你的移动硬盘该升级了！双十一来看看三星T9吧！

【天极网DIY硬件频道】双十一大促说到就到，不知道今年的你加购了那些必需好物呢？其实每年的双十一档口，我都会推荐存储方面的超值好物，今年要为大家介绍的是一款刚刚发布的移动固态硬盘――三星T9。

三星移动固态硬盘T系列相信大家都有所耳闻，也是市面上广受消费者检验的硬盘系列了。我还记得6年前三星发布T5的时候，身边的同事几乎不约而同地选择了购买一块。三星移动固态硬盘T5拥有540 MB/s的速度，这在当时是十分超前的。而三星V-NAND技术实现了最高可达2TB的存储容量;机身采用轻薄的金属外壳，卡片大小，轻薄便携也基本确定了三星T系列的设计习惯。

经过了T7系列的技术升级和类型探索，三星移动固态硬盘T系列在今年迎来了第五代产品，根据单数命名惯例，本代的三星T系列被命名为T9。

三星T9作为一款全新的移动固态硬盘设计，在思路上与T系列前代产品基本相似，又有所区别。此次三星T9采用了像T7 Shield一般的设计理念，盘身由反向碳纤维纹理橡胶外壳包裹，橡胶外壳厚度与T7 Shield相仿。盘身斜向设计有三条棱穿过，增加视觉感知的同时也让拿取硬盘时受力点更清晰，手感更好。

橡胶外壳手工极佳，同时又能兼顾保护性。从基本配置上看，三星T9采用USB-C接口，支持USB 3.2 Gen2×2规格。C口旁边还保留了LED灯，在不同的工作状态会有不同的亮灯效果，方便用户查看。T9配备一条USB Type-C to C以及一条USB Type-C to A线缆，方便用户在不同的设备使用USB-C或者USB-A接口进行数据传输。

需要注意的是，如果想要达到USB 3.2 Gen2×2的速度(20Gbps)须使用C to C线缆，使用A to C线缆仅能实现USB 3.2 Gen2(10Gbps)的传输速率。

根据我们做过的多项测试，三星T9(1TB版本)的顺序读取速度达到了2007.38MB/s，顺序写入速度为1944.63MB/s，读速甚至可以超越官方标称的2000MB/s，对比前代T7读速翻了近一倍，写速提升近90%。

三星SSD在读写初期会调用SLC缓存实现初始写入时的加速性能，这一技术被三星称为TurboWrite技术。在T9上，TurboWrite技术能够硬盘内创建一个模拟SLC单元的高性能写入缓冲区。在写入操作过程中，来自主机系统的数据首先以更快的速度写入这个高性能缓冲区，然后在空闲期间将数据从缓冲区移动到主存储区域。根据官方给到的数据，2TB版本的三星T9缓冲区为88GB，4TB版本缓冲区更是高达180GB。也就是更大容量的版本Turbo Write区域也就越大，也就更方便在大体量文件写入时维持高速。

三星T9还有一个十分出色的有点在与其兼容性。我们尝试着将T9连接至各种不同的设备，无论是安卓手机、iPhone，还是Mac或者Windows PC，亦或是游戏主机，基本上我们日常能接触到的移动固态硬盘使用场景，三星T9全能搞定。而根据官方的说法，三星T9通过了包括 PC、手机、电视、游戏机和相机在内的共64台主机设备的兼容性验证，选择T9的朋友们有福了。

值得一提的是，三星T9完美适配全新iPhone 15 Pro系列，今年的iPhone 15 Pro支持了外接移动固态硬盘外录4K Pro Res HDR视频，对于一些将iPhone作为主要拍摄工具或者补充拍摄机位的朋友来说，三星T9就是你与之搭配的最优解。高速、稳定、防护性极佳，同时让设备持续拍摄的容量大大增加，可谓一举多得。

今年双十一，三星T9在京东参加价保11.11活动，2TB版本到手价不高于1299元;同家族的T7 Shield同样参与活动，4TB版本限量到手价不高于1739元，进店还可抽E卡，这个双十一就是你换移动固态硬盘的最好时机，有需要的朋友们一定不要错过呀!

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