七彩虹4070双十一特惠 4K游戏畅玩 到手价4499

【天极网DIY硬件频道】今年的主机游戏界十分热闹，一部部大作层出不穷，比如上半年的《生化危坤4重制版》，年中的《最终幻想16》，还有近月的《赛博朋克2077》往日之影。小编相信对于大多数极客游戏玩家来说，1080P分辨率的游戏画面肯定不能满足大家，在这个年代，要玩我们就要玩4K。玩游戏最重要的装备是啥，那肯定是显卡了，今天给大家推荐的这款七彩虹4070 12GB显卡，就可以畅玩目前市面上绝大多数游戏(4K分辨率模式下)。

硬件配置方面，七彩虹4070显卡的CUDA数量达到了5888，显卡的核心频率为1920-2475Mhz，一键超频的范围是1920-2505Mhz，这个频率表现还是十分不错的。最重要的是，这款显卡的显存规格高达12GB，并且还采用了GDDR6X规格的内存。在输出接口配置方面，有着3个DP 1.4a 和一个HDMI 2.1，给予了玩家很大的自定义空间。这边小编也是推荐大家使用750W以上的电源配置。

在：i7-12700K Z790主板 16GBx2内存 1TBSSD Windows11系统的测试平台下，七彩虹4070显卡在4K分辨率下运行吃鸡可达156帧、永劫无间98帧，赛博朋克2077 58帧。这也是得益于 GeForce RTX 40系列以及 DLSS 3新型多单元流处理器，让显卡的性能功耗比至高提升至2倍(相比于前代产品)。

此外，4070显卡还搭载了第4代Tensor Core技术，相放传统渲染，DLSS3可使性能至高提升至4倍。最后，这款显卡还支持NVIDIA Studio、NVIDIA 视]码器、AI 增强的语音和视频等等功能。目前，七彩虹4070 12GB显卡已经开启了双十一特惠活动价格，现在入手仅需4499元，并且七彩虹官方还开启了30天价格保护，大家可以放心购买。