡£
±à¼µãÆÀ£ºLexarÀ×¿ËÉ³ÔÚÕ¹»áÉÏÕýÊ½·¢²¼µÄPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌNM1090£¬Ä¿Ç°»¹Ã»ÓÐÉÏ¼ÜÏúÊÛ£¬¸÷Ê½PCIe 4.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÒÀ¾ÉÊÇLexarÀ×¿ËÉ³µÄÖ÷Á¦²úÆ·£¬ÆäÖÐÒ²²»·¦ARESÒ²¾ÍÊÇNM790µÈ²ÉÓÃ¹ú²ú·½°¸µÄÓÅÐã²úÆ·£¬Èç¹û¶ÁÕßÔÚ½üÆÚÓÐ×°»ú¼Æ»®£¬ÐèÒªÒ»¿î´óÈÝÁ¿¡¢¸ßÐÔÄÜµÄNVMe¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£¬ÖµµÃ¿¼ÂÇ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â