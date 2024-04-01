更快！Crucial英睿达T705 SSD与DDR5 Pro超频版内存体验

【天极网DIY硬件频道】去年天极网测试了Crucial英睿达T700 PCIe 5.0 NVMe SSD，高达12000MB/s的速度留下了深刻印象。现在英睿达带来了全面升级的T705，其性能对比T700最高提升可以达到20%。并且，前不久英睿达也带来了内存新品――速度达到6000MT/s的Crucial英睿达DDR5 Pro超频版内存。对于追求极致的游戏玩家、内容创作者而言，换上这两款新品又能“压榨”出性能，提升体验。

这一次，就用T705和DDR5 Pro超频版内存组合刚刚发布的酷睿i9-14900KS，以及RTX 4080显卡来搭建一款“顶级PC”，顺便检验一下英睿达新品的性能表现。

Crucial英睿达T705 PCIe 5.0 SSD

T705采用美光232层TLC NAND，以及群联PS5026-E26控制器，配备美光LPDDR4 DRAM(每1TB NAND为1GB闪存)，不仅适配英特尔13/14代酷睿、AMD锐龙7000系列CPU，同时还兼容PCIe 3.0/4.0，以及PlayStation。

T705提供1TB、2TB、4TB三种容量，可选配备无风扇散热器版本及无散热器版本。值得一提的是，英睿达还推出了限量版白色散热器(2TB)，重视颜值或者想要DIY整套白色主机的用户们，可以重点关注下后续国内的上市信息。

不同容量的硬盘在读写性能和耐用度方面也有些区别。官方标称2TB版本T705顺序读取和写入速度分别达到14500MB/s、12700MB/s，随机读取与写入速度达到了1550KIOPS、1800KIOPS。耐用性方面T705与T700一样，1TB版本写入寿命可以达到600TBW，2TB版本写入寿命为1200TBW，4TB版本写入寿命高达2400TBW，并提供5年有限质保。

本次评测产品为2TB配备散热器的T705，长宽高为80mmx23.5x21mm，造型与T700基本一致，定制设计的散热器外形很有辨识度，铜铝材质搭配更大的表面积提升散热效率。

Crucial英睿达DDR5 Pro超频版内存

Crucial英睿达DDR5 Pro超频版内存采用了铝质散热器，折纸式设计外形干练且提供良好导热效果。兼容性方面可支持12-14代英特尔酷睿、AMD锐龙7000系列及以上平台，提供有限终生质保。

最关键的来了，英睿达Pro系列内存支持官方超频技术，同时支持英特尔XMP 3.0和AMD EXPO，全新Crucial英睿达DDR5 Pro超频版内存可保持6000MT/s，且时序从标准版的CL48-48-48优化至CL36-38-38(-80)，延时更低。其电压也从1.1V提升至1.35V，稳定性更出色，也给极客玩家留出了超频潜力。

本次测试使用的产品为32GB(16GBx2)套装，英睿达表示，24GB版本也将在今年晚些时候推出。

接下来就来进入性能测试，测试平台如下。需要注意的是，若购买带散热器的T705可能需要用户在安装时将主板上自带的导热垫取下，硬盘自身散热器底部将与主板贴合保证散热效果。

通过CrystalDiskMark进行性能测试，T705的顺序读取速度达到了14100MB/s，写入速度约12000MB/s;4K(Q1T1)随机读取和写入的速度分别约26KIOPS、112KIOPS;4K(Q32T16)随机读取、写入速度可以达到1513KIOPS、1627KIOPS。成绩与官方性能介绍相比，写入性能稍有差距。

通过3DMark进行游戏场景下存储基准测试，T705得分为6565、平均带宽约1109.84MB/s、平均存取时间27μs。 对比T700，带宽提升了约17%，存取时间减少了约16%。

对比PCIe 4.0 SSD(顺序读写速约6700MB/s、4800MB/s;4K随机读写742KIOPS、655KIOPS)，结果如下。

针对游戏场景，T705的极致性能对比高性能PCIe 4.0 SSD可以带来翻倍的带宽，缩短加载时间。特别是针对游戏发烧友、主播而言，能够让游戏体验更顺畅。另外，如果玩家喜欢将游戏存储在本地，那么可以“奢侈”一下，将T705作为游戏存盘，即使主盘2TB、4TB仍不够用，也不用担心，在硬盘间移动游戏时，T705也有不错表现，短短几分钟就可以完成数百GB游戏的存放位置调整。

再来看T705在PCMark 10完整系统盘基准测试、数据盘基准测试的成绩。(完整系统盘基准测试使用一系列来自流行应用程序和常见任务的真实轨迹，以全面测试性能。数据盘基准旨在测试用于存储文件而不是运行应用程序的盘。)

对比T700成绩分别提升了，10%和13%。

如果是与PCIe 4.0 SSD相比，T705的优势就相当明显了。特别是对于内容创作者，预算充足的情况下可以带来更快的数据存储，仅PCIe 4.0 SSD四分之一左右的平均存取时间，放到日常工作中，带来的收益会更加可观。

T705除了性能优势外，还具备一些特性可以保证稳定性和数据安全，包括支持动态SLC缓存、自适应热保护、独立NAND冗余阵列(RAIN)、断电事件数据保护、多层数据完整性算法、自检测和报告技术、纠错码，以及配备AES256加密、TCG OPAL 2.01支持和数字签名固件等多项安全功能等。

尽管散热器让T705在高负载场景下平均温度控制在75℃以下、游戏场景60℃左右，但温度对于读写性能，特别是写入的影响还是比较大。如果是工作站等专业生产力工具或者发烧级游戏主机，可以在风道设计等方面进一步优化其散热，保证性能释放。

另外，英睿达的Crucial Storage Executive也是一款值得使用的工具，不仅方便获取设备状态、固件更新，也可以根据需求进行配置上的调教，从而“免费”解锁最佳性能。

再来看看内存测试。

开启XMP后，英睿达DDR5 Pro超频版内存(DDR5-6000，CL36-38-38-80)的读取速度可以达到91800MB/s，写入速度达到83200MB/s。对比DDR5-5600读写性能分别提升了约4%和6%，延迟降低了10%左右。另外，英睿达提到，凭借时序的优势，其延迟可比DDR5 Pro即插即用版内存(CL48)低25%。

针对游戏场景，首先是3DMark测试，在3DMark CPU Profile测试中，频率提升至6000MHz后，对比DDR5-5600成绩平均提升了3%。而在3DMark其余测试中，Fire Strike成绩提升了约7%，其余项目则变化不大。

简单选择几款游戏进行实测，均设置为2K最高画质，DDR5-6000对比DDR5-5600最多有3%的提升，部分游戏帧数持平。

除了游戏，也通过PCMark 10来检测内存频率对综合性能以及Office、网页性能的影响。

从测试结果来看，在生产力方面超频后可以带来约5%的生产力提升，Office办公提升在3%左右。

写在最后

PCIe 5.0、DDR5-6000…这些关键词放到一起最先让人想到的就是快，这也是游戏发烧友、内容创作者、专业用户最为重视的特性之一。无论是为了更流畅的游戏体验，还是更高效的生产力，性能都起到了决定性的作用。作为目前英睿达存储、内存产品线的“性能担当”Crucial英睿达T705 PCIe 5.0 NVMe SSD以及Crucial英睿达DDR5 Pro超频版内存，有实力满足这些需求，拉高PC的性能上限。

当然，如果用户对于 PC 的使用需求仅限于日常和办公使用，如此的配置可能并非他们所必须的。但总体来看，对于玩家和内容创作者们及专业用户来说，随着游戏体量增加、内容素材质量上升，再加上新涌现的AI应用，不仅是对PC的CPU、GPU算力提出了更严苛的需求，存储、内存等也一同承受着压力，这也将进一步推动用户关注更快、更大的存储与内存。